Lai Châu: Nuôi thứ gà nhìn chẳng khác gì chim, dáng đẹp, lông đẹp, bán đắt phải tội hơi "lắm mồm"

Loài gà sao có thân hình giống như chim trĩ với bộ lông chấm bi óng mượt, dáng đẹp, chân hơi đen, hay kêu và kêu to...Loài gà sao này đang được nuôi tại trang trại của anh Lò Văn Hươi, xã Loong Hẻo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).





Điệu cười sảng khoái, nhấp chén trà, anh Lò Văn Hươi chia sẻ: "Ngày đầu tôi nuôi gà sao, cả xã này ai cũng bảo thằng này hâm thật rồi. Gà ta thì không nuôi, đi nuôi loại gà bay như chim, lắm mồm, kêu điếc cả tai. Lớn lên, nó bay hết cả đàn thì có mà sạt nghiệp...Chẳng khác nào thằng Bơm mang tiền đi mua vịt trời".





500 con gà sao của anh Hươi (xã Loong Hẻo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) bắt đầu xuất bán. Nuôi gà sao đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình anh.



Anh Hươi kể, khi đấy bà con vùng thâm sơn cùng cốc này có biết được giá trị thương phẩm của loại gà sao này đâu. Có người biết anh nuôi gà lạ, đến xem lại bảo anh nuôi con chim quốc…



Nhưng trí anh Hươi đã quyết, phải làm thay đổi tư duy nuôi gà của những người quanh năm bám lấy ruộng đồng, chưa từng một lần đi khỏi cái huyện vùng cao, miền núi.



Anh Hươi biết đến con gà sao này cũng thật tình cờ. Do trước đây anh đi làm công nhân khai thác mỏ ở tỉnh Thái Nguyên cho Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long.



Năm 2019 anh được công ty cho đi du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa). Vào Nha Trang, mọi người thì đi tắm biển, thưởng thức các loại đặc sản, nhưng anh lại bị loại gà sao mà biết bay như chim này cuốn hút.



"Thời gian ở Nha Trang tôi đã vài lần đến trang trại gà nuôi gà sao để học hỏi kinh nghiệm. Điểm thu hút tôi nhất đó là gà có thể thuần theo ý thích, bay lượn theo người nuôi đến địa điểm mà họ lựa chọn. Đặc biệt loại gà sao này còn nhận biết được giọng nói để nghe theo chứ không giống như loại gà ta mà mọi người vẫn nuôi", anh Hươi nói.





Theo anh Hươi, đàn gà sao nuôi rất nhanh lơn, ít bệnh. Sau lưa đầu thành công, anh sẽ mở rộng, nuôi khoảng 2.000 con gà sao.





Năm 2020 do dịch Covid – 19 bùng phát, Công ty không thể hoạt động, anh Hươi thành thất nghiệp. Trở về nhà anh vẫn đau đáu muốn nuôi loại gà biết bay.



Đấu tranh tư tưởng mãi, anh mới quyết định đầu tư nuôi gà sao. Với người có điều kiện kinh tế, vài chục triệu đồng thì chẳng là gì, nhưng với vợ chồng anh, số tiền đấy cả là vẫn đề.



Đầu tư mua được gà sao giống rồi, nhưng phải chăm sóc thế nào để gà sao không chết, sinh trưởng và phát triển tốt… lại là vấn đề không dễ.



Được sự cổ vũ của vợ, anh đã làm chuồng, trại cẩn thận, khăn gói vào tận Nhà Trang, học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi gà sao và mua 500 con gà sao giống với giá 35.000 đồng/con để về nuôi.



"Nuôi gà sao đúng là làm chơi ăn thật. Gà sao ít bệnh, lớn rất nhanh, thì trường tiêu thụ thì khỏi phải nói. Gà sao của tôi chưa đến tuổi bán đã có thương lái đến đặt mua cả trăm con", anh Hươi tiết lộ.



