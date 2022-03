Chồng 17 tuổi dùng súng bắn chết vợ 20 tuổi đang mang thai

Trong lúc xảy ra cãi vã, Giàng A Cáng (Lai Châu) đã sử dụng súng kíp bắn vợ đang mang thai 6 tháng tử vong.





Ngày 23-3, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết Công an tỉnh này đang tạm giữ Giàng A C. (17 tuổi, ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.





Khẩu súng kíp tang vật của vụ án chống trẻ đoạt mạng vợ - Ảnh: Công an cung cấp



Theo thông tin ban đầu, trưa 21-3, sau khi ăn cơm tại nhà riêng, C. và vợ là chị L.Th.V. (20 tuổi) đã xảy ra cãi vã. Tiếp đó, C. đã sử dụng súng kíp tự chế bắn vợ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, C. đến cơ quan công an đầu thú.



Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường cho biết theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân được cho là do chồng đi chơi về muộn nên hai người cãi vã. Sau đó, theo lời khai ban đầu, người vợ lấy súng kíp doạ bắn chồng thì bị chồng giật được, nổ súng đoạt mạng vợ.



Theo lãnh đạo xã Bản Bo, 2 vợ chồng C. chưa đăng ký kết hôn nhưng phong tục vùng cao, người dân tộc cưới sớm, đợi đủ tuổi mới đăng ký. Khi xảy ra vụ án, vợ nghi phạm C. mang thai được 6 tháng.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)