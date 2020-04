Kỳ thú thiên nhiên trên vịnh Bái Tử Long

Kỳ quan thiên nhiên Bái Tử Long cũng ấn tượng không kém gì vịnh Hạ Long, nhưng hoang sơ và ít người biết đến hơn, mùa hè này hãy đi du thuyền để khám phá vùng vịnh biển xinh đẹp này.

9h00 vào một buổi sáng thứ bảy, mùa hè, mà bầu trời thì tối sầm, kèm theo là mưa trong khi chúng tôi đứng bên trong khách sạn Sofitel Legend Metropole đợi xe đi Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh. Mười phút sau, mưa trở nên nặng hạt hơn và điện thoại của hướng dẫn viên của chúng tôi đổ chuông. Một trong những người bạn đồng hành của chúng tôi không thể tới đúng giờ hẹn do ùn tắc giao thông bởi ảnh hưởng của cơn mưa. Cuộc gọi khiến tất cả mọi người có chút lăn tăn về điểm đến của mình.

“Tin tôi đi, vịnh Bái Tử Long, cũng như vịnh Hạ Long đẹp ở mọi thời tiết,” hướng dẫn viên của chúng tôi trấn an với một nụ cười vui vẻ. "Làm sao lại có thể thế được cơ chứ?" - tôi tự hỏi bản thân mình, mưa thường kéo dài ở phía Bắc của Việt Nam. Tuy nhiên thời tiết không thể ngăn cản được sự tò mò về chiếc du thuyền mới mà tôi sẽ ngủ lại qua đêm cùng mong muốn đến thăm một điểm đến mới, mong muốn khám phá vẻ đẹp nên thơ của Vịnh Bái Tử Long.

Bái Tử Long bao gồm một vùng biển của thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và huyện đảo Vân Đồn. Ảnh: Zing

Nằm ngay vòng cung đông bắc của vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long kém đông đúc và chậm phát triển hơn so với "người chị quá nổi tiếng Hạ Long". Truyền thuyết kể lại rằng Ngọc Hoàng đã cử gia đình Rồng xuống hạ giới để bảo vệ người Việt Nam chống lại quân xâm lược. Sau khi thắng trận, Rồng mẹ đã chọn Vịnh Hạ Long làm nơi cư trú trong khi các con đáp xuống Vịnh Bái Tử Long gần đó.

Thật may mắn, trời bắt đầu ngớt mưa và mặt trời đã lấp ló sau những đám mây khi cuộc hành trình của chúng tôi chạm mốc 8 giờ sáng. Chuyến hành trình dài 165 km từ Hà Nội đến Vịnh Bái Tử Long nhanh hơn tôi dự kiến, có lẽ một phần là do những câu chuyện hấp dẫn mà hướng dẫn của chúng tôi kể về vịnh và một phần do sóng wifi rất nhanh trên chiếc xe Limousine.

Khi chúng tôi đến cảng Quốc tế Hạ Long vào lúc 11h30 giờ trưa, những tia nắng vàng bao phủ và phơi bày ra rất nhiều hòn đảo trong vịnh, mặc dù sương mù vẫn còn trong hang động. Nhìn từ trên cầu Bãi Cháy, những chiếc thuyền, giống như những con chim đầy màu sắc, bay lượn trên sóng. Nói về địa lý, vịnh Bái Tử Long là một phần của vịnh Bắc Bộ.

Theo các nhà khoa học, vịnh Bái Tử Long được tạo ra giống như cách mà Vịnh Hạ Long được kiến tạo, mất 20 triệu năm để các hòn đảo hình thành từ ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới. Trong khi tiếng tăm của vịnh Hạ Long đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm, kéo theo đó những hệ lụy như ô nhiễm môi trường…, thì Bái Tử Long lại gây ấn tượng với một số ít các hòn đảo đá, bãi cát nhỏ và hoang sơ hơn nhiều.

Thật công bằng khi nói rằng Mẹ Thiên nhiên đã rất ưu ái với vùng Vịnh này, đã tạo ra "rừng đảo đá" trên biển, với những vách đá dốc đứng và những tảng đá màu nổi lên từ mặt nước. Mà chỉ đơn giản sử dụng hai vật liệu: đá và nước, tạo ra điều kỳ diệu này.

Chèo thuyền kayal là một trải nghiệm thú vị giữa không gian bao la giữa trời với biển.

