Anh Nguyễn Chí Linh-Kiểm sát viên tận tâm với nghề

(GLO)- Gần 7 năm công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Chí Linh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.





Tháng 12-2015, sau khi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Luật (Đại học Huế), anh Nguyễn Chí Linh (SN 1993) được tuyển vào công tác tại Viện KSND huyện Đak Pơ. Từ những kiến thức được trang bị ở trường học và trau dồi qua thực tiễn công tác, 7 năm qua, anh Linh luôn nỗ lực vượt lên chính mình. “Cá nhân tôi luôn học theo lời dạy của Bác trong cuộc sống cũng như làm việc. Trước hết, tôi tự trau dồi bản thân, tham gia các khóa học do ngành tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Tôi luôn tâm niệm là việc chung làm trước, việc riêng sau, việc hôm nay không để ngày mai. Ngoài ra, trong quá trình công tác, tôi tự rèn cho mình tính cách thận trọng, khách quan, nghiêm túc với công việc”-anh Linh bộc bạch.

Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, anh Nguyễn Chí Linh (bìa trái) còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn. Ảnh: Nguyễn Hiền



Với kiểm sát viên trẻ Nguyễn Chí Linh, khi được phân công nhiệm vụ, anh luôn chấp hành và quyết tâm hoàn thành một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đặc biệt là với các vụ án, anh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tham gia lấy lời khai ban đầu, khám nghiệm hiện trường, tử thi… Sau đó, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án để tham mưu lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ quan điểm giải quyết, xử lý hợp lý nhất theo tinh thần khách quan, trung thực. Anh chia sẻ: “Đã làm nghề này thì phải cực kỳ thận trọng, sơ sẩy sẽ trả giá rất đắt. Trong quá trình giải quyết vụ án, tôi luôn thực hiện nghiêm hoạt động kiểm soát tư pháp với cơ quan hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo báo cáo truy tố phải đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, oan sai. Mặt khác, tôi cũng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan các hướng xử lý vụ án có lý, có tình”.



Từ đầu năm đến nay, kiểm sát viên Nguyễn Chí Linh đã trực tiếp tham gia giải quyết 18 tin báo, vụ án hình sự và tham mưu lãnh đạo ban hành 11 văn bản kiến nghị cơ quan hữu trách khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao công tác thi hành án hình sự trên địa bàn và hoạt động tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện. Năm 2022, anh đề xuất Viện KSND huyện phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đak Pơ tổ chức tập huấn cho lãnh đạo UBND cùng lực lượng Công an xã, thị trấn về những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong công tác thi hành án hình sự. Thông qua hoạt động này đã từng bước nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự và công tác trực tiếp kiểm sát của Viện KSND huyện. Đồng thời, anh cũng tham mưu giúp Viện KSND huyện đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại các phiên tòa xét xử; phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến 3 phiên, góp phần đảm bảo yêu cầu cải cách tư pháp tại địa phương.



Ghi nhận những đóng góp tích cực của anh Nguyễn Chí Linh trong công việc, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã trao tặng anh giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền 2020-2021.



Ông Phạm Bình An-Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Pơ-đánh giá: Đồng chí Nguyễn Chí Linh là kiểm sát viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đồng thời, đồng chí thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động tình nguyện, là tấm gương để các bạn trẻ học hỏi và noi theo, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.



THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN