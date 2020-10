Du lịch Quảng Ninh tăng tốc những tháng cuối năm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh sụt giảm mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và tạo đà tăng tốc cho ngành du lịch những tháng cuối năm, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra hàng loạt giải pháp kích cầu khá hiệu quả và đây sẽ là động lực để du lịch Quảng Ninh bứt phá về đích trong năm 2020.



Những ruộng bậc thang lúa chín vàng ở Bình Liêu chính là điểm đến check-in của nhiều du khách và vào ngày 6 và 7-10, lần đầu tiên lễ hội mùa vàng Bình Liêu được tổ chức.

Những tín hiệu vui

Trong hai ngày cuối tuần 24 và 25-10, lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đã có chiều hướng tăng trở lại. Theo đó, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ban ngày gần 4.500 lượt khách; lưu trú trên vịnh Hạ Long hơn 1.560 lượt khách; Khu danh thắng Yên Tử đón hơn 1.180 khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 2.600 lượt khách. Tổng số khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3.600 người.

Mặc dù lượng khách du lịch đến Quảng Ninh chưa bằng so cùng kỳ năm trước, nhưng cho thấy tín hiệu hồi phục của thị trường du lịch sau nhiều tháng tê liệt hoạt động do dịch Covid-19. Cùng với sự khởi sắc trở lại của thị trường du lịch, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã khôi phục trở lại các hoạt động đón khách. Đồng thời chủ động xúc tiến du lịch, xây dựng sản phẩm kích cầu riêng, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn phòng dịch để thu hút du khách.

Đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tung ra ba gói kích cầu du lịch và là địa phương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ ngành du lịch, dịch vụ phục hồi nhất cả nước. Ngay sau khi đợt dịch thứ hai được khống chế, Quảng Ninh đã đưa ra ngay gói kích cầu khoảng 100 tỷ đồng. Qua đó tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, kéo dài các chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch hết sức cần thiết để thu hút khách nội địa đến với Quảng Ninh, góp phần phục hồi ngành du lịch, dịch vụ.



Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại công viên trên đảo Cô Tô.

Trong đó, giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long; giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong thời gian từ ngày 9-9 đến 31-12; bổ sung giảm 100% giá vé thu phí vào điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long trong Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ, truyền thống ngành Than, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày Thành lập QĐND Việt Nam. Trước đó, Quảng Ninh từng tung ra gói kích cầu du lịch trị giá gần 200 tỷ đồng và gói hỗ trợ du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Du khách đến Quảng Ninh tăng trở lại cho thấy chính sách kích cầu đang phát huy hiệu quả và sức hút của du lịch Quảng Ninh, khẳng định điểm đến “An toàn, thân thiện, hấp dẫn”, chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Minh Thư, đến từ Hà Nội chia sẻ: Quảng Ninh không chỉ có hạ tầng giao thông đồng bộ, cở sở dịch vụ lưu trú và các điểm tham quan hấp dẫn, mà còn có những chính sách ưu đãi cho khách du lịch. Chúng tôi tin tưởng với những gói kích cầu hiệu quả, du lịch Quảng Ninh chắc chắn sẽ lấy lại đà để tăng tốc trong những năm tới.

Cùng với những điểm du lịch hấp dẫn, Quảng Ninh được đánh giá là có hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng về giao thông, với tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng kết nối đến nhiều tỉnh, thành phố, rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ đến tỉnh. Ngoài ra, các hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã mở chuyến trở lại sau thời gian dịch bệnh, nối Quảng Ninh với TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, với nhiều mức giá ưu đãi vào các ngày trong tuần.

Tạo đà để tăng tốc

Mới đây, Liên minh kích cầu du lịch thu - đông miền bắc đã được thành lập với 36 đơn vị tham gia, trong đó có bốn đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và 32 đơn vị lữ hành, thực hiện chiến dịch xúc tiến du lịch liên tuyến đông Tây Bắc từ tháng 10-2020 đến 3-2021. Các đơn vị đặt mục tiêu làm ấm lại thị trường du lịch trong nước, đẩy mạnh sự kết nối, hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh du lịch, mang đến những sản phẩm du lịch chất lượng, có giá ưu đãi.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động du lịch Quảng Ninh đã suy giảm sâu ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Chín tháng năm nay so cùng kỳ năm trước, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh chỉ đạt 5,88 triệu lượt, giảm khoảng hơn ba triệu lượt, trong đó gần 520 nghìn lượt khách quốc tế.



Bảo tàng Quảng Ninh là điểm đến của hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh vẫn tăng cao so các điểm du lịch khác tại Việt Nam, do tỉnh có nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tổ chức các sự kiện và hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại một số tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam để kích cầu du lịch nội địa; phối hợp Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh xây dựng các gói sản phẩm du lịch chất lượng, có giá cạnh tranh.

Bằng các chính sách kích cầu du lịch của tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Điều này được minh chứng đó là giai đoạn sau khi giãn cách xã hội và trước thời điểm bùng phát trở lại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, trong ba tháng 5, 6 và 7, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục trở lại, lượng khách nội địa có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 6, lượng khách nội địa đến Quảng Ninh đạt 1,19 triệu lượt, tăng 62%; tháng 7 đạt 1,49 triệu lượt, tăng 66% so cùng kỳ năm 2019.

Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai kế hoạch kích cầu du lịch trong tình hình mới. Trong đó tập trung vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng các gói sản phẩm kích cầu; phối hợp các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch kết nối các tuyến du lịch đưa khách đến Quảng Ninh và ngược lại; khuyến khích người Quảng Ninh đi du lịch Quảng Ninh.

Ba tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi hơn 60 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại rộng khắp toàn tỉnh. Nổi bật là Tuần văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc Quảng Ninh, Tuần hàng Thủy sản Quảng Ninh kết hợp với Hội chợ OCOP, Hội mùa vàng Bình Liêu, Festival Áo dài, Festival Diều biển quốc gia Hạ Long 2020… Tất cả đều nhằm lan tỏa hiệu ứng kích cầu, khẳng định Hạ Long, Quảng Ninh là điểm đến “An toàn, hấp dẫn, trách nhiệm”.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết: Hưởng ứng thư kêu gọi người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy, ngành du lịch đã chủ động triển khai nhiều giải pháp và đặt ra mục tiêu bảo đảm mục tiêu ba triệu lượt du khách trong ba tháng cuối năm 2020.



Du khách chụp ảnh trên tuyến đường lên các mốc biên giới của huyện Bình Liêu, nơi được gọi là "sống lưng khủng long".

Cùng với các hoạt động văn hóa, các giải thể thao của quốc gia liên tục được tổ chức tại Quảng Ninh và thông qua các giải thể thao này đã góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và là một trong những giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh chia sẻ: Từ tháng 9 đến nay, nhiều giải đấu cấp quốc gia, khu vực được liên tục tổ chức sau khi trạng thái bình thường mới trở lại. Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn, kích cầu mạnh. Thể thao lại là kênh giải trí có sức hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người tham gia. Và đã giúp việc kết nối quảng bá, kích cầu du lịch qua các hoạt động thể thao trở lên hiệu quả.

Tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt hai con số, thu ngân sách nhà nước đạt 48 nghìn tỷ đồng. Trong đó, mục tiêu của ngành du lịch Quảng Ninh trong những tháng cuối năm là thu hút được ba triệu lượt khách đến với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

QUANG THỌ (NDĐT)