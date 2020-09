Nghỉ lễ 2.9: Tour ngắn ngày, giá tiết kiệm 'lên ngôi' mùa dịch

Nghỉ lễ 2.9 năm nay rơi vào giữa tuần, nhiều người lại đang “ít tiền” vì dịch, nên các công ty lữ hành cho biết tour ngắn ngày, an toàn với giá tiết kiệm “đắt hàng”, được phần đông khách lựa chọn.



Tour du lịch ngắn ngày được nhiều khách hàng lựa chọn dịp nghỉ lễ 2.9 ẢNH: TST TOURIST Theo các công ty lữ hành, nhu cầu du lịch của khách hàng trong dịp nghỉ lễ 2.9 khá cao, nhưng tập trung chính là nhóm khách gia đình, tâm lý du khách vẫn tìm kiếm sự an toàn trong thời điểm dịch bệnh.

Có một điểm đáng mừng là trong đợt dịch thứ hai, cùng với chính sách hạn chế giãn cách, khoanh vùng tập trung để dập dịch, đã tạo nên “vùng an toàn” trong tâm lý du khách cũng như trong thực tế tại nhiều tỉnh thành Nam bộ. Đây chính là sự thuận lợi để kích hoạt các sản phẩm tour an toàn dành cho du khách tại TP.HCM có nhu cầu du lịch nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn.

Khách tìm tour an toàn

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel cho biết, dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay chỉ có một ngày, lại rơi vào giữa tuần và học sinh cũng đang chuẩn bị bắt đầu nhập học nên đa số du khách đã đăng ký tour hoặc dịch vụ combo du lịch khởi hành từ cuối tuần trước.



Chùm tour văn hóa lịch sử được phần đông khách lựa chọn trong thời gian này ẢNH: FIDITOUR

Năm nay, một xu hướng mới là khách bắt đầu chọn dịch vụ nghỉ dưỡng “staycation” (kỳ nghỉ ngay tại nơi sinh sống, không đi xa) ở các khách sạn lớn tại TP.HCM. Vì mức giá giảm đến 50% so với trước đây nên dịch vụ này đang được nhiều gia đình lựa chọn.

Ngoài ra, Phú Quốc và Vũng Tàu là 2 địa điểm du lịch an toàn nên công ty đã xây dựng khoảng 10 sản phẩm tour combo đến Phú Quốc và 14 sản phẩm tour combo Vũng Tàu để phục vụ du khách trong dịp này.

Với loại hình tour trọn gói, Vietravel chú trọng khâu xây dựng sản phẩm, các tiêu chuẩn đều phải dựa trên tiêu chí an toàn chung của Tổng cục Du lịch, và Bộ Y Tế từ: Điểm đến du lịch an toàn; Dịch vụ lưu trú an toàn; Dịch vụ ăn uống, hàng hóa an toàn, Dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn… Các sản phẩm tour trọn gói an toàn được du khách chọn là: miền Tây, Tây Ninh, Phú Quốc, Phan Thiết, Ninh Chữ và Đà Lạt…



Khách hàng tham quan trải nghiệm chùm tour Biệt động Sài Gòn ẢNH: FIDITOUR

Bà Trần Thị Bảo Thu (Giám đốc Tiếp thị truyền thông Lữ hành Fiditour) cũng cho biết, nghỉ lễ 2.9, du khách không có nhiều lựa chọn đa dạng tour trong và ngoài nước mà chỉ có thể du lịch trong nước với các điểm đến có lịch sử an toàn đến thời điểm này.

Tuy nhiên, giá tour năm nay so với cùng kỳ khá tốt do được tích hợp từ các chương trình kích cầu của các đối tác khách sạn, nhà hàng, hàng không kết hợp với công ty lữ hành nên giá dịp lễ hầu như không tăng mà còn tốt hơn cùng kỳ, giảm khoảng 10-15% tùy tuyến. Dịch vụ tại các điểm đến được dự đoán sẽ không bị quá tải.



Du khách nghỉ lễ 2.9 tại Đà Lạt ẢNH: VINAGROUP

“Lễ 2.9 năm nay đa phần là khách lẻ, nhóm gia đình, bạn bè biết rõ lịch sử y tế của nhau cùng chọn chung những kỳ nghỉ ngắn với ngân sách vừa phải, tập trung ở các phân khúc dịch vụ từ 2 đến 4 sao cho kỳ nghỉ của gia đình mình trước khi các bé tựu trường. Đặc biệt, các tuyến hành trình tham quan bằng ô tô được du khách chọn nhiều, nhu cầu du khách cũng đa dạng từ tour trọn gói đến free & easy, tour option, các dịch vụ riêng như vé máy bay, thuê xe ô tô, đặt phòng khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên… cũng sẽ được khách đặt phù hợp với nhu cầu riêng của nhóm khách mình”, bà Thu thông tin.

