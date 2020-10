Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách từ nay đến cuối năm 2020

Ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu và đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hút 3 triệu lượt khách du lịch đến địa phương này trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020.



Quảng Ninh đưa ra nhiều giải pháp để đón 3 triệu lượt khách trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020 - Ảnh: ĐỖ PHƯƠNG

Thông tin này được ông Phạm Ngọc Thủy - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại buổi họp báo ngày 20-10, đồng thời cho biết ngành du lịch địa phương đang đưa ra hàng loạt giải pháp, xây dựng các chương trình để nhằm đạt được mục tiêu đề ra, trước mắt tập trung thu hút khách du lịch nội địa.

Theo đó, Quảng Ninh chuẩn bị các chương trình trong mùa du lịch Thu - Đông, đặc biệt vào dịp Noel, Tết dương lịch, Tết âm lịch nhằm tăng cường khả năng thu hút khách du lịch cao nhất. Đồng thời, tỉnh này cũng sẵn sàng khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp, khẳng định Hạ Long, Quảng Ninh là điểm đến "An toàn, Hấp dẫn, Trách nhiệm" với thông điệp "Đi lại an toàn, vui chơi an toàn, nghỉ dưỡng an toàn".

Để tăng sức hút, Quảng Ninh cũng chủ động tăng cường liên kết, hợp tác phát triển khai thác thị trường du lịch nội địa, tập trung vào thực hiện một số chương trình tại các địa phương có nguồn khách nội địa lớn như TP.HCM và khu vực miền đông, miền tây Nam bộ; miền Trung và Tây nguyên và khu vực Đông bắc bộ với các địa phương có các khu công nghiệp với số lượng công nhân lớn, các tập đoàn kinh tế.



Quảng Ninh lập liên minh kích cầu du lịch Thu - Đông và khẳng định địa phương này là điểm đến "An toàn - Hấp dẫn - Trách nhiệm" - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trước đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng Hiệp hội Du lịch một số tỉnh khu vực Bắc - Trung - Nam, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, truyền thông cũng đã tổ chức Lễ ký kết thành lập Liên minh kích cầu du lịch Thu - Đông miền Bắc.

Liên minh kích cầu du lịch này gồm 36 đơn vị tham gia, trong đó có 4 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch là: Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Tàu Đông Dương, Khách sạn Công đoàn, Công ty Du lịch Bàn chân Việt (Vietfoot Travel) và 32 đơn vị lữ lành thực hiện Chiến dịch Xúc tiến du lịch liên tuyến Đông Tây Bắc từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2021.

Theo cam kết, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ các sản phẩm du lịch, cập nhật và định hướng chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành khai thác hiệu quả, bền vững các sản phẩm du lịch bản địa, cũng như cung cấp kịp thời các chiến dịch xúc tiến kích cầu ưu đãi, linh hoạt của địa phương.

Thông qua Liên minh kích cầu du lịch, các đơn vị đặt mục tiêu làm ấm lại thị trường du lịch trong nước, nhất là trong khoảng thời gian cuối năm - giai đoạn "thấp điểm" của ngành du lịch...

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 2 ngày cuối tuần 17 và 18-10, trên địa bàn tỉnh đã đón trên 16.800 khách du lịch, tăng gần 2.500 lượt khách so với tuần trước.

Trong đó, lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long ban ngày đạt gần 4.700 khách; lưu trú trên Vịnh Hạ Long trên 1.846 khách; Khu danh thắng Yên Tử đạt 1.271 khách; Bảo tàng Quảng Ninh là 3.915 khách, còn lại là các điểm du lịch khác. Tổng số khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3.900 người.

TIẾN THẮNG (TTO)