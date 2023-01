Tuổi trẻ Chư Păh chung tay xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ, năm 2022, Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Mới đây, Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai và Hội phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương bàn giao “Nhà đền ơn đáp nghĩa” cho ông Rơ Châm Dôk (làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh).

Ông Dôk là thương binh, thuộc diện hộ cận nghèo của làng Mun. Ngôi nhà gia đình đang ở trước đây đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Để kịp thời chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần ông Dôk, các đơn vị đã quyết định phối hợp xây dựng căn nhà mới có diện tích 75 m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và công trình phụ. Kinh phí xây dựng do Hội phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương vận động, đóng góp 50 triệu đồng; gia đình đối ứng 23 triệu đồng; đoàn viên, thanh niên của làng Mun hỗ trợ ngày công xây dựng để căn nhà nhanh chóng hoàn thành.

Ngôi nhà được bàn giao đúng vào kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) lại càng thêm ý nghĩa. Ông Dôk bày tỏ: “Nhờ có Đoàn Thanh niên, ước mơ về ngôi nhà khang trang của tôi đã trở thành hiện thực. Được nhận căn nhà mới rộng rãi khi năm mới đến, tôi mừng lắm. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống". Tại lễ bàn giao nhà, Huyện Đoàn đã tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt.

Huyện Đoàn Chư Păh tặng quà cho gia đình ông Rơ Châm Dôk (ở giữa, làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh). Ảnh: Minh Nhật

Ở làng Kênh (xã Nghĩa Hòa) gần đây mỗi khi đem xuống, đường làng, ngõ xóm rực sáng ánh đèn nhờ công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với 21 bóng đèn năng lượng mặt trời. Tổng kinh phí công trình là 34 triệu đồng; trong đó, Huyện Đoàn kêu gọi Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 21 triệu đồng, đoàn viên và người dân làng Kênh đóng góp 13 triệu đồng. Ông Rơ Châm Bop-Bí thư Chi bộ làng Kênh-phấn khởi nói: “Trước đây, khi chưa có đèn đường, bà con đi ra đường buổi tối bị hạn chế tầm nhìn, dễ xảy ra va chạm. Giờ đây, việc đi lại cũng thuận lợi hơn, an ninh được bảo đảm hơn nên bà con rất phấn khởi”.

Chị Nguyễn Thị Phương Huê-Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hòa-chia sẻ: “Đoàn viên, thanh niên rất vui vì có thể đóng góp công sức thực hiện các công trình ý nghĩa cho cộng đồng. Bà con trong làng có ý thức hơn và trồng hoa, cây cảnh ở tuyến đường để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp”.

Không chỉ làng Kênh, trong năm 2022, Huyện Đoàn Chư Păh đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ thực hiện 4 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” ở làng Kênh Chóp và thôn 7 (xã Nghĩa Hòa), làng Brông (xã Nghĩa Hưng). Từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn thực hiện 1 tuyến đường thanh niên “Thắp sáng đường quê” ở làng Bluk Blui (xã Ia Ka). Những tuyến đường thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã góp phần giúp giao thông, sinh hoạt của người dân thuận lợi hơn.

Huyện Đoàn Chư Păh bàn giao công trình thanh niên Thắp sáng đường quê tại làng Bluk Blui (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Ảnh: Minh Nhật

Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới”, các tổ chức Đoàn trong huyện Chư Păh đã hưởng ứng sôi nổi, trong đó nổi bật là những công trình, phần việc an sinh xã hội. Cụ thể, năm 2022, tuổi trẻ Chư Păh phối hợp xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho thanh niên xã Ia Kreng và Chư Đang Ya; xây dựng 3 giếng khoan ở xã: Ia Mơ Nông, Đak Tơ Ver và Ia Phí; 1 công trình sân trường cho thiếu nhi làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông); tặng 5 mô hình “Cặp heo sinh kế”, 10 mô hình “Đàn gà tiếp sức đến trường”, 10 “Đàn gà khăn quàng đỏ” cho thanh niên và thiếu nhi khó khăn… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức được 106 buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh, đào hố rác, nạo vét kênh mương, sửa chữa 10,5 km đường làng, ngõ xóm với sự tham gia của hơn 4.760 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn, hạn chế rác thải nhựa…

Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với các Mạnh Thường Quân tặng quà cho thiếu nhi làng Kênh (xã Ia Phí, huyện Chư Păh). Ảnh: Minh Nhật

Để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Huyện Đoàn đều triển khai kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu đến từng đoàn viên, thanh niên. Cách tuyên truyền linh hoạt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhiều chi đoàn lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt Đoàn.

Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho hay: Với tinh thần nhiệt huyết “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ toàn huyện đã hăng hái huy động nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. Đây là những công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, vừa tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân và đoàn viên, thanh niên để chung tay thay đổi diện mạo nông thôn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đạt các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

MINH NHẬT