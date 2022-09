Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai: Nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Sáng 13-9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội trường học năm học 2021-2022 và triển khai chương trình công tác năm 2022-2023.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thu-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố; giáo viên Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Đội trường học năm học 2021-2022. Ảnh: Phan Lài

Năm học 2021-2022, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội đồng Đội các cấp đã chủ động, linh hoạt triển khai có hiệu quả các phong trào, hoạt động theo chương trình năm học. Các phong trào: “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Đọc và làm theo báo Đội”, “Kế hoạch nhỏ”, “Bạn giúp bạn”… tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả tại các đơn vị bằng nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn. Các liên đội đã thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ tuyên truyền, đội tuyên truyền măng non về phòng-chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em.



451/451 liên đội toàn tỉnh đã giúp đỡ 5.997 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Hội đồng Đội cấp tỉnh đã vận động, xây dựng được căn 6 nhà “khăn quàng đỏ”; 1 mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; 2 tủ sách Kim Đồng cho các em học sinh và trường học vùng khó.



Toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 25.997 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng và xây dựng được 17 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi…Với những kết quả đạt được trong năm học qua, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen và nhận cờ thi đua của Hội đồng Đội Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.



Trong năm học 2022-2023, Hội đồng Đội tỉnh đặt ra 14 chỉ tiêu, như: 100% Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng ít nhất 1 mô hình hoặc giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi. Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện vận động xây dựng mới ít nhất 1 nhà vệ sinh đảm bảo điều kiện hợp vệ sinh tại các trường học. Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện thành lập 1 mô hình hoặc câu lạc bộ thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Cấp tỉnh vận động triển khai xây dựng 10 công trình “Vì đàn em thân yêu”…



Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong năm học qua như: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động đội phải thay đổi quy mô tổ chức; một số hoạt động không được tổ chức theo kế hoạch đã đề ra. Các đại biểu đã đề xuất một số nội dung trong thời gian tới như: cần quan tâm đầu tư, đổi mới một số hoạt động, phong trào Đội; các trường học ngoài công lập cần tích cực, sôi nổi hơn trong công tác Đội…

Các tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Ảnh: Phan Lài

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng cờ thi đua cho 13 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi; tặng bằng khen cho 17 tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện, năm học 2021-2022; tặng bằng khen cho 47 liên đội và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện, năm học 2021-2022; tặng bằng khen cho 1 cá nhân là cán bộ Đoàn-Đội trường học tiêu biểu năm học 2021-2022.

PHAN LÀI