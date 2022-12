Dám đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp để tạo nên những "kỳ lân" tầm cỡ

Thủ tướng kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.



Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình Dấu ấn TECHFEST Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Tối 3/12, tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Techfest 2022 thuộc chuỗi chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (Techfest Vietnam 2022) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới” do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức.



Dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy; lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và tỉnh Bình Dương.



Đặc biệt, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 8.000 khách tham dự trực tiếp và trực tuyến từ 63 tỉnh, thành phố và 20 quốc gia trên thế giới.



Techfest Vietnam 2022 có chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới" diễn ra tại Bình Dương từ ngày 2-4/12.



Trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2022 có khoảng 30 hội nghị, hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch...



Đặc biệt, diễn ra diễn đàn Chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 2021-2025 và chương trình Dấu ấn Techfest 2022.



Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới," Techfest Vietnam 2022 hướng tới tìm kiếm các giải pháp các lĩnh vực chịu nhiều tác động của đại dịch và có tiềm năng trong tương lai như y tế, giáo dục, năng lượng...; giải quyết các vấn đề con người, như đào tạo bồi dưỡng nhân lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, nỗ lực phát huy tài năng của người Việt Nam, góp phần giải quyết việc làm, tạo ra các giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai; đặc biệt là nhiệm vụ khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch và ứng dụng công nghệ xử lý các khó khăn hậu COVID-19.



Đại diện các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế phát biểu, chia sẻ nhiều ý kiến, kinh nghiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.





Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, khởi nghiệp và tạo dựng doanh nghiệp là động lực thiết yếu của nền kinh tế mỗi quốc gia và của toàn thế giới, giải quyết khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu cũng như hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia nói riêng và của toàn thế giới nói chung.



Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.



Chủ trương này đã được đề cập tại văn kiện, báo cáo chính trị từ Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Nội dung này một lần nữa lại được Đảng khẳng định tại văn kiện Đại hội lần thứ XIII, với quyết tâm cao hơn theo hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hoà, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế.”



Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chính phủ cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách, ban hành khung khổ pháp lý và các đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.



“Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để hệ sinh thái khởi nghiệp-sáng tạo phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam,” Thủ tướng nhấn mạnh.



Các bộ, ngành, địa phương cũng có các chương trình, đề án riêng nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp.



Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844, bố trí nguồn lực để triển khai.



Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng phát động chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.



Hệ sinh thái phát triển năng động với khoảng 140 trường đại học, học viện, cao đẳng có các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thành lập vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ... nhằm hỗ trợ khởi nghiệp lâu dài.



Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, khởi nghiệp đã khó, nhưng khởi nghiệp sáng tạo, tạo dựng giá trị trên cơ sở khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới bền vững còn khó hơn rất nhiều.



Thủ tướng vui mừng vì người Việt Nam đã và đang tạo dựng được những mô hình doanh nghiệp như vậy; qua đó bước đầu tạo được nền tảng để phát triển và vươn tầm quốc tế; một số doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo của Việt Nam có giá trị hàng tỷ USD đã và đang hình thành, phát triển cả trong nước và ngoài nước.



“Trí tuệ Việt, ý chí người Việt, sức sáng tạo Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định và vươn ra thế giới,” Thủ tướng khẳng định.





TECHFEST VIETNAM 2022 gồm triển lãm với hàng trăm gian hàng các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Theo Thủ tướng, Việt Nam tiếp tục duy trì xếp hạng trong nhóm 45 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); tiếp tục được WIPO coi là quốc gia đạt tiến bộ về đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống và có tiềm năng lớn; các tổ chức quốc tế đánh giá là quốc gia nằm trong tốp 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á.



Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ghi nhận, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đã đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua (tăng 20 bậc), trong đó Việt Nam được đánh giá khá tốt ở thể chế, mức độ phát triển của thị trường, mức độ hoàn thiện kinh doanh và kết quả sáng tạo.



Thủ tướng cũng chỉ rõ mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng do xuất phát điểm chậm hơn nên hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn có khoảng cách so với một số nước trong khu vực và trên thế giới.



Để sớm thu hẹp khoảng cách này và nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về khởi nghiệp, Thủ tướng cho rằng các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần có giải pháp gắn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với tri thức, khoa học công nghệ và đặc thù riêng có của đất nước, con người Việt Nam.



Cùng với đó, xác định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân; triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; Kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phát triển năng lực nội sinh với tận dụng tối đa cơ hội, nguồn lực bên ngoài; phát huy truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của con người Việt Nam.



Thủ tướng cho biết Nhà nước thực hiện định hướng, điều phối, xây dựng thể chế, chính sách, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.



Nhà nước tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; quan tâm, đầu tư, có công cụ và chính sách đột phá nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, của địa phương và doanh nghiệp; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường vốn, nhân lực, khoa học, công nghệ, sản phẩm mới... liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế.



Cùng với đó, phát triển đồng bộ hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng, các khu công nghệ cao, “vườn ươm sáng tạo”, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm và các viện, trường là chủ thể nghiên cứu; phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ các bậc học phổ thông; tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ nhiều nguồn khác nhau; đẩy mạnh các phương thức hợp tác đầu tư phù hợp, hiệu quả trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.



Người đứng đầu Chính phủ mong muốn thông qua sự kiện Techfest, các nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học, cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam và đại diện các tỉnh, thành phố sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.



Thủ tướng kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.



Cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy khí chất, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, dám đối diện với khó khăn, thách thức, không sợ thất bại; có động lực mạnh mẽ, niềm tin cháy bỏng, sự đam mê, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám khởi nghiệp để tạo nên những “kỳ lân” tầm cỡ khu vực và thế giới, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thinh vượng, nhân dân Việt Nam ai cũng được ấm no, hạnh phúc.



Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Trao giải Top 10 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và thực hiện nghi thức Dấu ấn Techfest 2022; chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số công nghiệp Việt Nam-Singapore.



Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.



Triển lãm gồm hàng trăm gian hàng trưng bày các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có 10% là các gian hàng trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 70% các sản phẩm, mô hình ý tưởng của các startup, còn lại các gian hàng trưng bày sản phẩm mới của các doanh nghiệp tiềm năng.

Theo Phạm Tiếp-Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)