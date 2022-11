Hai học sinh ở Quảng Ngãi bị đuối nước

Sáng 12/11, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có Báo cáo số 2607/BC-CAH(TB) về vụ đuối nước tại bể tràng thuộc thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên khiến 2 học sinh tử vong.



Hai nạn nhân bị đuối nước là em Nguyễn Thị Kim My (sinh năm 2011, ở xóm 12, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên), học sinh lớp 6, Trường trung học cơ sở Bình Nguyên) và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2010, ở xóm 11, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên), học sinh lớp 6, Trường trung học cơ sở Bình Nguyên.



Theo Công an huyện Bình Sơn, vào khoảng 20 giờ ngày 11/11, Công an huyện Bình Sơn nhận tin báo của Công an xã Bình Nguyên về việc có công dân bị đuối nước ở bể tràng thuộc thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Sơn cử lực lượng phối hợp Công an xã Bình Nguyên cùng quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày đã tìm và vớt được 2 thi thể.



Qua làm việc, gia đình các nạn nhân xác định 2 cháu chết là do đuối nước nên không yêu cầu, khiếu nại gì, mong muốn an táng theo phong tục địa phương.



