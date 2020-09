Kiên Giang nỗ lực phục hồi du lịch

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều chỉ số về du lịch của tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nặng. Thời gian vừa qua, các địa phương có ngành du lịch phát triển đã có nhiều giải pháp nhằm kích cầu thị trường du lịch nội địa, cố gắng phục hội nhằm giữ nhịp cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang.



Khách du lịch nội địa vẫn đến với Kiên Giang khá đông.

Ở thành phố vùng biên

Mũi Nai, một địa điểm du lịch nổi tiếng của “Hà Tiên thập cảnh” (Kiên Giang) vẫn đông khách du lịch trong những ngày cuối tuần. Thành phố mới miền biên viễn này đang kỳ vọng trở thành thành phố du lịch trong tương lai. Chính quyền đang nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục hồi danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, cơ sở văn hóa... để đưa vào phục vụ du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm này, lượng khách đến với Hà Tiên chỉ bằng một nửa.

Hiện mốc thời gian đã lùi về gần cuối năm, nhưng các chỉ số của ngành du lịch của Kiên Giang nói chung và TP Hà Tiên nói riêng vẫn còn rất thấp so kế hoạch và cùng kỳ năm. Chính vì vậy, Hà Tiên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kích cầu đưa khách du lịch nội địa trở lại với Hà Tiên.



Hà Tiên cùng với Phú Quốc là những hai địa chỉ du lịch nổi tiếng của Kiên Giang.

Theo báo cáo, trong chín tháng qua, TP Hà Tiên đón hơn 1,3 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đạt hơn 45% kế hoạch, giảm 40,5% so cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân lượng khách du lịch giảm là do Hà Tiên tạm ngừng các hoạt động du lịch trong một thời gian dài phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhiều tuyến tham quan du lịch tạm dừng, như: du lịch Đầm Đông Hồ, Đá Dựng..., các lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các truyền thống dịp Rằm tháng Giêng và những lễ hội khác đầu Xuân Canh Tý 2020... cũng không được tổ chức nên ảnh hưởng rất lớn đến du lịch

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hà Tiên cho biết, để nâng các chỉ số về du lịch, TP Hà Tiên đã tập trung thực hiện các giải pháp để kích cầu du lịch, trong đó có việc vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia quảng bá trên sơ đồ du lịch Hà Tiên. “Các giải pháp mà chúng tôi tổ chức thực hiện nhằm thu hút khách đến với Hà Tiên, nhưng vẫn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19”, bà Nguyễn Thị Minh Trang nói.

Theo đó, TP Hà Tiên rà soát thông tin của các cơ sở lưu trú có chất lượng trên địa bàn đăng tải lên trang thông tin điện tử của TP Hà Tiên và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Kiên Giang; tăng cường thông tin quảng bá du lịch, giới thiệu danh lam, thắng cảnh, dịch vụ, ẩm thực đến du khách, nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.”

Song song đó, TP Hà Tiên vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát động; in sơ đồ hướng dẫn đường đi tới các điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn; phát tờ rơi du lịch sinh thái đầm Đông Hồ, du lịch cộng đồng xã Tiên Hải (đảo Hải Tặc) phục vụ khách du lịch.



Mũi Nai, một địa điểm du lịch ở Hà Tiên vẫn khá thu hút khách.

Điểm sáng phục hồi du lịch

Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp du lịch ở Kiên Giang. Trong đó, một số cơ sở kinh doanh lữ hành đã giải thể hoặc ngưng hoạt động, có đến 1/2 số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng tạm ngưng hoạt động trong thời gian dịch bệnh bùng phát, lực lượng lao động trong ngành du lịch mất việc làm do các cơ sở kinh doanh du lịch ngưng hoạt động trong thời gian dài.

“Tuy nhiên, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động đang dần trở lại với nhịp sống bình thường, ngành du lịch đã có dấu hiệu hồi phục tốt. Thông qua các hoạt động kích cầu mà chúng tôi cùng với đơn vị, hiệp hội “bắt tay” tổ chức đã dần kéo khách du lịch nội địa trở lại với các điểm du lịch của Kiên Giang như: Phú Quốc, Hà Tiên... Đó là dấu hiệu đáng mừng cho ngành du lịch sau thời gian dài gần như ngưng hoạt động, từ đó các chỉ số về du lịch của Kiên Giang đã khởi sắc hơn so những tháng đầu năm”, ông Trần Chí Dũng nói.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, tổng khách du lịch đến Kiên Giang trong chín tháng đầu năm 2020 là hơn 4,3 triệu lượt, giảm 37,7% so cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 46,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đến Kiên Giang là 164.595 lượt, giảm đến 70,6% so cùng kỳ và chỉ đạt 21,9% so kế hoạch năm. Tổng thu về du lịch ước đạt khoảng 6.239 tỷ đồng, giảm 56,4 so cùng kỳ, đạt 31,1 % so kế hoạch.



Bãi biển Mũi Nai được đầu tư trải cát trắng, một sự mới lạ so với miền biển này.

Hiện nay, khách du lịch nội địa đến Kiên Giang khá đông, điều đó cho thấy du lịch đang có dấu hiệu phục hồi khá tốt, nhất là địa bàn huyện Phú Quốc và TP Hà Tiên.

Để du lịch Kiên Giang sớm phục hồi và phát triển trở lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã chỉ đạo Sở Du lịch, Công thương, Thông tin Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Giao thông vận tải, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch… tiếp tục công tác vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch, quảng bá, xúc tiến đến các thị trường tiềm năng, thị trường du lịch mới…

Ông Lâm Minh Thành lưu ý, việc kích cầu du lịch bằng hình thức giảm giá nhưng chất lượng dịch vụ không được giảm, trong đó phải bảo đảm yếu tố an toàn, cạnh tranh lành mạnh, gắn với quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang.

“Trước mắt, các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá điểm đến; tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút du khách. Đối với các chương trình quảng bá xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch phải tiến hành sớm, cụ thể thời gian, nội dung để trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện…”, ông Lâm Minh Thành chỉ đạo.

Tại buổi làm việc gần đây về định hướng phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Du lịch đánh giá cao sự chủ động và sẵn sàng của tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội của T.Ư nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và công tác phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch, triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa nhằm phục hồi ngành du lịch sau dịch Covid-19.



Nhiều sản phẩm du lịch được đưa vào phục vụ tại Khu du lịch Mũi Nai.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, những năm qua, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Vì vậy, ngay sau khi hết giãn cách xã hội, khách du lịch nội địa đã quay trở lại Phú Quốc ngay. Vì vậy, các doanh nghiệp du lịch cần phải tận dụng cơ hội để triển khai, phát triển một số dịch vụ sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch.

Thời gian tới, để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc tế, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị, tỉnh Kiên Giang quan tâm hơn nữa tới việc phát triển du lịch theo đúng quy hoạch, bảo vệ môi trường và vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tổng cục Du lịch luôn sẵn sàng đồng hành cùng Kiên Giang trong việc thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch của Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng. Tổng cục Du lịch mong muốn Kiên Giang sẽ là điểm sáng phục hồi du lịch của cả nước.

Chín tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Kiên Giang thu hút 20 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, với tổng diện tích 337,28ha, tổng vốn đầu tư 17.693,24 tỷ đồng. Trong đó, có 17 dự án đầu tư vào địa bàn huyện Phú Quốc, ba dự án đầu tư vào TP Rạch Giá. Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 320 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tổng diện tích 10.399ha, tổng vốn đầu tư 352.877 tỷ đồng. Riêng địa bàn huyện Phú Quốc có 276 dự án đầu tư vào du lịch.

TRỌNG NGHĨA (NDĐT)