8 điểm cho người Sài Gòn rong chơi dịp Tết dương lịch 2020

Gần trung tâm Sài Gòn có nhiều điểm vui chơi trong ngày cho gia đình có thể di chuyển bằng xe máy. Dưới đây là gợi ý 8 điểm đi chơi trong ngày Tết Dương lịch.





Làng sinh thái Fosaco.





1. Làng sinh thái Fosaco



Khu du lịch sinh thái văn hóa dân tộc thiểu số Củ Chi - làng sinh thái Fosaco cách TP Hồ Chí Minh khoảng hơn 1 giờ đi xe máy. Quần thể kiến trúc nhà vườn mang đậm bản sắc Tây Nguyên là trải nghiệm rất tuyệt vời của khu du lịch này.



Làng sinh thái Fosaco không những đẹp lạ mà còn có những thức ăn ngon lạ. Tới đây gia đình bạn sẽ được tận mắt chứng kiến và tham gia nấu cơm lam trong ống tre, ăn với thịt nướng của người Chu-ru và cách nấu rượu cần của người Mạ…



Địa chỉ: Ấp Ngã Tư, huyện Củ Chi.









2. 5Ku Farm



Chỉ cách trung tâm quận 1 khoảng 30 phút chạy xe, 5Ku Farm nằm cạnh khu “đảo Kim Cương” với không gian nông trại thoáng mát, không khí trong lành.



Tại đây có những vườn rau xanh và trại nuôi gà, tất cả được nuôi trồng tự nhiên theo kiểu truyền thống, khách tới đây được thưởng thức ngay tại vườn. Cách thưởng thức ẩm thực ở đây cũng rất đặc biệt, gia đình bạn có thể ngồi võng trong nhà lá như về miền Tây.

















Địa chỉ: phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.



3. Khu du lịch The BCR



Nằm ngay tại quận 9, khu du lịch The BCR sở hữu không gian rộng rãi, với trò chơi đa dạng giúp cả gia đình bạn thỏa sức vui chơi nhân dịp Tết Dương lịch này.



Cắm trại cũng là một hoạt động vui chơi giải trí thú vị, gia đình bạn sẽ được ngủ ngoài trời với những túp lều giản dị, được ngắm sao trời tự nhiên và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.



Ngoài ra, khu du lịch The BCR còn có hồ bơi đập tràn, mặt nước tràn ra các ghế nghỉ tạo cảm giác thư thả, dễ chịu. Tại khu du lịch The BCR có khá nhiều nhà hàng để gia đình bạn lựa chọn với thực đơn rất nhiều món hấp dẫn, đặc sắc ở Sài Gòn.



Địa chỉ: Đường Tam Đa, Quận 9.









4. Làng du lịch Tre Việt



Nằm cách TP.HCM khoảng 15km, Khu du lịch sinh thái The Bamboo hay còn gọi là Làng du lịch Tre Việt được xem là điểm vui chơi hấp dẫn nhất Đồng Nai.



Không gian ở đây mang đậm dấu ấn của vùng sông nước Nam Bộ, giữ lại nguyên vẹn những gì thuộc về tự nhiên với lối kiến trúc xây dựng hoàn toàn từ cây tre mang đến cho du khách không gian thuần Việt gần gũi, mộc mạc.



Du khách còn được thưởng thức những món ăn đậm chất Nam Bộ tươi ngon, hấp dẫn như: cá tai tượng chiên xù, lẩu hoa Tre Việt, gà ủ rơm, gỏi bốn mùa… vô cùng bắt mắt và ngon miệng.















5. Family Garden



Nằm ở quận 2, TP.HCM, Family Garden có diện tích rộng hơn 5.000m². Không khí ở đây rất thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.



Tới đây gia đình bạn sẽ cảm thấy giống như đang trải nghiệm đồng quê miệt vườn. Nơi đây rất phù hợp cho gia đình bạn nghỉ ngơi những ngày nghỉ ngắn như Tết Dương lịch.



Đến với Family Garden, bạn có môi trường trải nghiệm cực kì lý thú. Như là tham gia chợ phiên nông sản thu hoạch, câu cá, trồng cây, làm vườn, chăm sóc thú cưng, tiệc nướng ngoài trời… Nhiều bạn nhỏ đến đây cảm thấy vô cùng thích thú.



Địa chỉ: 28 Thảo Điền, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.













6. Green Noen



Nông trại Green Noen nằm ở Củ Chi, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 km. Green Noen được xây dựng theo mô hình ở Hàn Quốc và Nhật Bản.



Đến đây, bạn sẽ được hòa mình giữa thiên nhiên, được tự tay chăn nuôi bò sữa, dê, cừu, tự tay trồng những loại nấm quý hiếm và ngắm những cánh đồng hoa lan Mokara rực rỡ.



Địa chỉ: Nguyễn Thị Rành, xã An Nhơn, huyện Củ Chi.













7. Khu du lịch Bến Xưa



Khu du lịch Bến Xưa, cách trung tâm Sài Gòn 10km với không gian rộng rãi và thoáng mát bởi nằm ngay sát bờ sông Vàm Thuật, mang lại cảm giác dễ chịu cho gia đình bạn.



Khung cảnh đậm chất bến xưa, bạn sẽ tìm được không gian làng quê yên ả, thanh bình và tươi. Bạn còn được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon là đặc sản của 3 miền.



Cảm giác ấm nóng đậm chất hương vị làng quê dân dã sẽ giúp bạn ăn ngon miệng hơn và cảm thấy hương vị tuyệt vời hơn.









8. Cánh Đồng Hoa Springfield Cottage



Tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 phút chạy xe, Cánh Đồng Hoa – Springfiel Cottage là một khu homestay độc đáo với không gian khác lạ giữa phố thị xô bồ – để gia đình bạn cảm nhận một khu rừng xanh mát, những mái chòi nổi trên mặt nước và không gian vô cùng yên tĩnh.



Đến đây, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống thú vị giữa thiên nhiên xinh đẹp, học trồng, hái rau, câu cá, chèo xuồng, vẽ tranh, tập yoga, workshop…Về nghỉ ngơi, gia đình bạn sẽ được ở tại homestay khi tới đây.