Nói về khoản lợi nhuận thu được từ nuôi gà sao, anh Hươi tiết lộ, mỗi con gà sao nuôi từ lúc nhỏ cho đến lúc xuất chuồng chi phí hết dưới 140.000 đồng/con (bao gồm cả tiền giống).



Trong khi đó, gà sao nuôi 4 tháng xuất chuồng với trọng lượng đạt trên dưới 2kg/con, gà sao bán với giá thấp nhất là 180.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi con gà sao sau khi bán trừ hết chi phí, lãi ít nhất là 2500.000 đồng.



Với 500 con gà sao, sẽ cho anh Hươi một khoản thu nhập rất lớn so với làm ruộng.





Gà sao anh Hươi nuôi đã đạt trọng lượng gần 2 kg chỉ sau gần 4 tháng nuôi.



Dẫn chúng tôi "mục sở thị" khu chăn nuôi gà sao của anh, những con gà lông xám đen, điểm những nốt chấm trắng tròn nhỏ như ngôi sao, khi thấy anh Hươi cùng tiếng gọi "chíp chíp" quen thuộc đàn gà sao nháo nhác bay lượn tỏ vẻ mừng rỡ.



Anh Hươi bước tới đâu, đàn gà sao đi theo tới đó. Như minh chứng cho chúng tôi về những thú vị của loại gà này, cầm trên tay bát cám gà vừa đi vừa gọi "chíp chíp", anh Hươi đi trước, đàn gà sao theo sau, anh chạy tới đâu đàn gà bay lượn theo tới đó như đàn chim én, cảnh tượng này thật khiến người nhìn thích thú, cuốn hút.



Anh Hươi chia sẻ: "Sau một thời gian nuôi tôi thấy loại gà sao này có khả năng đề kháng cao, thích hợp với khí hậu của địa phương. Vì khi gà sao giống khoảng 3 tuần còn non từ Nha Trang chuyển về nuôi ở nơi có khí hậu nóng, lạnh thất thường như Noong Hẻo gà vẫn khỏe, không mắc dịch bệnh...".



Gà sao có thể ăn các loại cám gạo, ngô, rau, cơm, thức ăn thừa hay kể cả cỏ dại trên rừng, bèo ở ao nên chi phí thức ăn không cao và lớn nhanh, khoảng 2 tháng sau trọng lượng trung bình 1-1,2kg/con, sau khoảng 4, 5 tháng gà sao có thể đẻ với năng suất 6-7 quả trứng/con/tuần...





Theo anh Hươi thì nuôi gà sao đơn giản, thức ăn cũng không đòi hỏi phải đầu tư lớn.





Tuy nhiên, theo anh Hươi có một lưu ý quan trọng khi nuôi gà sao đó là khi còn nhỏ gà sao rất sợ bóng tối, nên khu vực nuôi phải luôn đảm bảo về ánh sáng và cần bổ sung nước uống cho gà đầy đủ.



Do đó, anh Hươi lắp hệ thống điện để thắp sáng tránh trường hợp tối, gà hoảng loạn dẫm đạp, lên nhau. Khu vực nuôi gà sao anh dựng nhà mái tôn, quây lưới sắt xung quanh, không chia ngăn từng ô như chuồng nuôi gà thường mà để trống và cho những thanh gỗ lớn bên trong.



Đây là cách để chuồng thoáng mát, gà sao có khoảng không gian để bay, phát triển, ban ngày có ánh sáng chiếu vào.



Theo tìm hiểu, hiện trên thị trường gà sao thương phẩm được bán với giá dao động khoảng 180.000-200.000 đồng/kg.



"Tổng đàn hiện có gần 500 con gà sao, trong đó có hơn 300 con gà sao mái thì chỉ khoảng hơn tháng nữa là có thể đẻ trứng. Với giá bán gà sao như hiện nay tôi thấy nuôi gà sao đem lại thu nhập cao gấp 3-4 lần so với gà thường. Hiện trọng lượng gà khoảng 1,6-1,8kg/con, tôi cũng đang lựa những con gà sao to để bán" - anh Hươi cho biết thêm.

