Những chiến sĩ Công an hiếu học

(GLO)- Với mơ ước và lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, 2 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại tỉnh ta đã tranh thủ thời gian vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác vừa ra sức học tập và trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Ước mơ của chiến sĩ Cảnh sát Cơ động

Trung sĩ Nay Trung (Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh) vừa nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân (niên khóa 2021-2025) với 27,54 điểm khối C00, trong đó, anh đạt điểm 10 môn Lịch sử. Nay Trung sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa. Cha mẹ Trung đều là giáo viên. Vì vậy, từ nhỏ, Trung đã được cha mẹ rèn tính cần cù và ý thức tự học. Những năm học phổ thông, Trung luôn đạt học sinh khá, giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì nhiều lý do, Trung đành gác lại ước mơ đại học. Năm 2020, Nay Trung thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Gần 3 năm gắn bó tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Trung sĩ Nay Trung đã quen với những ca trực, tuần tra đêm trên mọi nẻo đường của Phố núi Pleiku, cùng đồng đội phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp; tàng trữ hung khí nguy hiểm, đánh nhau gây rối trật tự công cộng…; quen với những chuyến ra quân đấu tranh, ổn định tình hình những nơi có “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, phòng-chống Covid-19. Niềm vui trong quân ngũ dường như thôi thúc người chiến sĩ trẻ ban đêm tranh thủ chong đèn học tập cho kỳ vượt “vũ môn”.

Trung sĩ Nay Trung chia sẻ: “Cha mẹ luôn mong muốn anh em tôi cố gắng học tập để sau này làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Em gái tôi cũng đang học Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tôi ước mơ làm Công an từ nhỏ, nhất là khi được phục vụ trong lực lượng, sát cánh cùng đồng đội huấn luyện, chiến đấu, mình càng thêm quyết tâm học tập để được phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an”.

Kết nối online để luyện thi

Cũng như sĩ tử cả nước, mùa thi vừa qua, Trung sĩ Phạm Ngọc Cường (Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Mang Yang) ôn luyện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Dù nhiều khó khăn nhưng Cường đã xuất sắc thi đậu vào Học viện Chính trị Công an nhân dân với tổng điểm 27,76 khối C00. Trước kỳ thi, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà tạm giữ, hỗ trợ kiểm tra hồ sơ cấp căn cước công dân, trực tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Trung sĩ Cường vừa tranh thủ thời gian để củng cố kiến thức. Cường đăng ký tham gia một khóa luyện thi online và lập một nhóm chat trên messenger gồm 10 thí sinh cùng nhau ôn luyện. Trong những thời điểm bận thực hiện nhiệm vụ, không học trực tuyến được, Cường tranh thủ lúc rảnh rỗi trao đổi với bạn để bổ sung nội dung kiến thức. Trung sĩ Phạm Ngọc Cường chia sẻ: “Tôi quê ở Nghệ An, vào Gia Lai thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ năm 2019. Sau thời gian huấn luyện, tôi được phân công về Công an huyện Mang Yang từ tháng 2-2020. Tôi may mắn có những người bạn rất chịu khó học trong nhóm ôn thi online. Các bạn ấy ở các tỉnh khác nhau trên cả nước và đều đậu nguyện vọng 1 trong kỳ thi này. Đối với tôi, ngoài ước mơ trở thành sĩ quan Công an, động lực để tôi cố gắng còn là sự động viên của gia đình và cán bộ, chiến sĩ ở Công an huyện”.

Trung sĩ Phạm Ngọc Cường đậu Học viện Chính trị Công an nhân dân với tổng điểm 27,76 (ảnh Công an huyện Mang Yang cung cấp).

Ngay sau kỳ thi, Trung sĩ Phạm Ngọc Cường xung phong đi bảo vệ khu cách ly Covid-19 của huyện Mang Yang. Ngày nhận thông báo trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân, niềm vui như vỡ òa, Cường gọi điện ngay cho cha mẹ ở quê, chia sẻ cả đơn vị. Đó có lẽ là thời khắc không thể nào quên của người chiến sĩ vừa tròn đôi mươi.

Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho biết: “Trung sĩ Phạm Ngọc Cường là một chiến sĩ trẻ tính tình điềm đạm, chịu khó, nhiệt tình tham gia các công tác phong trào của tập thể, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy định của đơn vị. Nhận thấy tinh thần hiếu học của Cường, lãnh đạo đơn vị luôn động viên, khích lệ đồng chí phấn đấu học tập để được chính thức đứng vào hàng ngũ Công an nhân dân. Kết quả kỳ thi của Trung sĩ Phạm Ngọc Cường không chỉ là niềm vinh dự của đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui, tự hào của đơn vị, là tấm gương để các chiến sĩ trẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân học tập, noi theo”.