9X làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao

Anh Nguyễn Hữu Huy Hào (26 tuổi) đã tạo nên đất sạch sử dụng trong trồng trọt. Với nền tảng đất sạch, anh phát triển hệ thống nông nghiệp công nghệ cao khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Trao giải cho 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên

Đồng Tháp dẫn đầu vòng bán kết thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Anh Hào mong muốn xây dựng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao để phát triển du lịch- Ảnh: Gia Bách



Anh Nguyễn Hữu Huy Hào (ngụ P.Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là 1 trong 56 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020.



Nhận giải thưởng về môi trường



Anh Hào tốt nghiệp ngành môi trường, Trường ĐH Cần Thơ. Từ khi còn là sinh viên năm thứ 1, anh đã có niềm đam mê với việc nghiên cứu các sản phẩm đất sạch được xử lý từ bùn thải. Để thỏa đam mê, anh tham gia nhiều dự án khởi nghiệp và nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực môi trường.



Thông qua hệ thống các trang trại nông nghiệp công nghệ cao, tôi mong muốn phát triển hệ thống du lịch. Từ đó mang đến cho du khách những sản phẩm mới lạ, chưa từng có ở địa phương. Anh NGUYỄN HỮU HUY HÀO

(P.Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau)





Với mong muốn cải thiện chất lượng nguồn nước và tái sử dụng lượng bùn thải do các nhà máy chế biến thủy sản ở quê nhà tạo ra, anh bắt tay nghiên cứu các chế phẩm sinh học. Với nền tảng từ quá trình nghiên cứu, anh mạnh dạn thành lập doanh nghiệp chuyên xử lý môi trường và sản phẩm sau xử lý là đất sạch hữu cơ Nata. Và ít ai biết rằng, giải pháp xử lý bùn thải cũng chính là dự án khởi nghiệp mà Huy Hào và một người bạn vinh dự được nhận giải nhì tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên toàn quốc do T.Ư Đoàn tổ chức.



Anh Hào cho biết: “Sau khi xử lý nước thải chế biến thủy sản sẽ còn lại lượng bùn thải bỏ không. Trong khi bùn được xử lý vốn chứa rất nhiều hữu cơ và hoàn toàn không có hóa chất hoặc kim loại nặng. Nếu xử lý đúng cách, đây sẽ là lượng phân bón rất hiệu quả cho các loại cây trồng”.



Tiên phong làm nông nghiệp công nghệ cao



Sau khi có được thành công từ việc tái chế bùn thải làm đất sạch, anh Hào muốn làm nhiều hơn. Năm 2018, anh bắt tay vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng đất sạch Nata. Được sự ủng hộ từ gia đình, anh gặp nhiều thuận lợi rồi tiến hành xây dựng nhà kính vào tháng 6.2018 để trồng dưa lưới. Những ngày đầu, do chưa có kinh nghiệm, anh nhiều lần gặp thất bại.



Cuối cùng, anh Hào đã gặt hái được nhiều thành công trong mô hình trồng dưa lưới và trở thành người đầu tiên trồng thành công dưa lưới với quy mô lớn ở Cà Mau. “Chúng tôi chọn cách làm nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch. Khách đến vườn sẽ được tự tay chọn lựa những trái dưa ưng ý. Nên thường chỉ sau 3 ngày, dưa lưới trong trại đã được bán hết”, anh Hào chia sẻ.



Không dừng lại ở đó, anh Hào cũng chính là người đầu tiên đưa dâu tây về trồng thành công ở Cà Mau. Hiện nay, anh đang phát triển một khu ở xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau chuyên nghiên cứu trồng các loại cây độc, lạ lần đầu xuất hiện ở Cà Mau.



Với sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hiện gia đình anh Hào đã xây dựng hệ thống Cà Mau Farm. Nhiều trang trại của anh đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành. Trong đó, riêng Cà Mau có 6 nhà trại nông nghiệp công nghệ cao; tại TP.Cần Thơ có 3 trại và một nhà thí nghiệm; tại Bạc Liêu đang xây dựng 2 nhà trại.



Sau nhiều năm phấn đấu trên nền tảng đất sạch từ bùn thải, hiện anh Hào là người sáng lập và điều hành 4 doanh nghiệp, trong đó có các lĩnh vực xử lý dịch vụ bùn thải cho các nhà máy xí nghiệp sản xuất tôm tại Cà Mau và nông nghiệp công nghệ cao.



Chia sẻ về việc khởi nghiệp từ nông nghiệp, anh Hào cho biết: “Thông qua hệ thống các trang trại nông nghiệp công nghệ cao, tôi mong muốn phát triển hệ thống du lịch. Từ đó mang đến cho du khách những sản phẩm mới lạ, chưa từng có ở địa phương”.



Theo GIA BÁCH (TNO)