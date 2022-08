Những công trình ý nghĩa của tuổi trẻ Chư Prông

(GLO)- Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, 5 năm qua, tuổi trẻ huyện Chư Prông đã tạo dấu ấn đặc biệt khi xây dựng 6 công trình thanh niên với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.





Cuối năm 2019, cùng với 4 thanh niên khác, anh Siu Lóc (làng Grang, xã Ia Phìn) được Huyện Đoàn Chư Prông hỗ trợ 35 cây bơ, 35 cây sầu riêng và phân bón để thực hiện mô hình “Trồng xen cây ăn quả vào vườn cà phê già cỗi”. Gia đình thuộc hộ nghèo, không có tiền đầu tư cây giống để phát triển kinh tế, nên với anh, đây là món quà vô cùng ý nghĩa. “Hàng năm, vườn cây cà phê già cỗi cho thu nhập không đủ trang trải tiền phân bón. Tham gia mô hình, chúng tôi được hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng. Sau gần 4 năm chăm sóc, hiện bơ và sầu riêng phát triển rất tốt, bắt đầu cho quả bói”-anh Lóc cho hay.

Anh Siu Lóc (làng Grang, xã Ia Phìn) được Huyện Đoàn Chư Prông hỗ trợ thực hiện mô hình “Trồng xen cây ăn quả vào vườn cà phê già cỗi”. Ảnh: Mai Ka



Theo anh Phạm Anh Trung-Bí thư Đoàn xã Ia Phìn, mô hình trồng cây ăn quả xen với cây cà phê do 5 gia đình tại làng Grang thực hiện với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng là một trong những công trình thanh niên có ý nghĩa và hiệu quả tích cực. Mô hình đã giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Cùng với xã Ia Phìn, mô hình “Hỗ trợ 75 con giống bò cái lai sinh sản, phát triển sản xuất” tại các xã Ia Vê, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Me, Bình Giáo, Ia Piơr với tổng kinh phí hỗ trợ gần 600 triệu đồng cũng là công trình thanh niên có sức lan tỏa sâu rộng, giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nhất là người dân tộc thiểu số có thêm điều kiện lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Anh Hồ Tiến Đạt-Bí thư Đoàn xã Ia Tôr-cho biết: “Sau khi Huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiến hành khảo sát và hỗ trợ 10 con bò lai cho 10 ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi nhanh chóng tuyên truyền, vận động, khích lệ những hộ ĐVTN này tích cực chăm sóc vật nuôi. Đây là cơ hội tốt, là tiền đề để tạo sức bật trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Với lợi thế đất đai rộng, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, cùng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 10 con bò đang phát triển tốt và bắt đầu sinh sản”.



Trao đổi với P.V, anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-thông tin: Từ năm 2017 đến nay, Huyện Đoàn đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ ĐVTN nghèo về vốn, cây-con giống và kỹ thuật sản xuất. Từ đó, Huyện Đoàn đã xây dựng được 6 công trình thanh niên về phát triển kinh tế với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, gồm: hỗ trợ trồng 12,5 ha điều ghép cho 15 hộ ĐVTN 3 xã Ia Púch, Ia Mơr, Ia Piơr; thực hiện trồng 5 ha cây ăn quả xen với cây cà phê tại làng Grang (xã Ia Phìn); hỗ trợ 75 con giống bò cái lai sinh sản tại các xã Ia Vê, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Me, Bình Giáo, Ia Piơr; hỗ trợ mô hình nuôi dê sinh sản cho ĐVTN xã Ia Ga, Ia Tôr; hỗ trợ trồng sầu riêng tại xã Ia Ga; hỗ trợ trồng hồ tiêu tại xã Ia Kly.



Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Huyện Đoàn Chư Prông cũng đã phối hợp mở 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong trồng, chăn nuôi cho hơn 1.200 ĐVTN. Các hoạt động phát huy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên được quan tâm, như: triển khai 5 cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp với 35 ý tưởng của ĐVTN do Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức; tham gia Ngày hội khởi nghiệp và các hoạt động tạo môi trường giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên... Hoạt động hỗ trợ vốn vay cho thanh niên cũng được chú trọng, công tác quản lý vay vốn được đổi mới, hiệu quả. Hiện toàn huyện có 44 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý với 1.748 thành viên có dư nợ hơn 75 tỷ đồng.



“Nhờ đẩy mạnh thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt là tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong ĐVTN vùng dân tộc thiểu số… các tổ chức cơ sở Đoàn đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên vượt qua khó khăn để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông nhấn mạnh.



MAI KA