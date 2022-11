Tỉnh Đoàn Gia Lai tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

(GLO)- Sáng 4-11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam-Chỉ huy trưởng Chiến dịch, Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn Nguyễn Chí Hiếu-Chỉ huy phó Chiến dịch chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Đoàn Thanh niên cấp huyện, xã…

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; việc triển khai Chiến dịch luôn nhận được sự quan tâm kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tình nguyện. Trong thực hiện 12 chỉ tiêu của tỉnh, Chiến dịch đã đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu; trong đó, một số chỉ tiêu vượt gồm: sửa chữa 22,8 km, làm mới 5 km đường giao thông nông thôn (chỉ tiêu sửa chữa 12 km, làm mới 3 km đường giao thông nông thôn); thành lập mới 40 tuyến đường (chỉ tiêu thành lập mới ít nhất 2 tuyến đường thanh niên tự quản tại khu vực đô thị); khám, phát thuốc cho 1.421 người (chỉ tiêu khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mãn tính, các bệnh lý hậu Covid-19 và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người); trồng mới 169.865 cây xanh (chỉ tiêu trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh); xây dựng 6 căn nhà (chỉ tiêu xây dựng mới ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ)…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Kết quả thực hiện tại các địa bàn trọng tâm như huyện Kông Chro đã thành lập 16 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.180 lượt đoàn viên thanh niên; đã tổ chức trao tặng 90 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi trị giá 14 triệu đồng; phối hợp cùng ngành Văn hóa-Thông tin phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng-chống đuối nước và tuyên truyền luật Giao thông đường bộ tại xã An Trung với gần 1.000 thanh thiếu nhi, học sinh; trồng 10.945 cây xanh phủ kín đồi trọc; triển khai phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” đợt II năm 2022. Dọn dẹp, phát quang hơn 4 km đường nội thôn, làng, đào 3 nhà vệ sinh cho hộ dân tộc thiểu số nghèo trong xây dựng Nông thôn mới, làm 300 m hàng rào cho hộ chính sách, khơi thông 800 m cống rãnh, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh được 4,5 km tại các tuyến đường nội làng…

Ngoài ra, tặng 9 suất quà, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo với số tiền hơn 4,5 triệu đồng; trồng 10 cây mít thái/5 hộ khó khăn; sửa chữa, lắp đặt mới đường dây điện cho 15 gia đình chính sách; hỗ trợ 600 bộ quần áo cho người nghèo; tổ chức 105 buổi tuyên truyền kết hợp tập huấn kỹ năng phòng-chống đuối nước cho các em học sinh; tổ chức 14 buổi sinh hoạt hè cho 2.600 trẻ em trên địa bàn huyện; cắm biển cảnh báo tại 18 điểm có nguy cơ cao về đuối nước.

Bên cạnh đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch Mùa hè xanh; Chiến dịch Hoa phượng đỏ; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch Hành quân xanh; các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an sinh, xã hội; hoạt động chăm lo thiếu nhi; củng cố và phát triển lực lượng; triển khai thực hiện các công trình thanh niên…

Theo đánh giá của Tỉnh Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác triển khai Chiến dịch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, an toàn, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được thực hiện tương đối tốt, nhiều nội dung của Chiến dịch được tổ chức gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Một số hoạt động được quan tâm thực hiện tốt, thu hút được nguồn lực xã hội để thực hiện, mang lại quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng, để lại ấn tượng tốt trong Nhân dân. Tuy nhiên, chiến dịch cũng còn một số hạn chế như: chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai và phụ lục số liệu hàng tuần chưa đảm bảo theo yêu cầu. Do tác động của đại dịch Covid-19, việc vận động kinh phí tổ chức chiến dịch khó khăn, quy mô một số chương trình thu hẹp lại so với trước đây...

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam tặng bằng khen cho 14 tập thể thực hiện tốt Chương trình Tư vấn- Tiếp sức mùa thi. Ảnh: Như Nguyện

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đơn vị trình bày tham luận và thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm nhằm thực hiện chiến dịch tốt hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam-Chỉ huy trưởng Chiến dịch đánh giá cao các kết quả đạt được trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Để thực hiện chiến dịch hiệu quả hơn trong các lần tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, chủ động xây dựng kế hoạch, vạch ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để không chỉ tổ chức tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 nói riêng mà các hoạt động, chiến dịch, phong trào khác nói chung trong năm.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 14 tập thể, 8 cá nhân thực hiện tốt Chương trình Tư vấn-Tiếp sức mùa thi; 10 tập thể, 8 cá nhân thực hiện tốt Chiến dịch Hoa Phượng đỏ; 7 tập thể, 5 cá nhân thực hiện tốt Chiến dịch Mùa hè xanh; 5 tập thể, 4 cá nhân thực hiện tốt Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; trao giấy chứng nhận cho tác giả, đại diện nhóm tác giả tại Hội thi thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức và trao bằng khen cho các tập thể cá nhân làm tốt 3 phong trào Đoàn trường học.

NHƯ NGUYỆN