Đa dạng mô hình kích cầu du lịch tại Kon Plông

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản được đẩy lùi, bước vào “trạng thái bình thường mới”, kích cầu tăng trưởng, phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu của huyện Kon Plông (Kon Tum) nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế “hậu dịch bệnh Covid-19”.

Các nghệ nhân làng Kon Pring, xã Đăk Long, huyện Kon Plông biểu diễn trong Chương trình Lễ hội đường phố.

Nhằm thu hút khách đến địa phương sau đại dịch Covid-19, UBND huyện Kon Plông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông về các điểm đến an toàn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Đồng thời, đẩy mạnh du lịch nội địa, chủ động tổ chức thị trường và chuẩn bị phương án tái khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, UBND huyện Kon Plông tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia kích cầu du lịch nội địa năm 2020; khuyến khích sự liên kết của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú, nhà hàng…; đồng loạt giảm giá các dịch vụ du lịch, chú trọng vào chất lượng các tour du lịch. Theo đó đã có 11 doanh nghiệp, cơ sở ăn uống, dịch vụ, khách sạn đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 trên địa bàn huyện. Cụ thể, có sáu khách sạn, hai homestay cam kết giảm từ 10-20%, hai điểm dịch vụ ăn uống giảm 5%, một điểm du lịch cam kết giảm 20% vé vào cổng tham quan.

Ông Trần Thế Tất, Giám đốc khách sạn T&T (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông), chia sẻ, dịch Covid-19 vừa rồi, mặc dù không có khách nhưng ý thức được khó khăn chung của toàn xã hội và thấu hiểu đời sống của người lao động, doanh nghiệp vẫn trả đủ 100% lương cho người lao động. Sau khi hết giãn cách xã hội, doanh nghiệp đã chuẩn bị công tác vệ sinh, sát khuẩn phòng ốc để đón các khách đoàn từ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn vào. Khách sạn cũng đã ký biên bản cam kết với chính quyền địa phương, đưa lên website của khách sạn chương trình giảm giá dịch vụ ăn ở 10% so trước đây. Khách sạn hiện có 47 phòng nghỉ, hai nhà rông có thể phục vụ từ 200 - 260 khách cùng một lúc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Phạm Văn Thắng cho biết, du lịch là một ngành mũi nhọn của huyện nên dịch Covid-19 vừa rồi địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Xác định lượng khách chính trong thời gian tới là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình đến từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam…, huyện đang xây dựng những tour du lịch tạo sự hấp dẫn, như: tour du lịch ngắm hoa sim, hoa mua, hoa ngũ sắc… kết hợp tham quan một số khu nông nghiệp công nghệ cao; tour du lịch tránh nắng hướng du khách trải nghiệm sông suối, rừng tự nhiên vì thị trấn Măng Đen thời tiết rất tốt, không khí trong lành; tour khám phá văn hóa ẩm thực Măng Đen, tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; tour thăm, khám phá, trải nghiệm cách trồng và thu hoạch sâm dây; xây dựng chương trình gala, đêm văn nghệ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần…

Tính từ đầu năm đến ngày 31-5, Khu du lịch sinh thái Măng Đen đón khoảng 122.400 lượt khách du lịch; trong đó, có 119.350 lượt khách nội địa, 3.050 lượt khách nước ngoài, tăng 120% so cùng kỳ năm 2019, doanh thu du lịch đạt hơn 37 tỷ đồng. Sau dịch bệnh Covid-19, huyện đón khoảng 1.000 khách mỗi ngày. Dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, huyện đón hơn 2.500 khách mỗi ngày.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết, anh đến Kon Plông lần này là lần thứ tư. Không khí ở đây trong lành, giá cả phải chăng, người dân rất hiếu khách nên gia đình anh rất thích lên đây du lịch, nghỉ dưỡng.

Thời gian tới, UBND huyện Kon Plông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, các cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm hồi phục, đi vào hoạt động. Xây dựng các điểm đến an toàn theo 5 nội dung, bảo đảm an toàn với dịch bệnh Covid-19, gồm: điểm đến du lịch an toàn; doanh nghiệp du lịch an toàn; dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn; dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn; dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Phạm Văn Thắng cho biết, hiện nay, huyện Kon Plông đang thuê các đơn vị chuyên nghiệp làm các clip giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch Măng Đen. Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng khách sạn đến cuối năm đưa vào hoạt động vì vào mùa lễ hội, thường không đáp ứng được nhu cầu của du khách. Du lịch ở Kon Plông đang có dấu hiệu hồi phục tích cực, tin tưởng rằng, các tháng sắp tới sẽ phát triển bùng nổ, thu hút đông đảo du khách đến với Kon Plông.

Tiết mục múa xoang kết hợp cồng chiêng của đoàn nghệ nhân làng Kon Chênh, xã Măng Cành trên dọc tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua huyện Kon Plông, thu hút đông đảo người dân, du khách dừng xem.