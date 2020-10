Cô giáo khởi nghiệp từ sản phẩm si rô húng chanh và nui rau củ

(GLO)- Bằng tình yêu thương dành cho con trẻ, chị Nguyễn Thị Thanh Bình-giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Trần Phú (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã quyết định khởi nghiệp từ 2 sản phẩm hữu cơ gồm si rô húng chanh và nui rau củ. Với những thành công bước đầu, các sản phẩm này vừa tham gia Ngày hội “Kết nối-Giao lưu sản phẩm khởi nghiệp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tại huyện Chư Prông trong 2 ngày 10 và 11-10.





Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Bình cho hay: Quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của 2 con nên chị thường tự tay chế biến nhiều món ăn, thức uống, trong đó có si rô húng chanh giúp chữa cảm cúm, ho. Thấy hiệu quả, dù bận dạy học nhưng sẵn yêu thích kinh doanh nên chị quyết định mở rộng sản xuất từ tháng 8-2019.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện công đoạn đóng gói nui rau củ. Ảnh: Lam Nguyên



Với gần 2 sào nguyên liệu tại nhà (34 Nguyễn Thái Bình, phường Ia Kring, TP. Pleiku), chị Bình tự trồng húng chanh, gừng; riêng quả quất thì đặt mua từ huyện Krông Pa. Hầu như chị không gặp khó khi bắt tay vào sản xuất vì đã có kinh nghiệm. Đầu tiên, chị quảng bá trên trang Facebook cá nhân rồi người quen, bạn bè giới thiệu, sản phẩm được đón nhận rộng rãi bởi nguyên liệu hoàn toàn hữu cơ, an toàn cho trẻ em khi sử dụng. Sản phẩm hiện đã được đăng ký thương hiệu và có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi tháng, cơ sở sản xuất si rô Mộc Miên cung ứng ra thị trường 500 chai si rô, gồm 2 loại: 300 ml (110.000 đồng/chai) và 500 ml (150.000 đồng/chai).



Đến tháng 8-2020, chị Bình tiếp tục khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè ngạc nhiên khi quyết định cho ra mắt thêm sản phẩm nui rau củ hữu cơ Mộc Miên. Chị cho biết: Thấy mẫu máy làm nui trên mạng internet, chị mua về chế biến cho con. Chiếc máy này giúp làm ra các mẫu nui với đủ hình thù ngộ nghĩnh: bông hoa, con rùa, quả bóng, chiếc giày, xe đạp, cúp thể thao…

Cùng với sự sáng tạo của chị trong việc thêm thành phần rau củ xay nhuyễn, nui càng bắt mắt với màu hồng của củ dền; màu xanh của rau bồ ngót, chùm ngây; màu cam của gấc; màu đen của mè; màu tím của bắp cải tím; màu vàng của bí đỏ; màu xanh lơ của hoa đậu biếc…

Nhận thấy đây là sản phẩm khá mới lạ, thị trường tiềm năng, chị quyết định đầu tư 4 máy làm nui, 3 lò sấy để sản xuất. Do làm thủ công và hoàn toàn bằng nguyên liệu hữu cơ nên giá thành sản phẩm khá cao (300.000 đồng/kg), vậy mà với khoảng 200 kg mỗi tháng, cơ sở vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường.



Chuyện trò về những khó khăn gặp phải ban đầu, chị Bình chia sẻ: “Lúc thì bột nhão quá, lúc lại khô quá, chưa kể rau củ khi gặp nhiệt độ không thích hợp bị mất màu. Phải thất bại hơn chục mẻ mới thành công. Đến nay, sản phẩm đã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm”. Cũng theo chị Bình, thời gian tới, chị sẽ cải tiến máy làm nui để sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn; mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, đưa sản phẩm ra các siêu thị nhỏ (mini mart) trên địa bàn.

Chị Bình (giữa) tham gia Ngày hội "Kết nối-Giao lưu sản phẩm khởi nghiệp" tại huyện Chư Prông. (Ảnh nhân vật cung cấp)



Ngoài các đại lý ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng…, hiện nay, 2 sản phẩm của cơ sở Mộc Miên góp mặt tại điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Khu du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku), do Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai (GAUC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư khai trương ngày 7-10. Công việc bận rộn đòi hỏi sắp xếp hài hòa giữa việc đi dạy, kinh doanh, chăm lo gia đình, có hôm phải thức đến 2-3 giờ sáng để kịp hoàn thành đơn hàng nhưng chị Bình vẫn chẳng nề hà. “Điều tôi muốn hướng đến chính là làm ra sản phẩm sạch, an toàn với người tiêu dùng”-chị Bình tâm huyết.



Nhận xét về những sản phẩm của cơ sở Mộc Miên, bà Trần Thị Tin (tổ 9, phường Ia Kring) cho biết: “Lúc chuyển trời tôi hay bị ho, uống si rô húng chanh thấy rất hiệu quả. Nguyên liệu tự trồng, quá trình sản xuất sạch sẽ, vệ sinh. Còn nui rất đẹp mắt, thơm mùi rau quả, ngũ cốc, phù hợp với trẻ con và cả người lớn tuổi. Tôi thực sự an tâm, tin tưởng khi sử dụng các sản phẩm này”.



Chị Trần Thị Hoàng Anh-thành viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã GAUC-cũng dành nhiều ưu ái khi nói về sản phẩm: “Nui Mộc Miên hoàn toàn hữu cơ, không chất bảo quản, mẫu mã lạ, bắt mắt. Khi đưa ra điểm trưng bày tại Biển Hồ, nhiều khách hàng rất thích thú. Si rô húng chanh đảm bảo an toàn, không có chất kháng sinh, dễ uống. Theo tôi, đây là những sản phẩm rất tiềm năng khi mà thị trường đang hướng đến tiêu chí đảm bảo vệ sinh, an toàn, nhất là với sản phẩm dành cho trẻ em. Cơ sở Mộc Miên là thành viên của hợp tác xã nên ngoài việc đưa sản phẩm ra điểm trưng bày tại Khu du lịch Biển Hồ, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để tham gia nhiều chương trình kết nối cung cầu trong nước”.



Trò chuyện cùng P.V, chị Bình vui mừng cho hay, tới đây, 2 sản phẩm của cơ sở sẽ góp mặt tại “Hội chợ Quốc tế sản phẩm khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã Coop-Expo 2020” do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại TP. Cần Thơ từ ngày 16 đến 20-10.

LAM NGUYÊN