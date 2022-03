Tuổi trẻ Công an Gia Lai hướng về cơ sở

(GLO)- Trong tháng 3-2022, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia các hoạt động hướng về cơ sở với nhiều phần quà, công trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi theo chân các đoàn viên, thanh niên khối An ninh nhân dân (Công an tỉnh) cùng với Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang-Chi nhánh Gia Lai và Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Thiện để ghi nhận hoạt động tuyên truyền pháp luật, trao tặng quà cho người dân xã Ia Peng. Dưới tiết trời nắng nóng như đổ lửa, các đoàn viên cẩn thận mang từng phần quà xuống xe, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Từ xa, ông Ksor Ri-người uy tín buôn Sô Ma Rơng hối thúc bà con ngồi vào ghế để chương trình được bắt đầu. Nở nụ cười nhân hậu, ông Ri chia sẻ: “Thời gian này, bà con bận lắm. Từ tối qua, mình đến từng nhà thông báo cho bà con biết để tham gia buổi tuyên truyền. Nhiều hộ dân còn nghèo. Vì vậy, bà con rất mừng khi được nhận quà. Tôi mong muốn sau buổi tuyên truyền này bà con đều hiểu biết pháp luật và kinh tế ngày càng nâng lên”.

Tại đây, đoàn công tác tuyên truyền, vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các tổ chức phản động, không có các hành vi vi phạm pháp luật, quan tâm dạy bảo con em chấp hành Luật Giao thông đường bộ... Đồng thời, đoàn công tác trao tặng 80 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tham gia hoạt động Ngày chủ nhật xanh, chạy hưởng ứng chương trình 10.000 bước chân thanh niên. Ảnh: Nguyễn Hữu

Đại úy Ksor Hữu Hoàng-Bí thư Chi Đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho hay: “Để tổ chức được hoạt động mang tính quy mô và có chiều sâu, các chi đoàn thuộc khối An ninh nhân dân vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp cùng với kinh phí từ các đơn vị bạn. Tuy vất vả nhưng thấy bà con phấn khởi, chúng tôi cảm thấy rất vui”.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các chi đoàn cơ sở đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: “Vườn cây thanh niên” tại Bia di tích Ban An ninh tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang) trị giá 20 triệu đồng; xây dựng “Tủ sách cho em” tại 5 điểm trường trên địa bàn các xã: Đak Ta Ley (huyện Mang Yang), Ia Trok (huyện Ia Pa), Ia Krai (huyện Ia Grai) và Ia Lang (huyện Đức Cơ) với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cơ sở Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) đăng ký hỗ trợ thường xuyên 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ là 500 ngàn đồng/tháng...

Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-cho hay: “Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cũng rất quan tâm tạo điều kiện để Đoàn Công an tỉnh và các tổ chức cơ sở Đoàn thực hiện các chương trình tình nguyện”.