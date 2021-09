TT-Huế: Thiếu tiền ăn chơi, bộ đôi thanh niên rủ nhau cướp giật trên đường phố

Cơ quan công an ở Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Huệ, TP.Huế.





Chiều 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Hữu Dũng và Trần Thanh Tân (cùng SN 2000, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế) về hành vi cướp giật tài sản.





Lê Hữu Dũng và Trần Thanh Tân bị bắt, khởi tố về hành vi cướp giật tài sản. (Ảnh: C.Q)



Trước đó, khoảng 18h ngày 3/9, Dũng điều khiển xe mô tô hiệu Sirius biển số 75B1-461.08 chở Tân chạy trên các tuyến đường TP.Huế tìm người sơ hở cướp giật tài sản để kiếm tiền ăn chơi.



Khi đến trước số 18 Nguyễn Huệ, TP.Huế, Dũng và Tân phát hiện em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2003, trú tại phường Đúc, TP.Huế) ngồi sau xe máy điện do một người khác điều khiển và để điện thoại iPhone 7 Plus trong túi quần sơ hở.



Công an lấy lời khai của Lê Hữu Dũng và Trần Thanh Tân. (Ảnh: C.Q)



Ngay sau đó, Dũng điều khiển xe áp sát để Tân ra tay cướp giật điện thoại iPhone 7 Plus của em Trâm rồi nhanh chóng tẩu thoát.



Nhận được tin báo, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an bắt giữ được Dũng và Tân.



Cơ quan công an đã thu hồi tài sản là tang vật của vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.





