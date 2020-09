Nhiều sự kiện du lịch dịp cuối năm

(GLO)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách tham quan du lịch trong 9 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh chỉ đạt trên 436.500 lượt, bằng 45% kế hoạch và bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách nội địa là 433.420 lượt, đạt 45,5% so với kế hoạch và bằng 73% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế chỉ đạt 28% so với cùng kỳ năm trước với trên 3.000 lượt. Tổng thu du lịch 9 tháng ước 245 tỷ đồng, đạt gần 41% so với kế hoạch và bằng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Lễ hội hoa muồng vàng và một số sự kiện văn hóa diễn ra dịp cuối năm được kỳ vọng góp phần phục hồi du lịch sau dịch bệnh. Ảnh: Minh Châu

Theo kế hoạch, trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch tỉnh tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch tại 2 tỉnh Quảng Nam, Đak Lak sau khi dịch không còn ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với tỉnh Đak Lak đón đoàn farmtrip của tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh khảo sát sản phẩm du lịch, dịch vụ. Ngoài ra, ngành du lịch phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong tỉnh chuẩn bị kế hoạch chi tiết quảng bá các sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật trong 3 tháng cuối năm như: Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô, kỷ niệm 15 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 11-2020; Ngày hội hoa muồng vàng và chợ phiên cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vào tháng 10-2020.

MINH CHÂU