9X khởi nghiệp làm nhang sạch với số vốn 5 triệu đồng

Đặng Hữu Hùng chàng trai 9x sinh ra tại mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió: Xã Tùng Lộc – Huyện Can Lộc – Tĩnh Hà Tĩnh, biến ước mơ thay đổi ngành nhang đang sử dụng hóa chất độc hại thành nhang sạch làm 100% nguyên liệu từ thiên nhiên.

Ngã rẽ định mệnh

Khởi nghiệp với số vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng vào năm 2015 cho ngành thời trang với kinh nghiệm từ con số 0, chàng trai thời điểm đó mới chỉ bước qua sinh nhật 24 tuổi đã tự 1 mình gây dựng chuỗi cửa hàng thời trang thể thao với hơn 4 cửa hàng tính đến năm 2017. Nhưng mọi việc không như là mơ: đang phăng phăng về đích thì hệ thống chuỗi cửa hàng sập chỉ vì phát triển nóng, trong khi bản thân 1 mình cáng đáng mọi việc: thiếu năng lực quản trị, tài chính, điều hành dẫn tới vỡ hệ thống.

"Thời đểm đó thật sự khó khăn với tôi. Tự giam mình 1 năm không tiếp xúc với bạn bè, tránh xa mạng xã hội, vừa tự mình vượt qua thất bại đầu đời đầy cay đắng. Tuyệt vọng và bất lực nhưng thời gian đã thử thách chính con người trong tôi, trong quá trình tự giam mình đã giúp tôi dành thời gian nhìn nhận lại con đường kinh doanh phía trước và phát hiện ra đó không phải là niềm đam mê thật sự của tôi, từ biến cố đó đã thay đổi hoàn toàn con người và triết lý kinh doanh của tôi "

Trong biến cố đó anh đã thức tĩnh tìm được sứ mệnh và mục tiêu lâu dài cho con đường kinh doanh phía trước của mình, đó sản xuất sản phẩm có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên ngay chính quê nhà, từ suy nghĩ đó anh đã chọn nhang sạch, với thương hiệu: Nhang Sạch An An.



Sản phẩm nhang làm từ 100% nguyên liệu từ tự nhiên

Thời điểm trước khi bén duyên với nhang sạch, được anh đúc rút ra sau những lần kinh doanh nhiều mặt hàng trước đó: nhập chổ rẻ hơn bán chổ đắt. Đây chính là con buôn chứ không phải là kinh doanh đúng nghĩa.

Từ suy nghĩ đó đã thôi thúc anh phải làm một cái gì đó do chính mình và quê hương mình : sản xuất sản phẩm mà lại phục vụ tạo công ăn việc làm ngay tại chính quê hương.

Nhang sạch An An ra đời với tiêu chí an toàn – an tâm cho người sử dụng. Đến khi tìm hiểu sâu hơn thì nhang sạch không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, thay thế nhang hóa chất độc hại mà còn là con cái duyên cái nghiệp như thiên cơ đã gieo vào chàng trai trẻ, biến sản phẩm truyền thống của cha ông cha trở thành 1 cách khác : xanh – sạch hơn. Đó không hẵn là kinh doanh mà đó còn là Đạo, là bảo tồn bản sắc văn hóa tâm linh của cha ông, của đất nước.

Điểm khác biệt của nhang sạch An An so với nhang hiện nay trên trị trường :

Không muốn đi theo lối làm nhang từ mùn cưa, xơ dừa tẩm hoá chất đang tràn lan khắp thị trường, nhang sạch An An được tạo ra từ chính thảo mộc tự nhiên như vỏ quế, lá khuynh diệp, trà xanh, thảo dược không hề có sự tô nhuộm hóa chất hay nhân tạo.

Thương hiệu cho biết thêm, sản phẩm nhang sạch An An còn được công ty thực hiện kiểm định tại trung tâm kiểm định CASE thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ HCM. Bên cạnh vấn đề về tâm linh, sử dụng nhang sạch còn được xem là một lựa chọn hoàn hảo về mặt sức khỏe.

Bởi nhang sạch có mùi thơm dịu nhẹ, vừa giúp tinh thần con người trở nên thư giãn vừa có tác dụng thanh lọc môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, vì không có hóa chất hay hương liệu tạo mùi độc hại nên không gây cay mắt, cay mũi, khó chịu hay cảm giác khó thở. Là một trong những đơn vị sản xuất và cung cấp nhang sạch tiêu biểu tại Việt Nam.

Lựa chọn sử dụng nhang sạch An An nói riêng và nhang sạch nói chung không chỉ giúp lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ ngàn đời mà còn giúp người tiêu dùng bảo vệ được sức khỏe của gia đình, giữ cho môi trường xung quanh trong sạch.



Team kinh doanh và phân phối sản phẩm nhang sạch

Thành lập công ty tháng 9/2019 với chưa đầy 1 năm nhưng anh đã dần thực hiện hoá ước mơ của mình, công ty và xưởng đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho hơn 30 hộ lao động tại chính quê nhà Can Lộc - Hà Tĩnh. Chưa kể đến đội ngủ nhân viên hùng hậu phát triển kênh phân phối và bán trực tuyến qua mạng xã hội, đến nay đã thu hút hàng trăm đại lý lớn nhỏ cả nước.

Phát triển là vậy nhưng trong con người anh vẫn quan niệm mình chỉ là như hạt cát giữa sa mạc bao la, làm với chữ Tâm đặt lên hàng đầu, mang sản phẩm xanh - sạch do chính quê hương mình sản xuất đến với nhiều người tiêu dùng chính là khát vọng cháy bỏng mà anh cùng cộng sự hướng tới. Thay đổi cả một thói quen sử dụng nhang hoá chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khoẻ từ hàng thế kỷ nay là một việc hết sức khó khăn, nhưng không làm đôi chân anh và các cộng sự chùn bước.

"Nghĩ nhiều lúc cũng muốn buông xuôi , nhiều đêm thức trắng trăn trở làm sao cho bà con ở quê có thêm thu nhập, vì lỡ đã hứa với họ rồi, mình thanh niên sao cũng dc, nhưng với họ còn là cả gia đình, cả niềm hy vọng thay đổi bộ mặt ở quê hương, lại thôi thúc mình phải cố gắng" anh Hùng tâm sự.



Công nhân đóng gói tại cơ sở sản xuất : Xã Tùng Lộc – Huyện Can Lộc – Tĩnh Hà Tĩnh.

Hiện nay cơ sở anh đang nhận chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho bà con và các bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong ngành nhang sạch. Nhằm nhân bản nhiều hơn nữa mô hình sản xuất nhang sạch đến với cả nước, để giấc mở sử dụng nhang sach đến gần hơn với người tiêu dùng. " Mô hình kinh doanh sản phẩm hữu cơ, 100% tự nhiên đang là xu thế, mình muốn nhân bản thật nhiều mô hình như thế này để truyền lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Mình có một niềm tin mảnh liệt, với tinh thần và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam như hiện nay, chẳng sớm hay muộn chúng ta sẽ sánh ngang với những quốc giá phát triển như Singapore, Thái Lan hay Hàn Quốc "

