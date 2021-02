Hé lộ chân dung nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, "bà trùm" app hẹn hò

Danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới đã lọt vào tay Whitney Wolfe Herd. Nữ tỷ phú xinh đẹp này là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Bumble, ứng dụng hẹn hò chỉ dành riêng cho phái nữ.



Nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới Whitney Wolfe Herd. Ảnh TL



Nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới xinh đẹp, tài giỏi



Khối tài sản của Whitney Wolfe Herd tăng vọt sau khi cổ phiếu của công ty Bumble tăng “phi mã” sau đợt IPO thành công rực rỡ (IPO: đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).



Cổ phiếu của Bumble có giá 70,31 USD/cổ phiếu trong ngày đầu tiên chính thức lên sàn. Theo Forbes, tài sản ròng của nữ tỷ phú xinh đẹp 31 tuổi này đã đạt 1,5 tỷ USD.



Nữ tỷ phú hiện đang là Giám đốc điều hành của Bumble



Nữ tỷ phú Whitney Wolfe Herd là một nhân viên cũ của Tinder nhiều năm về trước. Cô cho rằng, rõ ràng có một sự không công bằng trong cách tiếp cận đối phương của cả hai giới, đó là lý do mà Bumble ra đời.



Bumble gây ấn tượng tốt bởi cách thức mới mẻ: chỉ phụ nữ mới có quyền được bắt chuyện trước (cùng rất nhiều lời gợi ý bắt chuyện hay ho), các matches sẽ tự động biến mất sau 24h nếu không được mở lời (đàn ông chỉ có thể ra tín hiệu bằng cách trả phí kéo dài thời gian chờ đợi thêm 24h nữa) và Bumble cũng được xây dựng dựa trên nền tảng của Tinder chính là "vuốt chọn" quẹt trái/phải để match nhau thông qua những bức hình của bản thân.



Hiện Wolfe Herd đang sở hữu khoảng 12% cổ phần trong công ty, tương đương khoảng 21,54 triệu cổ phiếu Bumble.



Bumble trở thành một trong những ứng dụng hẹn hò phát triển nhanh nhất của Mỹ kể từ khi xuất hiện.



Thành công của công ty đã đưa cô vào danh sách những nữ doanh nhân và giám đốc điều hành thành công nhất của Forbes năm 2020. Cô cũng là người được vinh danh trong danh sách ‘30 Under 30’, những tỷ phú giàu nhất thế giới.



Về lý lịch trích ngang, theo tài khoản LinkedIn của nữ tỷ phú, cô tốt nghiệp Đại học Southern Methodist ở Dallas vào năm 2012. Sau đó, Wolfe Herd đã đồng sáng lập và trở thành Phó chủ tịch Marketing của Tinder.



Tuy nhiên, Wolfe Herd đã rời Tinder và đâm đơn kiện công ty với cáo buộc quấy rối tình dục. Tinder phủ nhận mọi hành vi sai trái và vụ kiện cuối cùng đã được giải quyết.



Ngay sau đó, vào năm 2014, cô thành lập Bumble, ban đầu được dự định là một "nền tảng xã hội của phụ nữ" chứ không phải là một ứng dụng hẹn hò, với sự giúp đỡ của Andrey Andreev. Andreev là một doanh nhân ở London, người đã tạo ra ứng dụng hẹn hò Badoo vào năm 2006.



Vào năm 2016, Bumble, vẫn là ứng dụng hẹn hò duy nhất mà phụ nữ thực hiện động thái đầu tiên, đã mở rộng mạng xã hội của mình với Bumble For Friends để giúp mọi người thiết lập tình bạn. Một năm sau, công ty đã phát triển Bumble Bizz, phục vụ cho mạng chuyên nghiệp.



Bumble cũng sở hữu ứng dụng hẹn hò Badoo. Theo Forbes, các ứng dụng được sử dụng ở 150 quốc gia với hàng chục triệu người đăng ký hàng tháng.



Triết lý kinh doanh của nữ tỷ phú



Theo Whitney Wolfe Herd, để trở thành doanh nhân thành đạt, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu thành công một công việc nhỏ và biến nó thành một công việc kinh doanh phát đạt.



“Bạn có thể kiếm tiền từ bất cứ thứ gì”, Wolfe Herd, người đã xây dựng Bumble thành một doanh nghiệp hiện trị giá hơn 7 tỷ đô la cho biết.



Nữ tỷ phú nằm trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới



Để bắt đầu, “hãy tìm ra những gì bạn đam mê,” cô ấy nói, “và nếu bạn thực sự giỏi về nó, có một số cách để biến nó thành một công việc kinh doanh. Ví dụ, có thể bạn là một đầu bếp tuyệt vời - hãy bắt đầu một blog nấu ăn, sau đó bắt đầu tính phí cho các công thức nấu ăn. Nó phụ thuộc vào tài năng của bạn là gì, bất kể điều đó có thể là gì”.



Wolfe Herd nói: “Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể kiếm tiền từ thứ mà họ giỏi’.



Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Bumble đã huy động được 2,2 tỷ USD từ các nhà đầu tư.



“Bạn phải bắt đầu từ đâu đó. Chỉ cần tìm thấy đam mê của bạn và dấn thân vào nó”, nữ tỷ phú Wolf Herd nói.



