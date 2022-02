Té ngửa với "thiếu gia" ở khách sạn cao cấp, đi ôtô sang để lừa cô gái trẻ

Thiếu tiền tiêu xài, Phạm Văn Phương đã tạo vỏ bọc bản thân là người thành đạt, đi lại bằng ôtô sang, ở khách sạn cao cấp để lừa cô gái trẻ lấy xe máy SH.





Ngày 15-2, tin Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương (SN 1999; trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Phạm Văn Phương tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp





Trước đó, vào khoảng tháng 7-2021, thông qua mạng xã hội, chị H. (SN 2000) có quen biết với một thanh niên xưng tên Trần Việt Dũng và nảy sinh tình cảm. Dũng tạo vỏ bọc bản thân là người thành đạt, đi lại bằng ôtô sang, ở khách sạn cao cấp. Ngày 26-11-2021, lấy lý do cần một chiếc xe máy SH để đưa chị H. về ra mắt gia đình, Dũng bảo chị H. mượn một chiếc xe máy SH để đi.



Tin tưởng bạn trai, chị H. đã mượn chiếc xe máy Honda SH mang cho Dũng. Đến tối ngày 26-11-2021, sau khi cùng chị H. về khách sạn tại ngõ 143 Kim Mã, Dũng đã lấy chiếc xe máy và cắt đứt liên lạc với chị H.. Đến ngày 8-2-2022, Công an phường Kim Mã đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng Phạm Văn Phương chính là đối tượng xưng tên Dũng đã chiếm đoạt xe máy của chị H..



Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H.. Ngay sau khi lấy được xe, Phương đã mang đi bán với giá 22 triệu đồng. Theo hồ sơ, Phương từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.



Hiện, Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)