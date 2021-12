Trưởng thôn... tuổi 30

Phùng Đình Đức, thôn Tân Định, xã Cam Thành, H.Cam Lộ, Quảng Trị, đã làm trẻ hóa chức danh trưởng thôn lâu nay chỉ dành cho các cụ cao niên, hưu trí…



Trưởng thôn thông báo việc làng trên Zalo, Facebook



Phùng Đình Đức, 31 tuổi, từng giữ chức Phó bí thư Xã đoàn năm 21 tuổi. Bốn năm sau, anh được điều động tham gia lực lượng công an bán chuyên trách. Với chức vụ Phó trưởng công an xã Cam Thành, anh tham mưu nhiều hoạt động nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của xã. Và đúng 4 năm sau, anh được người dân thôn Tân Định tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn ở tuổi 29.





Trưởng thôn 9X Phùng Đình Đức đang góp công lớn cho việc trẻ hóa nhiều hoạt động của thôn. Ảnh: Bá Cường



Đức cho thấy một phong cách dấn thân, hết mình vì tập thể nên được nhiều người dân trong thôn tin tưởng. Năm 2019, trong dịp bầu cử chức vụ trưởng thôn, số phiếu bầu chọn cho Đức chiếm đến 92%, giúp anh trở thành trưởng thôn trẻ nhất trên địa bàn từ trước đến nay.



“Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, mình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong công tác tuyên truyền, huy động nội lực từ người dân. Bởi trong chi bộ, mình là người trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm sống ít nhất nhưng lại giữ chức vụ vốn dĩ chỉ phù hợp với những... lão làng”, Đức nói.



Trong mỗi lần cần tuyên truyền đến bà con, anh đều xin ý kiến ban trị sự của thôn, các cô chú lớn tuổi trước khi phổ biến thông tin. Anh thường xuyên lui tới thăm hỏi các hộ dân... Bằng cách này, chàng trưởng thôn 9X vừa thể hiện được sự tôn trọng với những người cao niên vừa tìm được sự thống nhất của người dân trong thôn.



Anh cũng thầm lặng trẻ hóa nhiều hoạt động, đơn cử thay thế cách đưa tin từ loa phát thanh bằng việc lập các hội nhóm trên mạng xã hội, giúp người dân có thể đọc đi đọc lại kỹ hơn các thông báo từ xã, thôn…



“Thông thường khi nghe phát thanh, ít người tiếp thu đầy đủ, nhất là nhớ được ngày tháng, giờ giấc. Tận dụng ưu điểm của thời đại 4.0 khi nhiều người sử dụng điện thoại di động, mạng internet... mình lập các nhóm Facebook, Zalo để đăng tải thông tin lên đó. Dễ tiếp nhận và phổ biến thông tin hơn rất nhiều”, Đức chia sẻ.



Đức cũng từng thuyết phục ban trị sự của thôn tổ chức đám tang không quá 2 ngày, bỏ thói quen rải vàng mã, bỏ đánh trống chiêng, thổi kèn.



Giúp mình và giúp người



Trong 2 năm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Định, Phùng Đình Đức cũng có dấu ấn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Anh huy động được hơn 18 triệu đồng từ người dân để lắp đặt 7 camera trên các trục đường chính, giúp giám sát tốt hơn tình hình an ninh trật tự. Anh cũng lập đội thu gom rác gồm 2 người, thường xuyên làm sạch các tuyến phố và cũng là cách giải quyết việc làm cho những người thất nghiệp. Trong đợt dịch Covid-19, anh cũng đứng ra kêu gọi được hơn 18 triệu đồng rồi cùng bà con mua quà, đóng gói gửi vào miền Nam…



Trưởng thôn 9X còn gầy dựng trang trại trồng cây ăn trái như ổi, bưởi, cam… và một vườn lan quý hiếm, thu nhập 200 - 500 triệu đồng/ năm. Anh không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng trọt cho các hộ dân, góp sức cho việc mở rộng thêm các trang trại cây ăn quả với quy mô lớn trên địa bàn thôn Tân Định. “Mình làm được, thì mới nói bà con nghe chứ!”, Đức đúc kết.



Có “máu” làm từ thiện thời còn là Phó bí thư Xã đoàn, giờ đây Đức thêm mạnh tay trích khoản lợi nhuận trong kinh doanh để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh kêu gọi thêm nguồn hỗ trợ để giúp kéo giảm số hộ khó khăn ở thôn Tân Định, từ 9 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo xuống còn 4 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Anh cũng đóng học phí, mua dụng cụ học tập cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Sức trẻ và sự năng động, tích cực của trưởng thôn 9X được người dân ghi nhận. Ông Nguyễn Đắc Luyện (86 tuổi, ở thôn Tân Định) tấm tắc: “Ngay thẳng, nói là làm và đã làm thì sẽ làm tới cùng nên Đức rất được bà con tin tưởng. Đức đã chứng minh được rằng, trẻ tuổi vẫn có thể làm... già làng”.



