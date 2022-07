Có thu nhập cao nhờ khởi nghiệp với đồ phong thủy

Một số người trẻ có nguồn thu nhập khấm khá nhờ khởi nghiệp với đồ phong thủy.





Để đi đường dài, cần một "tâm hồn đẹp"



Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM năm 2012, chị Võ Nguyên (32 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận, TP.HCM) đi làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, 3 năm sau, chị quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp với đồ phong thủy sau một lần tìm hiểu về chúng.





Vòng tay phong thủy đẹp mắt. Ảnh: NVCC





Lựa chọn hình thức kinh doanh trực tuyến, chị Võ Nguyên bán các mặt hàng phong thủy như vòng đeo tay, nhẫn từ chất liệu đá... với giá trên dưới 1 triệu đồng.



Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, chị Nguyên cho hay đa số khách hàng là người quen và bạn bè. "Ngoài cần nguồn vốn cao, tôi phải luôn đẩy mạnh chạy quảng cáo trên mạng xã hội... để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khách hàng mới", chị kể.





Chị Võ Nguyên (bên trái) tư vấn khách hàng. Ảnh: NVCC



Theo chị Nguyên, người bán cần phải tìm hiểu sâu về các loại đá phong thủy bằng cách học hỏi kinh nghiệm từ những người có chuyên môn hơn mình. Bên cạnh đó, người bán phải hiểu được khách hàng cần gì và loại đá nào phù hợp với họ, hướng dẫn họ cách mình bảo quản trang sức phong thủy.



"Trang sức phong thủy như vòng tay và nhẫn, mặt dây chuyền được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có nhiều mặt hàng thật, giả lẫn lộn", chị Nguyên chia sẻ.





Chị Nguyên thông tin vật phẩm đá phong thủy đang bán chị nhập từ những nơi như Ruby Lục Yên, Aquamarine Thanh Hoá... Ảnh: NVCC







Nhẫn đá phong thủy. Ảnh: NVCC





Nhờ vào quá trình nỗ lực không ngừng, giờ đây kinh doanh đồ phong thủy hiện là công việc chính của hai vợ chồng chị Nguyên, với thu nhập ổn định. Chị Nguyên chia sẻ: "Để có thể đi đường dài trong nghề đá phong thuỷ, người kinh doanh cần có một "tâm hồn đẹp" khi tư vấn khách hàng".



Doanh thu ổn định từ 50 - 100 triệu đồng



Anh Đoàn Quốc Sơn (ngụ Q. Bình Tân, TP.HCM) cũng khởi nghiệp với đồ phong thủy cách đây 10 năm, chuyên bán các loại mặt dây chuyền, nhẫn, vòng tay… có giá từ vài chục, trăm ngàn đến chục triệu đồng.



Bắt đầu từ con số 0, anh phải học trực tuyến, tham khảo nhiều tài liệu và tìm hiểu thực tế trước khi mở cửa hàng phong thủy.





Anh Sơn tại cửa hàng của mình. Ảnh: T.Đ



Sau khi thử bán nhiều loại khác nhau, đến nay anh chỉ tập trung bán đá phong thủy. “Những sản phẩm đá thiên nhiên được ưa chuộng vì nhiều khách hàng cho rằng chúng đem lại nguồn năng lượng tích cực. Hiện nay mặt dây chuyền Phật làm bằng đá tại cửa hàng tôi là bán chạy nhất”, anh Sơn nói.





Anh Sơn hay đem vật phẩm đá phong thủy ra các cửa hàng như PNJ, SJC... để kiểm định. Ảnh: T.Đ





Anh Sơn cho hay: “Việc chạm khắc mặt dây chuyền Phật đòi hỏi độ tinh xảo. Có những hôm thợ của tôi chạm khắc mặt dây chuyền hình Phật quan âm nhưng không toát lên khí chất nên phải bỏ đi. Có mặt dây chuyền làm từ 2 - 3 ngày, thậm chí đến 30 ngày mới hoàn thành. Giá thành cao hay thấp tùy vào cái tâm người làm đặt vào sản phẩm".





Các mặt dây chuyền từ đá tại tiệm anh Sơn. Ảnh: T.Đ







Vòng đeo tay phong thủy. Ảnh: T.Đ



Mỗi tháng, anh Sơn cho biết có doanh thu ổn định từ 50 - 100 triệu đồng. Theo anh, điều quan trọng trong kinh doanh đồ phong thủy là tư vấn đúng mục đích của khách hàng.



Vì sao bạn trẻ chuộng đồ phong thủy?



Trao đổi với PV Thanh Niên, một số người trẻ cho rằng họ đeo trang sức phong thủy với niềm tin chúng sẽ mang đến sự may mắn. “Đồ phong thủy giúp tôi cầu may, xua đuổi tà ma và có cảm giác bình yên”, anh Nguyễn Nhật Minh (30 tuổi, ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chia sẻ.



Tương tự, Nguyễn Thị Mỹ Hương (24 tuổi, ngụ hẻm 451 Tô Hiến Thành P.14, Q.10, TP.HCM) đeo vòng tay phong thủy màu đỏ như vật bảo vệ, giúp cô cảm thấy an tâm và có niềm tin vào sự may mắn. "Hiện nay, việc tìm kiếm đồ phong thủy không khó. Người mua chỉ cần nêu lý do như muốn cầu tình duyên, sức khỏe hay công việc thì người bán sẽ tư vấn tận tình", Hương cho hay.







Tiến sĩ Hồ Minh Quang, Trưởng Khoa Đông Phương học - Trưởng Bộ môn Trung Quốc học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Điều quan trọng trong việc chọn trang sức phong thủy là giúp cho ta có cảm xúc tích cực. Cái gì mình cảm thấy đẹp, đem lại sự an tâm, tự tin thì đừng ngần ngại sử dụng. Tuy nhiên, sở hữu trang sức phong thủy để cầu may không đồng nghĩa với việc người trẻ ký gửi toàn bộ niềm tin, ngồi chờ may mắn, để rồi cho phép bản thân ngừng phấn đấu trong công việc và cuộc sống".



