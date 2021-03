Chọn bạn mà chơi

Nguyễn Thanh Tấn (SN 1978) và 7 đồng phạm khai rành rọt trước tòa: để có tiền tiêu xài, Tấn đã bàn bạc với các đồng phạm tìm những người quen có điều kiện về kinh tế, mời dự tiệc chung rồi lén bỏ chất ma túy gây ảo giác và gây ngủ vào bia.



Khi bị hại ngấm thuốc thì đưa về nhà Tấn thuê ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân và rủ người bị hại tham gia đánh bạc. Cả nhóm phối hợp tráo bài gian lận để bị hại thua, rồi ép bị hại ký giấy nợ nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, nhóm đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.



Bị hại đầu tiên là một người đàn ông SN 1975 ở Thủ Thừa (Long An) chuyên sản xuất cửa nhôm, có quen với một người trong nhóm của Tấn. Người này mời bị hại lên TPHCM để giới thiệu ký hợp đồng mua bán cửa nhôm với một chủ đầu tư. Lên tới nơi, bàn tiệc tất niên đã bày ra. Người đàn ông chỉ nghĩ đến một hợp đồng mua bán cuối năm, chứ không nghĩ thứ đang chờ mình là một cái bẫy.



Uống xong ly bia bị bỏ thuốc, cả nhóm rủ ông chơi bạc. Ông bảo không có tiền thì người quen bảo cho mượn 50 triệu đồng. Đánh tới 6 giờ chiều, ông được thông báo đã nợ nhiều người tổng cộng 1,25 tỷ đồng! Do bị ép buộc, ông phải ký và lăn tay vào giấy nợ.



Bằng thủ đoạn tương tự, nhóm của Tấn ép một người quen bên vợ Tấn ký giấy xác nhận nợ 8 tỷ đồng. Do không có tiền trả, người này phải cam kết bán thửa đất 700m2 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thấy “làm ăn” dễ quá, nhóm tiếp tục tìm con mồi, lần này là một người đàn ông thành đạt ở quận 11, TPHCM.



Nhóm tổ chức một tiệc sinh nhật giả, mời ông này đến chơi, cũng lén cho thuốc vào bia và bày ra đánh bạc. Nhưng chắc hơi quá liều, ông ngấm thuốc mệt quá không chơi được nên nằm nghỉ.



Trong lúc đợi, nhóm gây sòng đánh bạc với nhau. Đang đánh thì công an ập tới, thu trên chiếu bạc 35 triệu đồng. Các vỏ lọ thuốc vẫn chưa kịp phi tang. Kết quả giám định nước tiểu của người đàn ông đang nằm ngủ mê mệt có chất ma túy gây ngủ và ảo giác.



Nhóm của Tấn bị truy tố về tội Đánh bạc và Cưỡng đoạt tài sản. Đầu tháng 3-2021, TAND TPHCM xét xử vụ án, phạt Tấn 17 năm tù. Cô gái 23 tuổi sống với Tấn như vợ chồng, dù Tấn đang có vợ và 4 con, cũng bị phạt 12 năm tù.



Thủ đoạn của tội phạm khi thấy món hời lớn trước mắt là vô chừng và chắc hẳn sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh, nhưng vụ án cũng một lần nữa nhắc lại bài học cảnh giác, cẩn trọng hơn khi chọn bạn mà chơi…

Theo KHÁNH CHÂU (SGGPO)