Đâm gần 10 nhát dao vào đối thủ tại quán nhậu

Gặp nhau tại quán nhậu, nam thanh niên máu lạnh đã dùng dao nhọn đâm gần 10 nhát vào người đối thủ.





Sáng 10-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phúc (21 tuổi, ngụ ở xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.





Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam nam thanh niên máu lạnh





Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6-9-2020, Phúc và 3 người khác đến một quán lẩu bò ở cùng xã để nhậu. Đến khuya, Phúc gặp anh Bùi Thanh Sơn (19 tuổi, ngụ cùng huyện) trước quán nhậu.



Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa 2 người đã xảy ra xô xát. Lúc này, Phúc rút con dao bấm từ trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người anh Sơn. Bị đâm, anh Sơn bỏ chạy được khoảng 4m thì ngã xuống đất. Thấy vậy, đối tượng Phúc lao tới tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Sơn. Tổng cộng, nam thanh niên máu lạnh đã đâm gần 10 nhát vào người nạn nhân.



Sau khi được mọi người can ngăn, đối tượng Phúc vứt con dao rồi đi về nhà. Còn anh Sơn được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng; tỷ lệ thương tật là 22%.



Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Ea Súp, đến nay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Phúc về hành vi giết người.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)