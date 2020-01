Doanh nhân trẻ Gia Lai: Kiến tạo giá trị, kết nối vươn xa

(GLO)- Những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp cho các thành viên. Vì vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nhân trẻ đã không ngừng được nâng cao, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Với xu thế hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc tiên phong chiếm lĩnh thị trường là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp thành công. Vì vậy, nhiều doanh nhân trẻ trong tỉnh đã mạnh dạn thay đổi công nghệ sản xuất hiện đại, tái cơ cấu mô hình sản xuất để tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, hướng đến đa dạng, chiếm lĩnh nhiều thị trường. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những doanh nhân trẻ điển hình, năng động trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nhân trẻ đã góp phần đưa kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo nhiều việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Ra mắt Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai nhiệm kỳ 2019-2022.

Nét nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai thời gian qua là thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp. Câu lạc bộ ra đời là tiền đề để thanh niên Gia Lai có điều kiện hiện thực hóa ước mơ, ý tưởng kinh doanh của mình. Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực giúp các hội viên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hiện thực hóa ước mơ đưa nông sản Gia Lai vươn xa.

Một hoạt động không kém phần thiết thực nữa là Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, đến năm 2019 đã là lần thứ 3. Thông qua cuộc thi này nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hoàn thiện khả năng xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời khơi nguồn, hỗ trợ, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tính sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà. Qua đó xây dựng cộng đồng khởi nghiệp mạnh mẽ, tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên có cơ hội trao đổi, học hỏi và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đồng hành vì sự phát triển của cộng đồng là một trong những chương trình lớn của Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai. Thời gian qua, các doanh nhân trẻ đã tích cực hưởng ứng nhiều phong trào, hoạt động vì cộng đồng với những thành tích đáng ghi nhận. Với phương châm “lá lành đùm lá rách”, từng hội viên đã thể hiện được nghĩa cử cao đẹp trong công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây”. Cụ thể, Hội đã trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; trao hàng ngàn suất quà cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn gặp nhiều khó khăn với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động của mình, trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã có 4 lượt doanh nhân giành giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”, 2 doanh nhân đạt “Giải thưởng Sao đỏ-Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam”, 2 nữ doanh nhân đạt giải thưởng “Nữ doanh nhân tiêu biểu-Cúp Bông Hồng Vàng”, 5 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”, 11 doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Gia Lai tiêu biểu”. Các giải thưởng này không chỉ là vinh dự của riêng các doanh nhân tiêu biểu mà còn là niềm tự hào của tất cả các doanh nhân trẻ trong tỉnh bởi chính họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để phấn đấu, say mê với sự nghiệp làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Giải thưởng cũng là niềm cổ vũ, động viên to lớn giúp doanh nhân trẻ có thêm nghị lực tiếp tục đối mặt với những thách thức mới đầy cam go và khốc liệt trên thương trường.

Bước vào thời kỳ mới với nhiều khó khăn, đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh sẽ đoàn kết, quyết tâm tiên phong trong các hoạt động phát triển kinh tế. Bằng quyết tâm “Chung sức vì quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp”, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục có thêm nhiều đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh. Những đóng góp ấy sẽ tiếp tục tạo nên sức mạnh để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ năng động, ngày càng phát triển.

HÀ ĐỨC THÀNH