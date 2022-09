Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ hỗ trợ khởi nghiệp" huyện Đak Pơ

(GLO)- Sáng 23-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền kỹ năng xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP cho hội viên phụ nữ tại xã Tân An. Hoạt động thu hút trên 40 hội viên phụ nữ có ý tưởng, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Theo đó, cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã thông tin các chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp.

Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ hỗ trợ khởi nghiệp". Ảnh: Minh Châu

Đây là hoạt động khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, đồng thời giúp chị em hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua các dịch vụ hỗ trợ.

Tham quan mô hình khởi nghiệp của phụ nữ. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Hội LHPN xã Tân An ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ hỗ trợ khởi nghiệp” và trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022 của phụ nữ. Câu lạc bộ có 20 thành viên do chị Trần Thị Hiền-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An làm chủ nhiệm. Đây là mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đầu tiên của huyện Đak Pơ để kết nối các hội viên phụ nữ có ý tưởng, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình sản xuất tại địa phương. Tham gia câu lạc bộ, các hội viên được trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau hiện thức hóa các ý tưởng khởi nghiệp để phát triển kinh tế, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

MINH CHÂU