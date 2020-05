Về Châu Đốc, chiêm ngưỡng "ngũ đại danh thắng" Núi Sam

Cao hơn mực nước biển trên 200m, Núi Sam - ngọn núi nhỏ nằm giữa lòng thành phố Châu Đốc (An Giang) - được mệnh danh như “trái tim du lịch”. Không chỉ sở hữu những danh thắng lưu dấu tiền nhân mở cõi, mà còn có những công trình mới của hậu nhân góp phần làm cho phố núi biên thùy trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Dịp lễ này, có dịp về An Giang, nhớ viếng 5 cảnh tuyệt đẹp – "ngũ đại danh thắng" này.





1. Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam





Miếu Bà Chúa Xứ nhìn từ đỉnh Núi Sam. Ảnh: LT





Tọa lạc dưới chân Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam lại được xem là trung tâm thu hút khách.



Được xây dựng với kiến trúc “hoa sen nở” với mái tam cấp ba tầng và ngói xanh cùng với các hoa văn cách điệu nghệ thuật đã tạo cho công trình những nét độc đáo.



Hơn thế nữa, đến đây, du khách không chỉ được ngắm tượng bà khổng lồ bằng sa thạch uy nghi ngự giữa chính điện, mà còn có cơ hội cầu nguyện may mắn...



2. Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu







Lăng Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: LT





Đây là công trình kiến trúc thời nhà Nguyễn còn nguyên vẹn đến ngày nay.



Ngự bên triền Núi Sam, lưng tựa núi, mặt hướng ra cánh đồng mênh mông nằm ven bờ sông Hậu, sơn lăng không chỉ hấp dẫn du khách bởi khung cảnh đẹp khó nơi nào có được mà còn vì bởi đây còn là nơi an nghỉ danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) cùng nhị vị phu nhân và các tướng sĩ cùng ông chinh phục thiên nhiên, khai phá và đặt nền móng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trù phú ngày nay.



3. Chùa Tây An







Chùa Tây An. Ảnh: LT





Được xây dựng lần đầu vào năm 1847 sát chân Núi Sam. Đúng như danh xưng, ngôi chùa Phật giáo Lâm tế này như lời nguyện an bình cho vùng đất phía Tây Tổ quốc.



Ngôi chùa độc đáo không chỉ bởi sở hữu kiến trúc hài hòa Việt - Ấn với mái vòm hình củ hành, củ tỏi bên trên, mà còn được biết đến là nơi an nghỉ cuối cùng của tu sĩ Thích Pháp Tạng, tục danh Đoàn Minh Huyên - người được suy tôn là Phật thầy Tây An bởi công khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo nội sinh, có khuynh hướng nhập thế.



4. Chùa Hang









Một góc Chùa Hang. Ảnh: LT





Chùa Hang, tức Phước Điền tự. Vắt mình cheo leo bên triền núi Sam nên chùa có khung cảnh rất yên tịnh và thoát tục.



Ngôi chùa có lịch sử hơn 100 năm này còn thu hút khách gần xa bởi những câu chuyện độc lạ về chiếc hang đá bên trong ngôi chùa.



Theo lưu truyền, chùa có hang đá tự nhiên rất sâu. Một người đã làm dấu quả dừa rồi thả xuống hang để thử. Nhưng tiếng trái cây va đập mãi vào vách đá nhỏ dần, nhưng như không hề dứt. Một thời gian dài và sâu đến mức, khi thả vào đó quả dừa đã đánh dấu, sau đó bắt gặp quả dừa nổi lên trên vùng biển Hà Tiên (TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).



5. Bích họa Phật giáo Nam tông





Bích họa về Phật giáo Nam tông trên đỉnh Núi Sam. Ảnh: LT





Bên cạnh những danh thắng gắn liền với lịch sử, dấu ấn tiền nhân, giờ Khu du lịch Núi Sam còn có thêm danh thắng do bàn tay con người đầu tư. Tất cả tô điểm thêm cho bức tranh du lịch Núi Sam ngày càng thêm hương, sắc.



Điển hình là công trình Cáp treo Núi Sam, trong đó nổi bật là cụm 150 bích họa được 12 nghệ sĩ từ Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong 70 ngày tái hiện sống động nhiều chủ đề, trong đó đáng chú ý nhất là chủ đề Phật giáo Nam tông, giúp cho du khách hiểu thêm về Phật giáo nguyên thủy.