Tour ngắn ngày lên ngôi

Theo Lữ hành Fiditour, các điểm đến được du khách chọn nhiều trong dịp nghỉ lễ 2.9 tại công ty năm nay hầu hết là những tuyến ngắn ngày, không di chuyển quá xa và di chuyển bằng ô tô chiếm lượng khá lớn. Cụ thể là những tuyến: Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Phú Quốc, miền Tây, Côn Đảo, Quy Nhơn, Phú Yên...

Lượng khách đặt tour và các dịch vụ lẻ như phòng, vé máy bay có sinh động hơn thời điểm khoảng 1 tháng trở lại đây nhưng cũng khó có thể so sánh với cùng kỳ được.



Du lịch an toàn là lựa chọn hàng đầu của khách mua tour trong kỳ nghỉ này ẢNH: VINAGROUP

Bà Thu chia sẻ: “Tour 2.9 năm nay là cơ hội để các doanh nghiệp "tiếp tục" hâm nóng lại thị trường hơn sau đợt dịch thứ hai. Các doanh nghiệp vẫn hy vọng có được đà để tiếp tục các hoạt động kinh doanh mùa thu - vốn là mùa đẹp nhất trong năm về thời điểm du lịch và giá cả hàng năm. Đồng thời sẽ là bước chuyển tiếp thuận lợi cho mùa đông - xuân sắp đến. Đó gần như sẽ là dịp hy vọng kích cầu cuối cùng của doanh nghiệp trong năm 2020”.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế VinaGroup cũng cho biết công ty có một số đoàn đã mua tour nghỉ lễ 3 - 4 ngày và đi từ cuối tuần trước. Vì lễ rơi vào ngày trong tuần, nên phần đông khách mua tour ưu tiên chọn tour 1 - 2 ngày như: Mỹ Tho, Bến Tre, Phan Thiết, Tây Ninh, Củ Chi... Do thời gian nghỉ lễ không rơi vào cuối tuần nên cũng rất khó cho khách hàng chọn hành trình xa hơn.



Du khách trong kỳ nghỉ lễ tại Phú Quốc ẢNH: VINAGROUP

Những nhóm khách dạng gia đình, doanh nghiệp nhỏ dưới 30 khách hàng lựa chọn tour 3 – 4 ngày như: Đà Lạt, Phú Quốc, Phan Thiết tranh thủ khởi hành sớm để có thời gian trải nghiệm, tham quan dài hơn.

Theo ông Vũ, số lượng khách mua tour nghỉ lễ 2.9 năm nay không đông như hằng năm do tình hình dịch nên khách hàng vẫn còn tâm lý chờ ổn định. Tổng giám đốc VinaGroup cho biết kỳ vọng sau kỳ nghỉ lễ 2.9 sẽ là dịp để các hoạt động du lịch quay trở lại.



Các công ty lữ hành nhận định nhu cầu đi du lịch đang tăng trở lại ẢNH: TST

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông TST Tourist thông tin, dịp nghỉ lễ 2.9 này, công ty ưu tiên triển khai 7 đường tour ngắn ngày, từ 1 - 2 ngày bằng đường bộ để phục vụ du khách.

Tiêu chí tổ chức tour mang tính chọn lọc cao, du khách không đi qua và đến từ vùng dịch tễ, không nóng sốt và có những dấu hiệu Covid-19, ưu tiên khách hàng đã có chứng nhận test Covid-19 âm tính.

Phương tiện di chuyển của công ty đảm bảo nguyên tắc khử trùng, phòng dịch. Điểm tham quan chọn lọc, có không gian thoáng, trong lành; các dịch vụ nhà hàng vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn phòng dịch. Mỗi tour chỉ dưới 30 khách đối với xe 45 chỗ, dưới 20 khách đối với xe 30 chỗ đảm bảo khoảng cách an toàn.

Dự kiến sau chùm tour nghỉ lễ 2.9, trong tháng 9.2020, TST tourist sẽ tiếp tục tung ra thị trường những đường tour ngắn ngày để đáp ứng nhu cầu của du khách, cũng như triển khai những đường tour mùa thu với điểm đến chọn lọc, thỏa tiêu chí an toàn.

Theo Vũ Phượng (Thanh Niên)