Lương kỹ sư phần mềm có thể đạt 100 triệu/tháng

Với xu hướng thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin đang tăng lên đáng kể. Nhiều vị trí được các nhà tuyển dụng săn đón với mức lương 100 triệu đồng/tháng.



Kỹ sư phần mềm có thể đạt mức lương 100 triệu đồng/tháng- ẢNH NGỌC THẮNG





Đây là thông tin được Adecco Việt Nam - công ty về giải pháp nhân sự, đưa ra ngày 9.3 trong Bản báo cáo hướng dẫn lương 2021.



Tài liệu thống kê mức lương của 2 thành phố lớn tại Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM dựa theo kinh nghiệm làm việc của một số vị trí trong các ngành: nhân sự; luật; tài chính ngân hàng; công nghệ thông tin; bán hàng và marketing; kỹ thuật và chế tạo; y tế.



Theo Công ty Adecco Việt Nam, sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đã làm gián đoạn các hoạt động thương mại và sản xuất.



Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực trong việc ngăn chặn dịch bệnh, Việt Nam được xem là điểm sáng trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu đang phục hồi mạnh mẽ sau những tác động ban đầu của đại dịch. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) cho phép Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và đối tác thương mại. Đồng thời, ngày càng nhiều công ty tái phân bổ chuỗi sản xuất sang Việt Nam trong bối cảnh các nhà máy tại các nước khác đang đóng cửa và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn.



Bên cạnh đó, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,...



Thị trường lao động Việt Nam đã trải qua những biến động mạnh vào năm 2020. Sự hồi phục trong năm 2021 phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19.



Tuy nhiên, với xu hướng thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin như: kỹ sư dữ liệu, kỹ sư cơ sở hạ tầng hay giám đốc công nghệ, đang tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, kỹ sư phần mềm và kiến trúc sư phần mềm với kinh nghiệm dày dặn có thể đạt tiền lương trên 100 triệu mỗi tháng.



Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các doanh nghiệp có xu hướng tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động hiện có. Một số phương pháp phổ biến nhằm nâng cao hiệu suất của nhân viên bao gồm đào tạo nội bộ, đánh giá hiệu quả công việc và bổ nhiệm lại nhân sự. Do đó, các chuyên gia về phát triển nhân tài và bán hàng được săn đón với mức lương hàng tháng tương đối cao, lên đến 80 triệu.



Trong ngành tài chính, các vị trí được tìm kiếm hàng đầu là giám đốc đầu tư cổ phần tư nhân; giám đốc đầu tư cổ phiếu niêm yết, giám đốc ngân hàng đầu tư và trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu cho các công ty FDI; giám đốc mua bán và sáp nhập, giám đốc điều hành và giám đốc tài chính cho các doanh nghiệp được tài trợ bởi các nhà quản lý tài sản từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, Hồng Kông và Singapore. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí trên đây có thể được xem là sự dịch chuyển lao động đáng kể trên thị trường tài chính trong các năm tài chính 2020 và 2021.



Một số lĩnh vực khác cũng đang mở rộng việc săn đón nhân tài bao gồm sản xuất chế tạo, công nghệ tài chính (Fintech), logistics, nông nghiệp và bán lẻ.



Theo THU HẰNG (TNO)