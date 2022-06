Gia Lai tiễn 200 chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ xuất ngũ

(GLO)- Chiều 14-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tiễn chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ tháng 2-2020 hết thời hạn phục vụ xuất ngũ. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề số 21, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), Công an các đơn vị, địa phương và hơn 200 chiến sĩ hết thời hạn phục vụ xuất ngũ.

Sau thời gian 2 năm 4 tháng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), đến nay, hơn 200 đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian qua, các chiến sĩ nghĩa vụ đã không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, góp một phần công sức cùng lực lượng Công an Gia Lai hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, có 7 đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện và công tác được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 38 đồng chí là đối tượng kết nạp Đảng.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Hữu Trường đề nghị: Mỗi chiến sĩ luôn giữ vững tư cách, tác phong của người chiến sĩ CAND, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú. Nêu cao tinh thần, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực, giản dị. Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, nơi cư trú; lựa chọn công việc, ngành nghề phù hợp để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia đóng góp cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu, đẹp. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục giữ mối liên lạc, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các chiến sĩ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt và trong cuộc sống, phối hợp với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, tạo mọi điều kiện giúp các đồng chí đang là đối tượng kết nạp Đảng, tiếp tục phấn đấu để được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề số 21 cũng đã phát biểu chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đồng thời, thông báo những thông tin về chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước trong đào tạo nghề đối với công dân xuất ngũ và những ngành, nghề đang được đào tạo tại Trường để các chiến sĩ lựa chọn, tham gia học nghề khi xuất ngũ trở về địa phương.