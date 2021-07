Những thủ khoa tốt nghiệp THPT 2021: Chạm gần hơn tới ước mơ

(GLO)- Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, nhiều thí sinh ở Gia Lai đã đạt số điểm ấn tượng, trở thành thủ khoa toàn tỉnh của kỳ thi và các khối thi. Dẫu hành trình vươn tới ước mơ có khác nhau, song bí quyết thành công của các tân thủ khoa đều xuất phát từ niềm đam mê và nỗ lực không ngừng.

Hai nữ thủ khoa “vùng khó”

Ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, Sở GD-ĐT đã thông báo danh sách thí sinh thủ khoa kỳ thi và các khối của tỉnh. Đáng chú ý, 7 tân thủ khoa năm nay đến từ 7 ngôi trường khác nhau, trong đó có cả những trường vùng khó.

Lâu lắm rồi, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện Đức Cơ) mới rộn vui như thế. Ai cũng tự hào khi cô trò nhỏ Lê Thị Huyền (lớp 12A1) vừa trở thành thủ khoa khối D toàn tỉnh với tổng điểm 28,25; trong đó, Toán đạt 9,4 điểm, Ngữ văn 9,25 và Tiếng Anh 9,6 điểm. Sinh ra trong một gia đình thuần nông có đông anh chị em, từ nhỏ, Huyền đã sớm ý thức phụ giúp bố mẹ việc nhà và chỉ bảo em trai học tập. Suốt 12 năm liền, Huyền đều là học sinh xuất sắc với thành tích vượt trội. Huyền tâm sự, môn học mà em yêu thích nhất là Tiếng Anh vì nó giúp em có thể lĩnh hội được kiến thức bổ ích và mới mẻ từ nhiều nước trên thế giới. Mặt khác, Huyền cũng mong muốn thông qua ngoại ngữ này có thể tìm được một công việc ổn định trong tương lai. Việc học tiếng Anh ở huyện biên giới còn nhiều hạn chế, vì thế, song song với học ngữ pháp, từ vựng, Huyền thường xuyên xem các bộ phim có phụ đề tiếng Anh, nghe nhạc, đọc báo tiếng Anh… để trau dồi từng ngày. Minh chứng cho những nỗ lực không ngừng ấy của nữ sinh vùng biên chính là điểm số 9,6 ấn tượng ở môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. “Ước mơ của em sau này là trở thành doanh nhân và được làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, em đã đăng ký xét tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh”-Huyền bày tỏ.

Em Lê Thị Huyền (bìa phải; Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức Cơ) tại lễ trao thưởng học sinh giỏi cuối năm học 2020-2021. Ảnh: Mộc Trà

Nhận xét về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Duyên-giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1-đánh giá: “Huyền chăm chỉ, học giỏi đều các môn và có năng khiếu ở môn Tiếng Anh. Là lớp phó học tập, em luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ cả lớp cùng tiến bộ. Thành tích em đạt được tại kỳ thi là rất xứng đáng”.

Tại xã vùng khó Kon Thụp (huyện Mang Yang), thầy Nguyễn Ngọc Sơn-Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Kpă Klơng-vui mừng cho biết: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp, nhà trường duy trì được kết quả 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT. Càng tự hào hơn khi lần đầu tiên trường có 1 học sinh đạt thủ khoa của kỳ thi. Điều này đã góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua”.

Học sinh mà thầy Sơn nhắc đến là em Nguyễn Thị Thảo (lớp 12A). Quê gốc ở Bắc Ninh, từ nhỏ, Thảo đã ở cùng ông bà vì bố mẹ vào Gia Lai làm kinh tế. Mãi đến năm lớp 6, em mới được đoàn tụ cùng gia đình. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, Thảo dần thích nghi với môi trường học tập mới và không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, là “đầu tàu” của cả lớp trong học tập lẫn hoạt động phong trào.

