Kỹ sư điện tử... trồng nấm bào ngư

Có trong tay tấm bằng kỹ sư điện tử nhưng Nguyễn Sư Dũng (ở Quảng Nam) lại bỏ phố về quê xây dựng trang trại trồng nấm bào ngư tím, bước đầu thành công với khoản lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.





Anh Nguyễn Sư Dũng kiểm tra chất lượng nấm tại trang trại của mình - Ảnh: Mạnh Cường





Năm 2012, Nguyễn Sư Dũng (30 tuổi, ở thôn Tân Hòa, xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam) tốt nghiệp ngành cơ điện tử, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Sau đó, anh đầu quân cho một công ty tại TP.Đà Nẵng với mức lương ổn định. Làm việc được một thời gian, thấy công việc không phù hợp với bản thân, sẵn niềm đam mê trồng trọt nên anh về quê xây dựng trang trại trồng nấm bào ngư rộng 600 m2. Khoản đầu tư 400 triệu đồng do anh tích góp lâu nay cùng với nguồn vay mượn từ gia đình, người thân.



Chưa có kiến thức về nấm bào ngư, anh Dũng phải tìm đến những trại nấm chuyên nghiệp để học hỏi kinh nghiệm và “lang thang” trên internet tìm cách trồng, chăm sóc nấm. Do vừa làm vừa học nên tỷ lệ hao hụt cao, anh phải nhận “trái đắng” ngay vụ đầu tiên.



Sau khi khắc phục dần các sai sót, Dũng đã có kinh nghiệm để nấm phát triển bình thường, trước tiên trang trại phải thoáng mát; nhiệt độ tối ưu để nấm đạt năng suất thường trong khoảng 27 - 28 độ C, độ ẩm từ 65 - 85%. Nguyên liệu chủ yếu để trồng nấm là mùn cưa cây cao su và một số chất dinh dưỡng khác. “Sau 60 ngày kể từ lúc đặt phôi đến khi thu hoạch, trại nấm cho xuất bán khoảng 25 - 30 kg/ngày. Nấm trong trang trại được ươm và trồng quanh năm nên ngày nào cũng có để cung cấp ra thị trường”, chàng kỹ sư điện tử nói.



Theo tính toán, mỗi năm trang trại nấm bào ngư vừa trồng, vừa cung cấp cho thị trường giúp Dũng thu về gần 300 triệu đồng.



Theo Mạnh Cường (thanhnien)