Cô gái 21 tuổi làm chủ doanh nghiệp từ ý tưởng khởi nghiệp năm… lớp 10

21 tuổi, bạn bè cùng trang lứa mới đang chuẩn bị tốt nghiệp ĐH và đi tìm việc làm thì cô gái xinh đẹp Đặng Hồng Cẩm Vân đã làm chủ một doanh nghiệp về Anh ngữ quốc tế và gặt hái được những thành công nhất định.





Dạy tiếng Anh ở trung tâm khi mới 16 tuổi



Từ năm lớp 10, cô gái hiện đang làm chủ doanh nghiệp về Anh ngữ quốc tế Đặng Hồng Cẩm Vân (21 tuổi, ngụ TP.HCM), đã có năng lực tiếng Anh xuất sắc. Vân vẫn thường dạy kèm tiếng Anh cho nhiều bạn trong lớp ở Trường THPT Gia Định. Lúc đó, gia đình Vân gặp biến cố lớn về tài chính, không có tiền đóng học phí nên cô học trò này đã nảy ra ý tưởng... đi dạy thêm tiếng Anh ở các trung tâm, dạy kèm để có tiền trang trải.



Đặng Thị Cẩm Vân vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Ảnh: Mạnh Huy



“Em không ngờ công việc dạy tiếng Anh này đã mang lại nguồn thu rất ổn định. Điều đó đã truyền cho em cảm hứng là mình sẽ khởi nghiệp từ lĩnh vực này”, Vân chia sẻ.



Đến năm lớp 12, Vân thi đậu vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và còn nhận được học bổng bán phần cho chương trình liên kết giữa trường này với Trường ĐH Western Sydney (Úc) nhờ đạt được thành tích cao nhất tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh.



Vân kể: “Khi là sinh viên năm nhất, em thấy nhiều bạn học chương trình quốc tế mà tiếng Anh cũng chưa được giỏi lắm, chỉ ở mức IELTS 5.5. Như vậy, trình độ tiếng Anh của các bạn sinh viên ở lớp thường có thể còn yếu hơn. Em nhận thấy đây chính là một thị trường đầy tiềm năng. Vậy là thay vì đi dạy ở các trung tâm ngoại ngữ, em bắt đầu mở các lớp học nhỏ, tận dụng hết nguồn lực từ mạng xã hội, chia sẻ lên mạng những kiến thức miễn phí”.



Cẩm Vân được một trung tâm giáo dục thường xuyên mời đi dạy. Ảnh: M.H



Sang năm học thứ 2 (tức năm 2019), khi vừa tròn 19 tuổi, Vân chính thức mở Trung tâm ngoại ngữ với 8 phòng học ở ngay Q.1 (TP.HCM) và trở thành chủ doanh nghiệp.



“Lúc đó em mới bắt đầu học hỏi để làm doanh nhân và nhận ra kinh doanh rất khác so với đi dạy bình thường. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, em thấy thị trường có nhiều trung tâm Anh ngữ, nhưng học phí rất đắt nên sinh viên không đủ điều kiện để theo học. Vì thế, em đưa ra mức giá phù hợp để mọi sinh viên đều có cơ hội tiếp cận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”.



Đến nay, dù trải qua hơn 2 năm dịch căng thẳng nhưng trung tâm của Vân vẫn phát triển và hiện có 3 chi nhánh ở Q.1, TP.Thủ Đức và TP.Bình Dương với 40 lớp học, tạo cơ hội việc làm cho hơn 40 nhân viên, giáo viên và cộng tác viên. Vân đã phát triển trung tâm theo hướng chuyển đổi số, mỗi lớp không quá đông học viên, quan tâm tới điểm mạnh, điểm yếu của từng người để đưa ra lộ trình phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.



Muốn là người truyền cảm hứng



Nhờ sự nổi bật trong thành tích tiếng Anh, Vân đã được nhiều trường ĐH mời đến truyền cảm hứng về việc học ngoại ngữ cho sinh viên. Cách đây 3 năm khi đang học năm 2, Vân cũng được tổ chức TED Talk (Mỹ) mời làm diễn giả.



Bài nói chuyện của Vân có tên “Tuổi tác của bạn có phải là vấn đề?” (Does your age really matter?”) đã thu hút hàng chục ngàn người xem và nhận được nhiều lời khen ngợi ngay sau khi được đăng tải trên kênh YouTube của TED Talk.





Cẩm Vân làm diễn giả tại một chương trình cho sinh viên. Ảnh: M.H



Từ kinh nghiệm của bản thân, qua bài nói chuyện này, Cẩm Vân muốn gửi thông điệp tới bạn trẻ rằng không nên định kiến thành công chỉ đến ở một độ tuổi nhất định mà nếu từ khi còn rất trẻ bạn đã có đam mê thì hãy theo đuổi đam mê một cách thực tế và vẫn có thể thành công.



"Em muốn truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ muốn khởi nghiệp, khi các bạn vẫn còn đang do dự, sợ hãi nhiều thứ, trong đó có việc 'sợ mình quá trẻ sẽ thất bại'. Tuổi tác chỉ là một con số. Khi 16 tuổi, em đi dạy, chắc ai cũng nghĩ nhỏ tuổi thế đi dạy thì ai sẽ nghe mình, 19 tuổi lập công ty thì ai sẽ tin tưởng mình? Có lẽ đó chính là sự khác biệt của em. Em hiểu mình và biết mình muốn gì. Em chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sự nỗ lực và quyết tâm theo đuổi mục tiêu", Vân bày tỏ.





Học viên tiến bộ mỗi ngày khiến Vân hạnh phúc. Ảnh: M.H



Tất nhiên, thực tế khi điều hành trung tâm và để tồn tại giữa dịch Covid-19, Vân đã gặp muôn vàn khó khăn, nhiều lúc còn muốn bỏ cuộc. "Tuy nhiên, trung tâm này không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn là công sức của những anh chị đồng sáng lập, sự hết mình của hơn 40 giáo viên và nhân viên. Nếu mình bỏ cuộc thì nhiều người đang phụ thuộc vào mình sẽ mất việc, những học viên tin tưởng mình bấy lâu nay sẽ thất vọng. Thế là em lại bền bỉ, cố gắng thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế để tồn tại và phát triển", Vân cho hay.



Với Vân, giáo dục là một lĩnh vực rất ý nghĩa cho xã hội và phải lâu dài mới thấy được kết quả. Cô gái xinh đẹp và giỏi giang đang làm chủ doanh nghiệp ở tuổi 21 này cảm thấy hạnh phúc khi năng lực tiếng Anh của học viên phát triển mỗi ngày và đạt được mục tiêu vào ĐH, tốt nghiệp ĐH hoặc đi du học.

Theo Mỹ Quyên (TNO)