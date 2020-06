Trải nghiệm ngắm Quần thể danh thắng Tràng An bằng máy bay trực thăng

Máy bay trực thăng chở du khách sẽ xuất phát từ bến thuyền Tràng An, qua Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Khu tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu quần thể Cố đô Hoa Lư, sau đó quay trở về nơi xuất phát.

Máy bay xuất phát từ điểm Bến thuyền Tràng An, Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trong 3 ngày từ ngày 26-28/6, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình, sẽ diễn ra tour bay trải nghiệm ngắm cảnh Quần thể danh thắng Tràng An bằng máy bay trực thăng Bell 505.

Đây là hoạt động thiết thực trong việc đa dạng hóa loại hình du lịch Ninh Bình và khảo sát mức độ tín nhiệm của loại hình dịch vụ mới này, hướng tới chính thức đi vào phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm."

Tour bay trải nghiệm Ngắm cảnh Quần thể danh thắng Tràng An bằng máy bay trực thăng do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường phối hợp với Công ty Trực thăng miền Bắc dưới sự hỗ trợ của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới mẻ và cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp muôn màu của cảnh sắc non nước Ninh Bình từ trên cao.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, trong 3 ngày triển khai, khu du lịch sẽ bố trí cho trên 400 lượt du khách tham gia trải nghiệm loại hình du lịch mới bằng máy bay trực thăng Bell 505.

Chuyến bay sẽ xuất phát từ bến thuyền Tràng An, qua Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Khu tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu quần thể Cố đô Hoa Lư, sau đó quay trở về nơi xuất phát với tổng thời gian chuyến bay là 10 phút và phục vụ tối đa 4 hành khách/chuyến.

So với cách ngắm cảnh trước đây là đi thuyền thì bay trực thăng mang đến cảm giác mới mẻ hơn, không gian rộng mở choáng ngợp và đẹp hơn rất nhiều.

Du khách sẽ được trải nghiệm bay trên máy bay trực thăng ở độ cao thấp với trần bay chỉ từ 150-200m so với địa hình.

Du khách tham gia trải nghiệm tour bay ngắm cảnh Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Sau khi trải nghiệm dịch vụ, chị Mai Anh (thành phố Hà Nội) hào hứng cho biết, mặc dù đã đến Ninh Bình du lịch nhiều lần song đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm ngắm cảnh toàn bộ quần thể danh thắng Tràng An từ trên cao.

Trong máy bay, cabin được thiết kế toàn kính trong suốt để du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh bên ngoài dù ở bất kể ở vị trí ngồi nào.

Chuyến bay được linh hoạt bay các độ cao khác nhau rất thuận tiện cho du khách ngắm nhìn, lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ.

Cùng chung tâm trạng với chị Mai Anh, nhiều du khách khác lần đầu được trải nghiệm dịch vụ này cũng tỏ ra vô cùng thích thú.

Trải qua 10 phút ngắm cảnh quần thể danh thắng Tràng An từ trên cao, anh Thái Bá (thành phố Ninh Bình) vẫn chưa hết choáng ngợp với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của của di sản thiên nhiên thế giới được nhìn từ trên cao.

"Lần đầu tiên toàn cảnh Tràng An với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ được thu gọn trong tầm mắt tôi một cách rõ nét và bao quát. Quần thể danh thắng Tràng An rất xứng đáng với danh hiệu di sản thế giới," anh Thái Bá chia sẻ.

Việc ra mắt tour bay trải nghiệm bằng trực thăng không chỉ góp phần mang đến góc nhìn độc đáo, toàn cảnh về quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, mà còn là một trong những những giải pháp kích cầu tạo động lực cho ngành du lịch Ninh Bình phục hồi phát triển khi dịch COVID-19 chưa qua.

Đây cũng là hoạt động nhằm chuẩn bị những hình thái, sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế, sẵn sàng chào đón "Năm du lịch quốc gia" năm 2021 được Ninh Bình đăng cai tổ chức.

Loại máy bay được sử dụng trong Tour bay trải nghiệm ngắm cảnh quần thể danh thắng Tràng An là máy bay trực thăng Bell 505.

Đây là loại máy bay hiện đại, thiết kế chuyên dụng để bay du lịch, ngắm cảnh và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ mới được sản xuất năm 2019.

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc cho biết: "Các chuyến bay được đảm bảo an toàn cùng đội ngũ phi công được huấn luyện bài bản, giàu kinh nghiệm. Việc ra mắt tour trực thăng ngắm cảnh tại Tràng An, Ninh Bình, hứa hẹn sẽ góp phần mang đến góc nhìn độc đáo toàn cảnh từ trên không về quần thể Di sản thế giới kép Tràng An đến đông đảo người du lịch trong nước và quốc tế."

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đây là sản phẩm dịch vụ ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đánh giá có nhiều triển vọng.

Dịch vụ này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách và các công ty lữ hành. Thời gian tới, khi dịch vụ này đưa vào khai thác chính thức sẽ giúp kích cầu, gia tăng dịch vụ để cung cấp, phục vụ khách du lịch đến với Ninh Bình, đặc biệt là khách nội địa.