Kiếm vài chục triệu đồng từ việc hóa trang Halloween

Halloween được xem là dịp “ăn nên làm ra” của người trẻ làm nghề hóa trang. Những khách hàng của họ sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để có được giao diện trông thật... đáng sợ.

Càng đến gần ngày Halloween (31.10), chị Thái Ngọc Mỹ Linh (27 tuổi) ngụ tại đường Huỳnh Tịnh Của, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, lại tất bật với công việc hóa trang. Linh cho biết đa phần khách hàng đã đặt lịch từ trước, mỗi ngày cô gái trẻ phải tập trung cao độ để hóa trang cho 10 khách hàng, mỗi người mất từ 1,5 - 2 giờ để hoàn thành.



Mỗi đợt Halloween chị Linh kiếm được từ 30 - 50 triệu đồng từ việc làm hóa trang. Ảnh: NVCC

“Ngày bình thường mình chỉ nhận tối đa 5 khách, nhưng những ngày cận Halloween thì sẽ nhận tầm 10 khách và nhờ thêm sự trợ giúp từ những đồng nghiệp. Giá cho một lần hóa trang dao động từ 1 - 10 triệu đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Có những nhân vật đòi hỏi phải lấy dấu mặt để đổ khuôn silicon, nặn đất sét, làm răng nanh… như trong phim Hollywood nên giá sẽ cao hơn hóa trang thông thường”, chị Linh chia sẻ và cho biết chị còn nhận tạo hình nhân vật trọn gói bao gồm có body painting (hội họa trên cơ thể người), sử dụng hiệu ứng đặc biệt, các bộ phận giả… với mức giá cao nhất tầm 10 triệu đồng.

Do có sở thích xem phim kinh dị nên chị Linh thường xuyên để ý các hiệu ứng vết thương, sẹo... được làm giả. Để thỏa sự tò mò, Linh lên mạng tìm hiểu và tự học vì trước đây không có trường lớp nào chuyên đào tạo về hóa trang.

Ngày thường chị Linh làm công việc trang điểm, còn mỗi dịp Halloween chị Linh thu về từ 30 - 50 triệu đồng với công việc hóa trang, tùy thuộc vào số lượng khách hàng ít hay nhiều.

Từng theo học trang điểm và tự học hóa trang từ 8 năm trước nên Nguyễn Bảo Tường My (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại đường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) luôn tranh thủ dịp Halloween để kiếm thêm thu nhập.

Ngay từ ngày 28-10, Tường My đã nhận được thông báo đặt lịch hóa trang từ các bạn trẻ. Mỗi ngày cô gái này phải vẽ mặt cho 6 đến 10 khách với mức giá dao động từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng.

Tường My kể trong một lần đi lễ hội hóa trang, thấy hứng thú với những nhân vật kinh dị nên đã về nhà lên internet tìm hiểu. Với những kinh nghiệm đã có từ lớp học trang điểm, My lên mạng để học thêm về hóa trang. Cô gái trẻ cho biết việc hóa trang có độ khó hơn rất nhiều so với trang điểm, các loại màu vẽ, dụng cụ cũng phải đặt từ nước ngoài mới có để sử dụng.

“Thông thường các bạn trẻ sẽ có xu hướng hóa trang thành những nhân vật ma nổi tiếng trong các bộ phim. Như những năm trước thì các nhân vật như Annabelle hay Valak rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, năm nay không có một bộ phim nào đủ hay để tạo hiệu ứng lớn nên đa số bạn trẻ đặt mình hóa trang theo khuynh hướng vết thương, ma cà rồng…”, My chia sẻ.

Để giảm chi phí cho những bạn trẻ trong việc hóa trang lễ hội Halloween, My đã tự tạo ra một loại máu giả được làm từ hỗn hợp bột bắp, siro bắp và màu thực phẩm để sử dụng. Cô gái trẻ cho biết nếu sử dụng máu nhập từ nước ngoài sẽ rất đắt và không kiểm soát được độ an toàn. Với hai ngày cuối tuần làm công việc hóa trang, Tường My có thể thu về số tiền hơn 10 triệu đồng.