Với những nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Thị Thảo (Trường THCS và THPT Kpă Klơng, huyện Mang Yang) đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn tỉnh năm 2021. Ảnh: Mộc Trà

Tương tự Huyền, Thảo cũng đặc biệt đam mê môn Tiếng Anh. Bí quyết học tốt ngoại ngữ của tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh là không gò bó, ép buộc bản thân phải học thuộc lòng từ vựng hay ngữ pháp. Thay vào đó, Thảo dùng giấy ghi chú dán khắp nơi trong nhà để có thể dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ. Thảo cũng thường mở những bài hát tiếng Anh để nâng cao kỹ năng nghe.

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp với tâm thế tự tin và thoải mái, Thảo đã gặt hái được những điểm số rất ấn tượng: Toán 8,8, Địa lý 9,25, Giáo dục công dân 10, Ngoại ngữ 9,6, Ngữ văn và Lịch sử cùng 8,75. Với kết quả này, Thảo trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn tỉnh với 36,48 điểm. “Đây sẽ là động lực để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trên chặng đường phía trước. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, em đã ôn tập thật kỹ kiến thức, tìm lại đề thi của những năm trước để làm, chú ý khắc phục những lỗi sai hay mắc phải. Riêng với môn Ngữ văn, em cố gắng học hiểu để khi vào thi có thể ứng biến được với nhiều dạng đề khác nhau. Cuối cùng là phải giữ gìn sức khỏe để có một tinh thần tốt nhất”-Thảo bật mí. Hiện Thảo đang hoàn tất hồ sơ để xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời lên kế hoạch từng bước chinh phục giấc mơ trở thành một doanh nhân trong tương lai.

Mong muốn cống hiến cho đất nước

Thủ khoa khối B của tỉnh năm nay là chàng trai nhỏ nhắn Hồ Văn Đức-lớp 12A2, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) với 29,35 điểm: Toán đạt 9,6, Hóa học 9,75 và Sinh học 10. Nam sinh này cũng là người có số điểm cao nhất trong 6 thủ khoa các khối.

Đam mê toán học là thế nhưng Đức lại ấp ủ trở thành một bác sĩ có tâm và đủ tầm để giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân, nhất là người nghèo khó. Ông Hồ Văn Tường (bố của Đức) cho hay: “Từ nhỏ, Đức đã yêu thích nghề y. Gia đình rất ủng hộ ước muốn này và luôn động viên con học tập thật tốt. Thời gian vừa qua, chứng kiến đội ngũ y-bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, Đức lại càng quyết tâm và đã dự tuyển vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội”.

Thủ khoa khối B toàn tỉnh Hồ Văn Đức (Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện) chia sẻ niềm vui cùng bố. Ảnh: Mộc Trà

Khác với giấc mơ về tấm áo blouse trắng tinh khôi của Đức, thủ khoa khối C toàn tỉnh Thái Thanh Tài-lớp 12A4, Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) lại yêu màu xanh áo lính qua những trang sử hào hùng của dân tộc. Vì vậy, Tài đã lựa chọn Trường Sĩ quan Chính trị để theo học. “Em thích các môn khối C, nhất là môn Lịch sử. Nhờ môn học này, em hiểu hơn về các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta, thấy được đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng cùng sự hy sinh quên mình của cha anh để giữ gìn trọn vẹn non sông và nền độc lập, tự do như hiện tại. Em hy vọng mình có thể cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương trong thời bình”-Tài hào hứng chia sẻ. Về kết quả thi của mình, Tài cho hay, tuy đạt tổng 28,25 điểm song em vẫn đang rất băn khoăn. Bởi lẽ, các trường quân đội thường có những tiêu chí xét tuyển đặc thù khiến em chưa thể chắc chắn về kết quả đậu đại học của mình.

Theo thầy Nguyễn Đình Thuận-Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Tài là học sinh đầu tiên của trường đạt thủ khoa toàn tỉnh của một khối thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em là cán sự lớp năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động, được các thầy-cô giáo biểu dương, bạn bè quý mến. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, Tài cũng mang về cho trường giải ba môn Lịch sử. Đối với thủ khoa các khối cấp trường lẫn cấp tỉnh, nhà trường sẽ kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần để các em vững bước trên chặng đường chinh phục ước mơ sắp tới.

MỘC TRÀ