Bỏ nghề "củi lửa", trai trẻ Sài Gòn về trồng rau, làm giám đốc

Khởi nghiệp với nghề đầu bếp, nấu cơm cho nhân viên của một công ty kinh doanh phân bón tại Củ Chi nhưng anh Trần Anh Nguyên lại thành công với nghề trồng và tiêu thụ rau sạch cùng thương hiệu rau sạch Hạo Nguyên. Hiện anh đang là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hạo Nguyện (Số 01A, đường 98, Ấp Giòng Sao, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).





Chia sẻ quá trình từ làm đầu bếp đến với nghề trồng rau sạch, anh Nguyên nói đó như một cái “duyên”. Anh kể, lúc nấu ăn cho công ty, mỗi khi thấy các bạn kinh doanh mang hợp đồng ký kết sản phẩm nông sản về, được mọi người vui vẻ chào đón, anh nảy sinh ý tưởng xin làm thêm kinh doanh, vừa thử sức mình, vừa có thêm thu nhập.



Thế là vừa nấu ăn, anh vừa nhận sản phẩm phân bón của công ty giới thiệu cho các hộ trồng rau gần nhà. Cứ thế, dần dần anh đã lấn sân sang nghề kinh doanh.





Anh Trần Anh Nguyên với vườn rau sạch của mình.





Đồng thời, giai đoạn đó, là khoảng năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có nhiều vụ việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra ở những bếp ăn tập thể. Trăn trở trước những gì đang diễn ra, anh mạnh dạn tận dụng 1 ha đất trống xung quanh nhà để trồng rau sạch, vừa phục vụ những bữa ăn hàng ngày cho công ty vừa đảm bảo an toàn và chất lượng cho bữa ăn.





Rồi không dừng lại ở việc kinh doanh phân bón, anh lại lấn sân sang nghề trồng rau. Vì trong quá trình tiếp xúc với bà con nông dân sản xuất rau cũng như tiếp xúc với những thương lái bỏ hàng rau để nấu cơm phục vụ cho từng bữa ăn, anh thấy có nhiều vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.



Cứ thế, công việc ngày càng tiến triển. Năm 2015 anh chính thức thành lập công ty rau sạch với thương hiệu Hạo Nguyên. Khi ấy, anh vừa làm đầu bếp, vừa giữ mối kinh doanh phân bón, rồi vừa trồng và tiêu thụ rau sạch. Đến năm 2017, công việc trồng và tiêu thụ rau sạch ngày càng phát triển và có thương hiệu, anh chính thức nghỉ làm đầu bếp để tập trung thời gian cho công việc này.



Hiện sản phẩm rau sạch của Công ty TNHH Dịch vụ Hạo Nguyện có đủ các mặt hàng: bầu, bí đao, dưa leo, khổ qua, mướp, các loại rau ăn lá thông dụng và rau thủy canh, với diện tích sản xuất khoảng 20 ha. Trong đó, đặc biệt là rau thủy canh xà lách mỡ của Hạo Nguyên được nhiều người đánh giá có chất lượng tươi ngon, an toàn và yên tâm sử dụng.



Bởi sản phẩm của công ty luôn được cán bộ kỹ thuật theo dõi quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng và đạt chứng nhận VietGAP nên được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng. Mỗi ngày rau sạch Hạo Nguyên cung cấp ra thị trường từ 2,5 – 3 tấn rau với đủ các mặt hàng nói trên. Anh Nguyên cho biết, với giá bán trung bình từ 13.000 – 15.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh lợi nhuận 1 triệu đồng/ngày.



Anh cho biết, để có sản phẩm cung cấp đúng số lượng cho các đơn vị thu mua, anh ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nhiều hộ trồng rau sạch trên địa bàn Củ Chi để tập kết, giao hàng đúng thời gian và số lượng sản phẩm.



Trong quá trình ký kết, anh vẫn đảm bảo lợi ích cho nông dân là giữ đúng giá theo đơn đặt hàng (nếu giá thị trường giảm). Còn khi giá thị trường tăng, anh sẽ tính tăng theo đúng giá cho nông dân, đảm bảo thu nhập cho hộ sản xuất và có thể giữ mối làm ăn lâu dài.



Không dừng lại ở những hợp đồng có sắn, anh luôn tìm cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình thông qua các buổi hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày nông sản an toàn trên địa bàn Thành phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Ví dụ như thông qua Hội nghị ở Quận 12, anh đã ký kết được hợp đồng với 01 bếp ăn tập thể dành cho trường học mầm non trên địa bàn Quận.



Nói về “bí quyết” đi đến thành công như hôm nay, anh Nguyên cho biết: “Làm việc gì cũng phải đam mê, nhiệt huyết, có tâm với nghề và luôn giữ tín lên hàng đầu. Bởi nghề hiện tại của mình liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng nên mình luôn cố gắng đảm bảo chất lượng sản phẩm. Có như vậy thì người tiêu dùng mới tin tưởng và tìm đến mình”.







Với cách nghĩ, cách làm của anh đầu bếp hay giám đốc Trần Anh Nguyên sẽ giúp sản phẩm rau sạch trên địa bàn thành phố và cả nước được phát triển đúng nghĩa, giúp bữa ăn hàng ngày của từng gia đình Việt được an toàn, nâng cao chất lượng sống và góp phần đưa ngành nông nghiệp sạch ngày càng phát triển bền vững.





http://danviet.vn/muon-cach-lam-giau/bo-nghe-cui-lua-trai-tre-sai-gon-ve-trong-rau-lam-giam-doc-1042751.html





Theo Minh Hiếu (TT KNQG/danviet)