An Khê khai thác tiềm năng để phát triển du lịch

(GLO)- Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã lập quy hoạch trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn. Đây là tiền đề để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong thời gian tới.

Ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê-cho biết: Trên địa bàn An Khê có quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo; di chỉ sơ kỳ Đá cũ; các lễ hội như: lễ cúng Quý Xuân, lễ cúng Quý Thu, lễ giỗ Vua Quang Trung, Hội Cầu huê… cùng nhiều danh lam thắng cảnh. Đây là tiềm năng rất lớn để phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch lịch sử-văn hóa.

Những năm qua, thị xã đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư hàng chục tỷ đồng tôn tạo, bảo tồn một số hạng mục thuộc cụm di tích lịch sử-văn hóa An Khê trường, An Khê đình, Miếu Xà… Tuy nhiên, việc đầu tư còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của các di tích, chưa thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Người dân tham quan quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Nguyễn Quang

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo; khơi dậy lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân cũng như khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, năm 2020, UBND thị xã An Khê đã đầu tư trên 27,7 tỷ đồng để bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo. Theo đó, dự án tiến hành trùng tu, tôn tạo, xây mới 7 hạng mục chính gồm: di tích An Khê đình, Nhà thờ Tam Kiệt, cổng và lối vào di tích, Quảng trường trung tâm, cải tạo ao sen, vườn mai Tam Kiệt, ao nước ở An Khê trường.

Theo ông Phạm Quang Bửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình và sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể, ở hạng mục trùng tu, tôn tạo di tích An Khê đình, đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa, thay mới các cấu kiện gỗ bị hư hỏng với khối lượng đạt 70%.

Hạng mục Nhà thờ Tam Kiệt đã thi công xong phần móng, các cấu kiện gỗ như: cột, xà, hoành đang gia công, khối lượng đạt 40%. Hạng mục cổng và lối vào khu di tích, Quảng trường trung tâm đang tiến hành san nền, gia công cốt thép móng; các cấu kiện như trụ, tượng voi, ngựa bằng đá tự nhiên đang được gia công tại xưởng, khối lượng đạt 40%. Các hạng mục còn lại, đơn vị thi công cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Thi công hạng mục cổng và lối vào khu di tích Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Nguyễn Quang

Trong năm nay, thị xã An Khê đã dành nhiều nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đô thị. Trong số 26 công trình mà Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã triển khai thực hiện (7 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 và 19 công trình khởi công mới năm 2020) có một nửa là nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông.

Bên cạnh đó, thị xã cũng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo nhu cầu của khách du lịch khi đến địa phương. Đồng thời, tiếp tục quy hoạch, kêu gọi đầu tư, khai thác các giá trị khảo cổ của di tích sơ kỳ Đá cũ tại khu vực Rộc Tưng (xã Xuân An); đẩy mạnh công tác sưu tầm các hiện vật nhà Tây Sơn để khôi phục, bổ sung cho Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo.

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã cho biết thêm: “Thời gian tới, thị xã tiếp tục giới thiệu, quảng bá thế mạnh đặc sắc của di tích; tích cực đẩy mạnh liên kết, kết nối các tour, tuyến du lịch với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, nhất là kết nối với huyện Kbang xây dựng kế hoạch khai thác tiềm năng Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, Làng kháng chiến Stơr; rà soát đưa cây dâu đỏ ở xã Tú An vào kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với đó, thị xã sẽ khôi phục, đánh giá, xếp hạng di tích đình, miếu để đầu tư và thu hút đầu tư phát triển loại hình du lịch tâm linh; xúc tiến việc khắc họa lại phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn tại khu vực trạm dừng chân ở đầu đèo An Khê”.

NGUYỄN QUANG