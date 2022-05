Công an TP. Pleiku làm việc với nhóm thanh niên đuổi chém học sinh lúc tan trường

(GLO)- Sáng 8-5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku cho biết, đơn vị vừa triệu tập Cao Lê Hoàng và Trương Đình Mạnh (cùng SN 2005, cùng trú tại thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) để điều tra, làm rõ về hành vi cầm dao đuổi đánh nhóm học sinh gần cổng trường lúc tan học.





Cao Lê Hoàng (bìa trái) và Trương Đình Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Bá Bính



Trước đó, ngày 16-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 10 giây, ghi lại cảnh 1 nam thanh niên cầm dao đuổi đánh nhóm học sinh gây náo loạn một đoạn đường và khiến nhiều học sinh khác lo sợ, hoang mang. Theo thông tin từ phía nhà trường, em học sinh bị đuổi đánh là N.H.Q. (lớp 12, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku).



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Pleiku đã tiến hành điều tra để xác minh danh tính thanh niên cầm dao đuổi đánh em N.H.Q.



Tại cơ quan Công an, Hoàng khai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, Hoàng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, chở theo Mạnh vào khu vực ngã tư Biển Hồ (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) để mua cơm và uống nước. Khi đi ngang qua Trường THPT Hoàng Hoa Thám, nhóm này thấy đông người nên dừng lại đứng xem. Lúc này có 3 nam học sinh đi xe mô tô màu đen nhìn Hoàng và Mạnh, Hoàng hỏi nhóm học sinh nhìn gì thì nhóm này đi lại và dùng lời thách thức, đồng thời đấm vào vùng đầu bên trái của Hoàng. Tức giận, Hoàng nói Mạnh đưa con dao tự chế dạng lê, chạy theo 3 học sinh. Do chạy bộ nên đuổi không kịp, chạy được khoảng 10 m thì Hoàng quay lại chở Mạnh về nhà tại thôn 5 (xã Trà Đa).



Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



BÁ BÍNH