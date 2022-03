Mang niềm vui đến với làng Kret Krot

(GLO)- Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Huyện Đoàn Mang Yang, Đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) và chính quyền xã Hà Ra tổ chức chương trình “Thanh niên với Nhân dân làng Kret Krot”. Tại đây, dân làng Kret Krot đã đón nhận những món quà mang đầy ý nghĩa.

Từ sáng sớm, lũ trẻ làng Kret Krot đã rối rít gọi nhau tập trung trước sân nhà rông. Người lớn cũng tạm gác lại công việc nương rẫy khi hay tin có đoàn viên, thanh niên về thăm làng. Nhìn không khí rộn rã, vui tươi của những người dân Bahnar ở Kret Krot, thật khó để biết rằng nơi đây từng là ngôi làng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Ngôi làng nhỏ nằm ven quốc lộ 19 đã có thời điểm là “điểm nóng” của tà đạo “Hà Mòn”. Vì cái nghèo cùng nhận thức sai lệch, nhiều người bỏ làng vào rừng, bỏ bê công việc để sinh hoạt đạo trái phép gây mất an ninh trật tự.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của các cấp chính quyền, “cơn gió độc” mang tên “Hà Mòn” dần lùi xa, dân làng đã trở về với nương rẫy, làng xóm. Hiện làng có 178 hộ với hơn 1.000 khẩu, trong đó có 99,33% là người dân tộc Bahnar, hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo. Tháng 3-2020, 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” ở làng Kret Krot bị bắt khi đang lẩn trốn. Làng chính thức sạch bóng tà đạo kể từ đấy để bắt đầu cho quá trình phát triển.

Góp thêm nguồn lực và san sẻ khó khăn với dân làng, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Huyện Đoàn Mang Yang và Đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa đã tổ chức chương trình “Thanh niên với Nhân dân làng Kret Krot” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Anh Bùi Duy Toàn-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho hay: Đoàn công tác đã tặng 100 chiếc cặp sách cho các em nhỏ, 6 phần quà cho các gia đình có người khuyết tật, tặng 25 suất quà cho hộ nghèo... Đồng thời, đoàn công tác cũng tiến hành phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh tôn giáo cho bà con.

100 chiếc cặp mới đã được đoàn công tác trao đến tay các em học sinh ở Kret Krot. Ảnh: Văn Ngọc

“Đây là hoạt động không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong Tháng Thanh niên 2022 mà là dịp để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, thanh niên trong việc giúp đỡ, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền, vận động người dân Kret Krot phát huy truyền thống đoàn kết, nhận thức rõ hoạt động lợi dụng tôn giáo để cảnh giác và tránh xa; kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các phần tử xấu để tập trung làm ăn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế”-anh Toàn cho biết.

Nằm trong chương trình, đoàn công tác đã tặng 2 mô hình phát triển kinh tế cho 1 gia đình thanh niên đã từng chấp hành án phạt tù liên quan đến vấn đề an ninh vừa trở về địa phương với mong muốn hòa nhập cộng đồng và 1 gia đình thanh niên có nhiều đóng góp giúp ổn định tình hình. Anh Nuk chia sẻ: “Gia đình mình chăm chỉ làm ăn nhưng gặp thời tiết bất lợi, cây trồng đạt năng suất thấp nên vẫn còn trong diện cận nghèo. Mình sẽ cố gắng chăm sóc để con bê phát triển khỏe mạnh”.

Tại chương trình, các đơn vị còn bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá gần 20 triệu đồng. Ông Sum-Trưởng thôn Kret Krot-hồ hởi nói: “Dân làng vui lắm vì từ nay buổi tối đi lại thuận tiện, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Lũ trẻ lâu nay phải dùng cặp sách cũ, nhiều cái bị rách thì nay được tặng cặp mới đến trường. Dân làng rất cảm kích tấm lòng của các đoàn viên, thanh niên”.