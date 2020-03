Từ lái xe thuê trở thành ông chủ công ty vận tải

(GLO)- Từ chỗ phải đi lái xe thuê để mưu sinh, ông Lê Văn Dũng và người em trai Lê Văn Tấn đã vươn lên trở thành những ông chủ của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Vận tải và Dịch vụ Vương Tấn Dũng (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ngoài kinh doanh dịch vụ vận tải, 2 anh em còn mở một nhà hàng hải sản bề thế ở thị xã An Khê.





KHỞI NGHIỆP TỪ LÁI XE THUÊ



Ông Dũng tâm sự: “Ba tôi làm nghề lái xe từ những năm 1980. Do ảnh hưởng từ ba nên anh em tôi đều yêu nghề lái xe”. Tuy vậy, con đường đến với nghề của anh em ông cũng khá chông chênh. Sau một biến cố, gia đình ông rơi vào cảnh khánh kiệt, phải bán hết tài sản để trang trải nợ nần. Còn dư chút vốn trong tay, cả gia đình đưa nhau rời Bình Định lên huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) mua một mảnh rẫy nhỏ trồng cà phê, hồ tiêu lấy kế sinh nhai. “Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, hai anh em tôi dắt nhau về An Khê xin lái xe tải cho người ta. Những đêm sương gió dặm trường càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm vượt khó”-ông Tấn chia sẻ.

Từ chỗ lái xe thuê, 2 anh em ông Lê Văn Dũng-Lê Văn Tấn đã trở thành chủ một công ty vận tải. Ảnh: L.H





Sau nhiều năm làm thuê cật lực, anh em ông Dũng gom góp được 100 triệu đồng. “Hai anh em quyết định vay thêm vốn ngân hàng mua chiếc xe tải Hyundai 11 tấn trị giá 350 triệu đồng để chở mía, mì thuê cho bà con trong vùng”-ông Tấn kể. Nhờ nhanh nhẹn, sòng phẳng, xe của anh ông Dũng có được nhiều mối hàng, công việc ngày một thuận lợi. Năm 2015, hai anh em quyết định góp vốn mua xe đầu kéo để vận chuyển gỗ từ Lào ra các tỉnh phía Bắc. Việc nhiều, lợi nhuận cao, chẳng mấy chốc, anh em ông Dũng đã nắm trong tay 10 chiếc xe đầu kéo chuyên vận chuyển gỗ đường dài. Đầu năm 2016, họ quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Thương mại Vận tải và Dịch vụ Vương Tấn Dũng do ông Dũng làm Giám đốc, ông Tấn làm Phó Giám đốc.



Sau một thời gian ăn nên làm ra, năm 2019, Công ty gặp khó khăn bởi nhu cầu vận tải hàng hóa giảm mạnh. Nhận thấy kinh doanh nhà hàng có tiềm năng, anh em ông Dũng quyết định chuyển hướng mở nhà hàng “Hải sản phố” (số 11 Trần Hưng Đạo, thị xã An Khê) với tổng diện tích sàn 1.400 m2. Nhà hàng bề thế này đã nhanh chóng thu hút đông đảo thực khách tại An Khê và các vùng lân cận, đem lại nguồn lợi không nhỏ cho Công ty.



TẬN TÂM VỚI NGHỀ



Tuy mở nhà hàng nhưng “máu” tài xế vẫn thường trực trong anh em ông Dũng. Ông bảo: “Nghề lái xe với những cung đường rộng mở trước mắt, cảm giác ngồi phía sau tay lái nhìn ngắm đất trời khiến chúng tôi say mê. Nghề xe tải không còn thịnh nên chúng tôi chuyển sang xe khách”. Cuối năm 2019, Công ty bắt đầu kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách với 4 xe loại limousine 34 phòng chạy tuyến Kbang, An Khê đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Anh Lê Văn Dũng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Vận tải và Dịch vụ Vương Tấn Dũng. Ảnh: Lê Hòa





“Bước chân vào kinh doanh vận tải hành khách, chúng tôi xác định sẽ gặp không ít khó khăn bởi thị trường đã có quá nhiều cái tên định hình thương hiệu. Nhưng chúng tôi tin, bằng sự tận tâm, trách nhiệm và đầu tư phương tiện tốt, nhà xe Vương Tấn Dũng vẫn sẽ tìm ra khách hàng cho riêng mình”-ông Dũng chia sẻ thêm. Để gia tăng lợi thế cạnh tranh, ngoài đầu tư dàn xe chất lượng cao, nhà xe Vương Tấn Dũng còn bố trí thêm xe 16 chỗ hỗ trợ đưa đón hành khách tận nhà. Bởi vậy, dù mới có mặt trên thị trường chưa đầy nửa năm, nhà xe đã được nhiều người biết đến, tin tưởng lựa chọn. Anh Mai Quốc Sang (phường An Phú, thị xã An Khê) cho biết: “Do điều kiện công tác, tôi thường xuyên phải đi về giữa An Khê và TP. Hồ Chí Minh. Tôi thường lựa chọn nhà xe Vương Tấn Dũng để đi lại bởi chất lượng dịch vụ khá tốt, giá vé hợp lý”.



Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhà xe Vương Tấn Dũng đã triển khai “Chuyến xe nghĩa tình phòng-chống dịch Covid-19” miễn phí 100% chi phí đi lại, ăn uống… để hỗ trợ học sinh, sinh viên từ TP. Hồ Chí Minh trở về nhà. Việc làm này của nhà xe đã được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao nhà xe Vương Tấn Dũng trong việc đồng hành cùng cộng đồng, hỗ trợ học sinh, sinh viên về nhà phòng tránh dịch. Hy vọng thời gian tới, nhà xe tiếp tục có những việc làm ý nghĩa như vậy để đồng hành cùng sự phát triển của địa phương nói chung, ngành Giao thông-Vận tải nói riêng”.



LÊ HÒA