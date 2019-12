Khai mạc Không gian hoa hồ Xuân Hương và Trưng bày cây cảnh quốc tế

Đây cũng là năm thứ 3, Hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam được tổ chức với trên 1.500 tác phẩm dự thi, gồm nhiều chủng loại hoa lan trong và ngoài nước mới lạ, đặc sắc.



Nhiều hoạt động đa dạng tại Festival hoa Đà Lạt lần thứ tám





Không gian hoa dọc trục đường Lê Đại Hành (TP Đà Lạt) hấp dẫn du khách. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)





Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019, ngày 20/12, tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức khai mạc Không gian hoa hồ Xuân Hương; Trưng bày, triển lãm cây cảnh quốc tế và Không gian hoa Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, công viên Trần Hưng Đạo.



Tham gia các không gian hoa và triển lãm này có 200 đơn vị, cá nhân, trong đó có 26 đơn vị tham gia lần đầu; đặc biệt có sự tham gia của các đơn vị đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… và 5 làng hoa trong thành phố Đà Lạt.



Các đơn vị đã đưa đến tham dự trên 6.000 tác phẩm về hoa, bon sai, cây cảnh, non bộ tiểu cảnh; trên 2.500 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan, hoa đột biến gene…; trên 250.000 chậu hoa, túi hoa được bố trí trong khung cảnh lộng lẫy đa dạng sắc hoa.



Đây cũng là năm thứ 3, Hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam được tổ chức với trên 1.500 tác phẩm dự thi, gồm nhiều chủng loại hoa lan trong và ngoài nước mới lạ, đặc sắc, được các nghệ nhân sưu tầm, chăm sóc để phục vụ trưng bày.



Một điểm nhấn ấn tượng, độc đáo so với các kỳ tổ chức trước là Không gian hoa xung quanh hồ Xuân Hương do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thực hiện, với chủ đề “Mỗi ngày một loài hoa” trên không gian hồ Xuân Hương thơ mộng. 5 bè hoa gồm ly ly, cát tường, hồng, lan, cúc… đã tạo sự khác biệt, độc đáo và ấn tượng với du khách…



Ngoài Không gian hoa xung quanh hồ Xuân Hương còn có Không gian hoa truyền thống ở đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, công viên Trần Hưng Đạo.



Các không gian hoa này được trang trí hơn 25.000 chậu hoa các loại, phối hợp hài hòa với các mô hình, hình tượng bằng các chất liệu phế thải như vỏ chai nhựa, lốp xe, đĩa CD, gỗ pallet mây tre…



Theo kế hoạch, các không gian hoa này sẽ diễn ra đến ngày 2/1/2020.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)