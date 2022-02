Tạm giữ hình sự thanh niên đâm người đòi nợ ngày mùng 4 Tết

Đầu năm đâm người đòi nợ tử vong, thanh niên bị công an Thị xã Đông Hoà (Phú Yên) tạm giữ hình sự để điều tra.



Gia Lai: Đâm người trong quán nhậu, 2 thanh niên lãnh án 19 năm tù

Đối tượng Phạm Anh Kiệt tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Uyên



Ngày 5.2, lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Anh Kiệt (sinh năm 2000, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.



Trước đó, khoảng 21h ngày 4.2 (tức mồng 4 Tết), Nguyễn Quốc H. (sinh năm 2000), Huỳnh Văn H. (sinh năm 1992), Trần Văn K. (sinh năm 1992), Võ Văn H. (sinh năm 1998) và Nguyễn Thu N. (sinh năm 1995), cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa đến nhà của Phạm Anh Kiệt để đòi tiền nợ khoảng 50 triệu đồng.



Tuy nhiên khi đến nhà không gặp Kiệt những người trên đã xảy ra tranh cãi với ông Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1968)- bố của Kiệt.



Lúc này Kiệt vừa đi chơi về thấy thế chạy vào trong nhà lấy con dao dài khoảng 30cm chạy ra đâm một nhát vào đùi của H. và một nhát vào cánh tay phải của N. khiến cả hai bị thương.



Mặc dù đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng H. đã tử vong sau đó, còn N. đang được điều trị tại bệnh viện.



Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận đã đâm những người trên do bực tức vì bị nhiều người đến đòi nợ. Hiện cơ quan công an Thị xã Đông Hoà đang tiếp tục điều tra.

https://laodong.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-thanh-nien-dam-nguoi-doi-no-ngay-mung-4-tet-1001410.ldo



Theo Phương Uyên (LĐO)