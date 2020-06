Khám phá sông nước miền Tây giữa lòng phố cổ Hội An

Cách phố cổ Hội An (Quảng Nam) 5km về phía Đông Nam, có một khu du lịch (KDL) sinh thái rừng dừa thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn. Với diện tích lên đến 7ha và là di tích lịch sử văn hóa, rừng dừa luôn là điểm đến nhộn nhịp nhất ở Hội An.

Cách phố cổ Hội An (Quảng Nam) 5km về phía Đông Nam, có một khu du lịch (KDL) sinh thái rừng dừa thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn. Với diện tích lên đến 7ha và là di tích lịch sử văn hóa, rừng dừa luôn là điểm đến nhộn nhịp nhất ở Hội An.

Dọc đường Cửa Đại, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những rặng dừa xanh bao bọc thôn xóm, những mái nhà quê lợp từ lá dừa khô. Chạy thẳng sẽ thấy biển chỉ dẫn KDL sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu (thuộc thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Nơi đây luôn hút khách cả khi trời về trưa đứng bóng.

Từng là điểm du lịch tự phát, rừng dừa Bảy Mẫu được chính quyền quy hoạch lại và quản lý theo hộ kinh doanh. Nhờ đó, các hoạt động du lịch cộng đồng có trật tự và liên kết hơn, thể hiện được văn hóa và nếp sống của người dân làng chài Cẩm Thanh.

Với 7ha dừa nước hơn 100 năm tuổi, rừng dừa được chia làm nhiều khu để thuận tiện tổ chức các hoạt động vui chơi: chèo thúng chai ngắm rừng dừa xanh bạt ngàn, nghe hát dân ca, bài chòi, hò khoan, quăng lưới chài kéo cá, xem ngư dân quay thúng điêu luyện…

Sông nước hữu tình, dừa xanh bạt ngàn cùng với hệ sinh thái tự nhiên đầy tôm cá, tạo nên một thiên nhiên hài hòa và tươi đẹp nơi làng chài.

Người dân địa phương khéo léo tay chèo để đưa du khách ngắm cảnh sông nước yên bình, dịu mắt với màu xanh tươi mát của những hàng dừa nước…. Đặc biệt, mỗi tay chèo là một hướng dẫn viên vui vẻ, thân thiện và hiếu khách.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, Hội An đang phát triển du lịch theo hướng văn hóa, làng quê và sinh thái, vì vậy du lịch dừa nước Cẩm Thanh đang được xem là điểm đến hấp dẫn của du khách. Để nâng tầm địa điểm du lịch này, trong năm 2020, TP.Hội An đã đăng ký Du lịch dừa nước Cẩm Thanh tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

Quay thúng theo điệu nhạc sôi động là hoạt động thu hút nhiều sự chú ý và tán thưởng từ du khách.

Anh Phạm Đây (47 tuổi), nhân viên chèo thúng chia sẻ: "Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, rừng dừa đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày và chủ yếu là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… Sau khi KDL mở cửa lại, khách đến tham quan giảm mạnh vì lượng khách Việt là chính".

Rừng dừa Bảy Mẫu thuộc thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Với lợi thế rừng ngập mặn kín đáo và là nơi giao thoa giữa ba con sông Thu Bồn, Trường Giang, Cổ Cò nên rừng dừa được chọn làm căn cứ cách mạng những năm kháng chiến.

Theo anh Đây, sở thích của mỗi du khách là khác nhau và thậm chí là trái ngược hoàn toàn. Nếu như khách Tây muốn được ngồi thúng ngắm cảnh quan tươi đẹp, hoang sơ, yên tĩnh thì khách Hàn và Trung lại muốn nghe nhạc sôi động, hò hát, nhún nhảy theo nhịp. Chính vì thế, tại đây có những khu chèo thúng riêng theo thị hiếu của từng du khách.

Giá vé tham quan và trải nghiệm tại rừng dừa dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/người/chuyến (45-60 phút), tùy vào số lượng người trên một thúng chai.

Chị Thanh Tuyền – một du khách vui vẻ nói: "Vợ chồng tôi rất thích cảnh quan tự nhiên ở rừng dừa Bảy Mẫu. Tôi vừa được ngồi thúng ngắm cảnh, vừa được trải nghiệm các hoạt động của một ngư dân. Nơi đây thực sự là điểm đến thú vị để mọi người vui chơi, thư giãn và tái tạo nguồn năng lượng mới cho cuộc sống".

Nhờ du lịch phát triển mạnh tại làng chài Cẩm Thanh mà cuộc sống của người dân ổn định hơn. Mỗi người chèo thúng sẽ được trả 4.500.000 đồng/tháng.

Đông đảo khách du lịch thả mình bên rặng dừa xanh tươi, lẳng lặng nghe câu hò xứ Quảng. Qua từng lời hát của các nghệ nhân, mọi người sẽ hiểu hơn về rừng dừa, các di tích lịch sử, văn hóa và con người nơi đây.

Khi đến tham quan KDL sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu, du khách còn được “đóng vai” ngư dân quăng chài, kéo lưới.

Được biết, để đảm bảo cảnh quan sinh thái lành mạnh, TP.Hội An và Ban quản lý Du lịch xã Cẩm Thanh đã nghiêm cấm chặt lá dừa làm quà: hoa, cào cào, mũ,… Đồng thời sẽ có biện pháp nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp sử dụng loa kẹo kéo tự phát gây ồn ào, mất trật tự.

Du khách rất hào hứng khi được trải nghiệm tại rừng dừa.