Ở giữa vịnh xuất hiện một con thiên nga khổng lồ trắng đứng kiêu hãnh dưới ánh mặt trời và chiếm ưu thế hơn các tàu ngủ đêm cũ và nhỏ hơn khác. Đó là chiếc Du thuyền Emperor Cruises mới đi vào hoạt động, mới nhất và sang trọng nhất trên vịnh này.

Lấy cảm hứng từ lối sống xa hoa của Hoàng đế Bảo Đại, vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, Emperor Cruises được thiết kế theo phong cách của những năm 1930 với các trang thiết bị sang trọng và tinh xảo.

Du thuyền ba tầng được xây dựng giống như một con tàu truyền thống, có buồm, với vật liệu chất lượng cao, và điểm xuyến bằng các họa tiết mạ vàng, lụa tơ tằm, nhung, và những chất liệu cao cấp khác. Tất cả 8 cabin này, được đặt theo các biệt thự của Bảo Đại trải dài từ Bắc vào Nam như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu... các phòng đều có ban công riêng, tầm nhìn toàn cảnh và có dịch vụ quản gia riêng.

Du thuyền được ví như một 'triển lãm nổi', trên tàu chúng tôi có thể chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Việt nổi tiếng Phạm Lực. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy bức chân dung Hoàng Đế Bảo Đại ở nhà hàng Cần Chánh Điện- cung điện chính của ông ở Huế và bức chân dung Hoàng hậu Nam Phương. Mọi người tò mò về cuộc đời Bảo Đại có thể mục sở thị những bức ảnh đen trắng hiếm hoi của vị hoàng đế, quý phi, con cái của ông, được trưng bày bên trong con tàu nghệ thuật này.

Lấy cảm hứng từ lối sống xa hoa của Hoàng đế Bảo Đại, vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, Emperor Cruises được thiết kế theo phong cách của những năm 1930 với các trang thiết bị sang trọng và tinh xảo.

Sau khi dùng bữa trưa, chúng tôi bắt đầu khám phá Vịnh Bái Tử Long, với việc thăm quan làng nổi Vung Viêng và một trang trại nuôi cấy ngọc trai Hạ Long. Các ngư dân của Vịnh sống trên các căn nhà nhỏ thả neo ở những hẻm núi, được đảo bao bọc và kín gió, để có được sự bao bọc bởi tự nhiên khỏi những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên trong mùa gió bão.

Theo bà Lan, người chèo thuyền đưa chúng tôi đi thăm vịnh bằng thuyền nan cho biết có khoảng 130 hộ gia đình với trên 300 người sống trong làng, nơi có các gia đình ngư dân. Nhiều người dân không bao giờ rời đi; họ sinh ra, lớn lên và già đi trong một môi trường nhỏ bé và độc đáo của thế giới.

Trẻ em trong làng chỉ học đến lớp 5 vì không có trường trung học. Chúng học cách bơi trước khi họ có thể đi bộ và có thể đi thuyền nan khi mới lên năm, sáu tuổi. Hầu hết những đứa trẻ đều giúp gia đình kiếm sống bằng cách bán quà lưu niệm cho khách du lịch.

Chuyến đi của chúng tôi tiếp tục qua mê cung các hòn đảo đá, từ làng chài Vung Viêng đến Cống Đỏ, nơi con tàu neo đậu qua đêm. Các hòn đảo miền núi đứng sừng sững như những quân cờ trên bàn cờ màu xanh, không sợ những con sóng di chuyển quanh chúng.

Những năm qua, các ngư dân địa phương đã đặt tên các hòn đảo này dựa trên hình dạng của chúng, như Thiên Nga và Bãi Đá Xếp. Một số ngay lập tức được nhận ra từ xa, vì chúng có hình dáng như tên gọi, và đẹp hơn bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào.

Mặt trời lặn xuống sau những ngọn núi phía tây, với những hòn đảo chuyển màu sang màu xanh đậm và sau đó là nâu nhạt. Vịnh nhìn thật bao la và hùng vĩ, sương nhẹ nhàng giăng như tấm màn mờ giăng trên đỉnh núi. Khi thủy triều lên, cả núi và bầu trời phản chiếu trong nước, đem đến một cái nhìn hoàn toàn mới lạ và độc đáo.