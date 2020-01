Ngất ngây giàn hoa tỏi được bạn trẻ 'check in' tại Sa Đéc

Giàn hoa tỏi với sắc tím mộng mơ trước cổng nhà một hộ dân tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp) trở thành địa điểm check in được nhiều bạn trẻ tìm đến.



Giàn hoa tỏi đẹp lung linh tại TP Sa Đéc - Ảnh: THÀNH NHƠN





Từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1 hằng năm, nhiều bạn trẻ tại TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) lại rủ nhau "check in" với giàn hoa tỏi đẹp say đắm lòng người.



Giàn hoa tỏi này trồng trước cổng nhà một nhà dân trên đường tỉnh 848 thuộc địa bàn phường An Hòa (TP Sa Đéc).



Theo ông Đặng Dũng - chủ nhân giàn hoa tỏi - thì giàn hoa trên được trồng cách đây khoảng 18 năm. Hiện giàn hoa đã vươn dài khoảng 7m, hằng năm nở rộ vào giữa và cuối năm.



Hoa kết thành từng chùm với sắc tím mộng mơ được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Các cặp uyên ương cũng thường chọn địa điểm trồng giàn hoa tỏi này để lưu giữ những khung ảnh yêu thương.



Do hoa tỏi chỉ nở rộ trong khoảng một tuần rồi tàn nên mỗi lần hoa nở, nhiều người lại đến giàn hoa dùng điện thoại lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.



Hoa tỏi (tên khoa học Bignonia floribunda Hort) còn được gọi với những tên khác như hoa lan tỏi, hoa ánh hồng, lý Thái Lan… Hoa thường nở vào đầu mùa khô tháng 10 đến tháng 12 hoặc giữa mùa mưa.



Giàn hoa được trồng cách đây khoảng 18 năm, dài 7m - Ảnh: T.NHƠN













Sắc tím của giàn hoa khiến nhiều người yêu thích - Ảnh: T.NHƠN







Hoa khoe mình trong nắng - Ảnh: T.NHƠN







Hoa kết thành từng chùm trông rất đẹp mắt - Ảnh: T.NHƠN



Theo THÀNH NHƠN (TTO)