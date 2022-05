Chuyện về nữ Trưởng Công an xã đầu tiên ở Gia Lai

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng là nữ Trưởng Công an xã đầu tiên tỉnh Gia Lai. Tháng 4/2020, chị được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đông, huyện Kbang. Gần dân, luôn năng nổ, tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác. Chỉ sau thời gian ngắn, chị đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng bà con tại các thôn làng.

Dưới vòm me trước sân nhà, bà Đinh Thị Bân (xã Đông) vui vẻ chuyện trò với nữ Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Sáng. Nhìn cách tiếp xúc với bà con của người cán bộ này, chúng tôi cảm nhận ở chị sự khiêm tốn, giản dị và chân thành. Có lẽ chính vì thế, bà con cũng dành cho Thiếu tá Sáng tình cảm quý mến, tin tưởng.



Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng trao sổ hộ khẩu cho bà Đinh Thị Bân.

Bà Bân cho biết: “Trước đây tôi không biết làm hộ khẩu lại quan trọng như thế. Từ hộ khẩu thì mới làm được chứng minh, rồi làm căn cước công dân, làm thẻ bảo hiểm để khi ốm đau đỡ tốn kém chi phí khám chữa bệnh. Được cán bộ Sáng tuyên truyền, tôi dành thời gian đi làm rẫy để tranh thủ làm hộ khẩu, nay được cán bộ đem đến tận nhà, tôi phấn khởi lắm”.

Bà Bân là một trong rất nhiều người dân trong xã được Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng vận động làm hộ khẩu để thực hiện các thủ tục hành chính, làm căn cước công dân. Xã Đông có diện tích trên 3.760 ha với gần 1.500 hộ dân, có 9 dân tộc sinh sống đan xen ở 6 thôn, làng. Qua nhiều đợt phối hợp với các ban ngành ở địa phương tuyên truyền pháp luật cho bà con, Thiếu tá Sáng nhận thấy một số người dân chưa có hộ khẩu, chứng minh nhân dân… vì ngại đi làm các thủ tục. Chị kiên trì giải thích những thủ tục này là cần thiết, động viên bà con đến Công an xã, linh động giải quyết cho bà con nhanh chóng, hợp tình, hợp lý.

Xác định được vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình các làng đồng bào dân tộc thiểu số, với lợi thế về giới, Thiếu tá Sáng thuận lợi tranh thủ sự giúp đỡ của chị em phụ nữ, nhất là người Bahnar, qua đó nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của bà con và tình hình an ninh trật tự, những vấn đề phát sinh ở các thôn, làng để tham mưu các giải pháp phù hợp.

Điển hình như, để giải quyết vấn đề thanh, thiếu niên đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm chạy nhanh, ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong xã, nữ Trưởng Công an xã đã tranh thủ Chi hội Phụ nữ các thôn, làng tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để tuyên truyền, vận động các cháu chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Trong giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, chị chủ trương không đặt nặng việc xử phạt mà chú trọng việc nắm bắt tâm lý, từ đó giải thích, tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, chấp hành pháp luật.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm là Trưởng Công an xã Đông, huyện Kbang từ tháng 4-2020, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng là cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Nói về cảm nghĩ và những khó khăn khi đảm nhận nhiệm vụ mới mẻ này, chị cho biết: “Khi được phân công làm Trưởng Công an xã Đông, tôi cảm thấy đây là niềm vinh dự cho bản thân nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc, sinh hoạt. Tôi cùng các đồng chí khác khắc phục khó khăn bằng cách bổ sung kiến thức cho nhau, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công việc, chú trọng phát huy năng lực, sở trường của lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Từ tháng 11-2021 đến nay Công an xã Đông đã bố trí đủ 5 Công an xã chính quy. Ở cơ sở, chúng tôi tham gia hầu hết các hoạt động chung của địa phương để mở rộng các mối quan hệ với chính quyền xã và nhân dân, từ đó nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ toàn diện hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nhớ những ngày đầu đến địa bàn nhận công tác, Ban Công an xã chỉ có Thiếu tá Sáng và một cán bộ Công an huyện Kbang là Công an chính quy, công việc bộn bề, chị liên tục ở lại địa bàn để trực đêm, giải quyết công việc. Hai con nhỏ nhớ, đòi mẹ. Nhưng vì nhiệm vụ, chị gác lại nỗi nhớ nhà, nhớ con để góp sức giữ gìn bình yên cho nhân dân. Giờ đây các con của chị cũng đã quen với cảm giác thiếu vắng mẹ mỗi lúc đêm về, hay những lần mẹ đến trường đón trong chiều muộn. Mỗi dịp được về với con, chị lại động viên các cháu học tính tự giác trong học tập, trong sinh hoạt để mẹ đỡ lo lắng khi xa nhà.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn xã Đông, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, đồng thời nhận nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kbang. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với người cán bộ nữ này là sự mến phục của nhân dân và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền cơ sở.