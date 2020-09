An Giang phối hợp với các tỉnh, thành Nam Bộ kích cầu du lịch

Ngành Du lịch An Giang sẽ phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long triển khai chương trình kích cầu du lịch, thu hút du khách, nhất là dịp lễ, Tết.



Du khách tham quan rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch tỉnh trong những tháng cuối năm 2020 là tập trung phục hồi ngành du lịch khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Ngành Du lịch An Giang sẽ phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long triển khai chương trình kích cầu du lịch, thu hút du khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Ngành triển khai thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm du lịch An Giang, với mục tiêu khôi phục 90% lượng khách và doanh thu đối với thị trường khách đến các khu, điểm du lịch An Giang sau dịch.

Ngành Du lịch An Giang cũng đưa ra thị trường những sản phẩm du lịch mới; quảng bá chất lượng, dịch vụ và hình ảnh du lịch An Giang đến du khách trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng cam kết thực hiện các gói kích cầu giảm giá cho các đoàn khách về An Giang như giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ trong khu, điểm du lịch; giảm giá phòng và các dịch vụ liên quan cho các đoàn khách của doanh nghiệp lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cũng cam kết giảm giá đối với các tour du lịch về An Giang.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh đang tập trung triển khai đảm bảo các điểm đến du lịch an toàn, xây dựng các gói sản phẩm du lịch mới chất lượng ưu đãi, thu hút du khách đến du lịch và nghỉ dưỡng tại An Giang trong những tháng cuối năm.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam," tỉnh An Giang đã tổ chức các chương trình kích cầu du lịch nội địa - An Giang năm 2020 với thông điệp "An Giang - Điểm đến an toàn thân thiện."

Tiếp đó, ngành Du lịch An Giang phát động "Chương trình kích cầu du lịch nội địa - An Giang năm 2020" bước đầu có dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, theo ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang: Đến giữa tháng 7/2020, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên một số tỉnh, thành trong cả nước, ngành Du lịch tỉnh An Giang tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng giảm mạnh.

Các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, lữ hành trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do khách hủy tour, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 13 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh An Giang có 97 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn; 13 công ty lữ hành nội địa, quốc tế; 15 điểm tham quan, du lịch, trong đó có 2 khu du lịch Núi Cấm, Khu du lịch quốc gia Núi Sam và 2 điểm du lịch Đồi Tức Dụp, rừng tràm Trà Sư.

Trong 8 tháng năm 2020, An Giang đón khoảng 4,8 triệu lượt khách, giảm 40% so với cùng kỳ, ước đạt 74% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó, khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn là 195 nghìn lượt, giảm 61% so với cùng kỳ, ước đạt 65% so với kế hoạch năm; khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 300.000 lượt; khách quốc tế ước đạt 14,1 nghìn lượt, giảm 78% so với cùng kỳ, ước đạt 35% so với kế hoạch năm.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu từ hoạt động du lịch của An Giang chỉ đạt 3.060 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, đạt 77% so với kế hoạch năm 2020.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)